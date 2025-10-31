Phiên 31/10: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn nửa nghìn tỷ, ngược chiều "gom" mạnh một mã chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch cuối tháng 10 kém tích cực khi áp lực bán mạnh dâng cao về cuối phiên. Phiên nay cũng là ngày hoàn thành cơ cấu danh mục của các ETF tham chiếu chỉ số VNDiamond, VNFinlead và VNFinSelect, danh mục mới sẽ có hiệu lực từ 3/11.

Đóng cửa phiên 31/10, VN-Index giảm gần 30 điểm xuống mốc 1.639,65 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HOSE dù cải thiện so với phiên trước song vẫn ở ngưỡng thấp, đạt khoảng 24.700 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm này tiếp đà bán ròng 510 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 445 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu chứng khoán VIX được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị hơn trăm tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu MWG, KDH, FPT và GMD nằm trong danh sách mua ròng mạnh với giá trị mua khoảng 62-93 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại bộ đôi cổ phiếu "họ" Vingroup là VIC và VHM với tổng giá trị 419 tỷ đồng. Theo sau, 2 mã ngân hàng là CTG và MBB cũng bị bán ròng mạnh với giá trị từ 116-124 tỷ đồng. Mặt khác, cổ phiếu HPG cũng bị khối ngoại bán ròng 108 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 55 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu IDC và IVS với giá trị từ 1-3 tỷ đồng, ngoài ra nhóm NĐTNN cũng mua ròng nhẹ vài trăm triệu tại VFS, PSI, TIG,...

Chiều ngược lại, cổ phiếu PVS và CEO bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất 14-17 tỷ đồng. PVI, SHS và NTP nằm top bán ròng mạnh với giá trị khoảng 6-7 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 10 tỷ đồng

Chiều mua, loạt cổ phiếu MCH được mua ròng mạnh nhất với giá trị 16 tỷ đồng; MPC và F88 cũng được mua ròng khoảng 4 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng khoảng 39 tỷ đồng. Ngoài ra, HBC và QNS cũng bị bán ròng khoảng 1-2 tỷ đồng trong khi TTN và SAS bị bán ròng với giá trị không nhiều.