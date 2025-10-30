Phiên 30/10: Khối ngoại thẳng tay bán hơn 1.200 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị “xả” mạnh nhất?

Tâm lý thận trọng duy trì, thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận biến động mạnh. VN-Index chốt phiên 30/10 giảm 16 điểm (0,96%) xuống mức 1.669,57 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp với giá trị giao dịch trên HOSE đạt trên 23.800 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 1.210 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.152 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 195 tỷ đồng. Theo sau, HAH là mã tiếp theo được gom mạnh 88 tỷ đồng. Ngoài ra, GMD và KDH cũng được mua lần lượt 83 và 64 tỷ đồng.

Ngược lại, VIX là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 385 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu GEX và MBB cũng bị "xả" 180 tỷ đồng và 169 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 82 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 27 tỷ đồng. Bên cạnh đó, L40 xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 15 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng DTD, TNG, VFS.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 58 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 29 tỷ, NTP, CEO,MBS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 24 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MCH được khối ngoại mua 24 tỷ đồng. Theo sau, VEA và TIN cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, HNG bị khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại PHP, ACV, ,...

Mai Chi