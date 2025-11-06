Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 6/11: Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng, "xả" mạnh loạt cổ phiếu ngân hàng

06-11-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Chiều mua, cổ phiếu MWG được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 177 tỷ đồng.

Nhà đầu tư chứng khoán như đi "tàu lượn" trong phiên giao dịch 6/11. Chỉ số VN-Index diễn biến khá giằng co lúc tăng lúc giảm, thậm chí vào phiên chiều có thời điểm mất gần 20 điểm trước khi hồi phục đôi chút. Đóng cửa, VN-Index giảm hơn 12 điểm xuống 1.642,64 điểm. Thanh khoản trên HoSE duy trì ngưỡng thấp, giá trị khớp lệnh đạt 16.900 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi nhóm này tiếp đà bán ròng 1.236 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.067 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MWG được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 177 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu VIC, VNM, VPI nằm trong danh sách mua ròng mạnh với giá trị mua khoảng 28-72 tỷ đồng mỗi mã. FPT cũng được khối ngoại rót khoảng 18 tỷ mua ròng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại một loạt cổ phiếu ngân hàng như STB, VPB và TCB với tổng giá trị 350 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu HPG cũng bị khối ngoại bán ròng 89 tỷ đồng, GEX cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng 71 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 69 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu SHS với giá trị 12 tỷ đồng, ngoài ra nhóm NĐTNN cũng mua ròng nhẹ vài trăm triệu tại MST, NTP, HUT, SGC,...

Chiều ngược lại, cổ phiếu CEO và PVS bị khối ngoại bán ròng mạnh lần lượt 57 tỷ và 10 tỷ đồng. IDC, TNG và MBS nằm top bán ròng mạnh với giá trị khoảng 2-5 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 101 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhẹ các mã GCF, PXL, NCS, DDV và FOC,... khoảng vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng khoảng 51 tỷ đồng, MCH cũng bị bán ròng mạnh 48 tỷ. Ngoài ra, VEA và QNS cũng bị bán ròng khoảng 2 tỷ đồng trong khi PHP bị bán ròng với giá trị không nhiều.

Ngọc Ly

An ninh tiền tệ

