Phiên 4/11: Khối ngoại bất ngờ "tung" hơn 1.200 tỷ mua ròng trên HoSE, gom mạnh một cổ phiếu chứng khoán

04-11-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại HDB với giá trị 171 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch khởi sắc. VN-Index có thời điểm "nhúng" xuống mốc 1.600 điểm trước khi dòng tiền bắt đáy ồ ạt chảy vào đẩy chỉ số chính hồi phục mạnh mẽ. Đóng cửa phiên 4/11, VN-Index tăng gần 35 điểm lên 1.651,98 điểm. Thanh khoản tăng vọt so với phiên trước, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 31.200 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm cộng khi đảo chiều mua ròng 1.160 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 1.223 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VIX được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 334 tỷ đồng. Theo sau, loạt cổ phiếu bluechips như VPB, MSN, ACB và VCI cũng được mua ròng từ 108 tỷ đồng tới 164 tỷ mỗi mã.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại HDB với giá trị 171 tỷ đồng; xếp tiếp theo, 3 cổ phiếu ngân hàng khác là STB, TCB và VCB cũng bị bán ròng mạnh hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, VHM cũng bị bán ròng khoảng 67 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 57 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu SHS với giá trị 98 tỷ đồng, ngoài ra nhóm NĐTNN cũng rót ròng từ 3 tỷ tới 7 tỷ đồng tại HUT, PVS, VC3 và IVS.

Chiều ngược lại, cổ phiếu CEO bị bán ròng mạnh nhất HNX với giá trị 44 tỷ; các mã khác như IDC, VFS, NRC và BVS bị bán ròng với giá trị từ 2 tới 5 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 119 tỷ đồng

Chiều mua, loạt cổ phiếu VEA, F88 được mua ròng mạnh nhất từ 3-9 tỷ đồng. NCS, VVS và HLB cũng được mua ròng song giá trị chỉ khoảng vài trăm triệu tới 1 tỷ.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH bị "xả" mạnh với giá trị đột biến 127 tỷ đồng. DDV và ACV cũng bị bán ròng 3 tỷ mỗi mã. QNS và QTP cùng bị bán ròng khoảng 500 triệu đồng.

Ngọc Ly

An ninh tiền tệ

