Phiên 23/10: Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

VN-Index giao dịch giằng co trong phiên sáng trước khi hồi phục trở lại vào phiên chiều. Chỉ số chính tăng điểm chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup khi đóng góp tổng cộng 12 điểm tăng. Đóng cửa phiên 23/10, VN-Index tăng gần 9 điểm, qua đó lên mốc 1.687 điểm. Thanh khoản trên HoSE sụt giảm mạnh, giá trị khớp lệnh đạt vỏn vẹn 22.760 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 1.451 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.257 tỷ đồng.

Chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 235 tỷ đồng, HDB và VJC cũng được mua ròng lần lượt 187 tỷ và 115 tỷ đồng. Cổ phiếu HDG và FRT xếp tiếp theo trong danh sách mua ròng với giá trị mua khoảng 55-84 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu CTG với giá trị 263 tỷ đồng; xếp tiếp theo, cổ phiếu VHM, MSN và SSI bị khối ngoại bán ròng lần lượt 209 tỷ, 165 tỷ và 129 tỷ đồng. Ngoài ra, TCB cũng bị bán ròng khoảng 97 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 204 tỷ đồng.

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu NTP với giá trị 10 tỷ đồng, ngoài ra nhóm NĐTNN cũng rót ròng 1-2 tỷ đồng tại VC3, VFS.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS và CEO nằm top bán ròng mạnh với giá trị lần lượt 81 tỷ và 77 tỷ đồng, IDC và MBS cũng bị bán ròng từ 17 tỷ tới 30 tỷ đồng trong khi NRC bị bán ròng nhẹ 3 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 11 tỷ đồng.

Chiều mua, loạt cổ phiếu TIN, MCH, VEA... được mua ròng với giá trị từ 4-12 tỷ đồng; WSB và F88 cùng được mua ròng 2 tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu QNS, ACV, HBC và SAS bị bán ròng khoảng 2-10 tỷ đồng. Ngoài ra, MZG cũng bị bán ròng với giá trị không nhiều.