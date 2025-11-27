Phiên 27/11: Khối ngoại mạnh tay chi hơn 300 tỷ "gom" một mã cổ phiếu

Khép lại phiên giao dịch 27/11, VN-Index tăng gần 4 điểm lên 1.684,32 điểm với trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”. Giá trị khớp lệnh trên HoSE duy trì ngưỡng thấp, đạt khoảng 17.600 tỷ đồng.

﻿Về giao dịch khối ngoại, sau phiên mua ròng tích cực, nhóm NĐTNN quay đầu bán ròng 6 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 11 tỷ đồng

Ở chiều mua ròng, POW dẫn đầu với giá trị đột biến lên tới 330 tỷ đồng. Theo sau là TCX được khối ngoại “gom” 116 tỷ đồng. Các cổ phiếu ngân hàng như MBB và VPB cũng thu hút dòng tiền ngoại, lần lượt đạt 73 tỷ và 67 tỷ đồng. Bên cạnh đó, FPT ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 68 tỷ đồng.

Ngược chiều, áp lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn. Dẫn đầu là VJC với giá trị bán ròng lên tới 303 tỷ đồng. VCB đứng thứ hai với 103 tỷ đồng bị bán ròng. VIC và ACB cùng ghi nhận mức bán ròng 92 tỷ đồng mỗi mã, trong khi VCI cũng bị khối ngoại xả khoảng 62 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 7 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại tập trung giải ngân vào SHS với giá trị khoảng 8 tỷ đồng. Theo sau là CEO với 3 tỷ đồng, MST với 1 tỷ đồng. Các mã VC3 và PSI cũng ghi nhận giá trị mua ròng nhẹ, lần lượt khoảng 0,5 tỷ và 0,2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, PVS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 2 tỷ đồng. VFS đứng kế tiếp với 1 tỷ đồng bị xả. Các mã MBS, C69 và DTD cũng ghi nhận giá trị bán ròng lần lượt 0,6 tỷ, 0,5 tỷ và 0,4 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 2 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại giải ngân mạnh nhất vào F88 và MML với cùng giá trị khoảng 2 tỷ đồng mỗi mã. Theo sau là HPP và MPC, cùng được mua ròng 1 tỷ đồng. DDV cũng ghi nhận lực mua nhẹ khoảng 0,5 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung vào QNS và MCH khi mỗi mã bị xả khoảng 3 tỷ đồng. Các cổ phiếu VEA, VGI và VGG cũng bị bán ròng lần lượt 0,9 tỷ, 0,7 tỷ và 0,3 tỷ đồng.