Phiên 5/11: Khối ngoại "quay xe" bán ròng gần 900 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị xả mạnh nhất?

05-11-2025 - 16:29 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng 875 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Sau phiên giao dịch bùng nổ, tâm lý thị trường thận trọng trở lại khiến VN-Index giằng co trong biên hẹp. VN-Index chốt phiên 5/11 tăng nhẹ 2,91 điểm (-0,18%) tại mức 1.654 điểm. Thanh khoản giảm mạnh với giá trị giao dịch trên HOSE đạt trên 20.000 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 807 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MSN được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 120 tỷ đồng. Theo sau, DXG là mã tiếp theo được gom mạnh 104 tỷ đồng. Ngoài ra, FPT và PVD cũng được mua lần lượt 87 và 84 tỷ đồng.

Ngược lại, TCB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 174 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VRE và GEX cũng bị "xả" 126 tỷ đồng và 118 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 44 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 123 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 4 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng BVS, LAS, VGS.

Chiều ngược lại, CEO là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 70 tỷ đồng; theo sau HUT bị bán 4 tỷ, SHS, MBS,DTD bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 112 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu PXL được khối ngoại mua 6 tỷ đồng. Theo sau, F88 và DDV cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 94 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, VEA, ,...

Mai Chi

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
khối ngoại

