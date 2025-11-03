Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 3/11: Khối ngoại giảm bán ròng, ngược chiều tung hàng trăm tỷ gom 2 cổ phiếu Bluechips

03-11-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 185 tỷ đồng, song đà bán ròng đã giảm đáng kể so với những phiên trước đó.

Tâm lý thận trọng duy trì, thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận biến động mạnh trong phiên giao dịch đầu tháng. VN-Index chốt phiên  giảm 22,65 điểm (-1,38%) xuống mức 1.617 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp với giá trị giao dịch trên HOSE đạt trên 29.400 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 137 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 249 tỷ đồng. Theo sau, ACB là mã tiếp theo được gom mạnh 118 tỷ đồng. Ngoài ra, VJC và HAH cũng được mua lần lượt 87 và 76 tỷ đồng.

Phiên 3/11: Khối ngoại giảm bán ròng, ngược chiều tung hàng trăm tỷ gom 2 cổ phiếu Bluechips- Ảnh 1.

Ngược lại, VIX là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 284 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu MBB và STB cũng bị "xả" 122 tỷ đồng và 86 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 39 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng IVS, PLC, PSI.

Phiên 3/11: Khối ngoại giảm bán ròng, ngược chiều tung hàng trăm tỷ gom 2 cổ phiếu Bluechips- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, PVI là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 9 tỷ đồng; theo sau NTP bị bán 7 tỷ, VC3, CEO,PVS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 48 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 6 tỷ đồng. Theo sau, HNG và VEA cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Phiên 3/11: Khối ngoại giảm bán ròng, ngược chiều tung hàng trăm tỷ gom 2 cổ phiếu Bluechips- Ảnh 3.

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 35 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, QNS, ,...

Mai Chi

An ninh tiền tệ

