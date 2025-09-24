Phiên làm việc của vợ chồng Ưng Hoàng Phúc tại Công an TP.HCM kéo dài 11 tiếng

Những ngày qua sự việc của Ưng Hoàng Phúc nghi ra MV có liên quan đến cá độ gây xôn xao dư luận. Ưng Hoàng Phúc cùng các thành viên của nhóm Ngũ Hổ Tướng và ekip sản xuất đã nhận được thư mời của cơ quan chức năng để trình bày về sự việc. Theo như thông báo trên thư triệu tập, vào ngày 23/9, Ưng hoàng Phúc tại trụ sở Công An TP.HCM để làm việc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, Ưng Hoàng Phúc được xe riêng đưa đến trụ sở Công An TP.HCM vào tầm 8 giờ sáng ngày 23/9. Nam ca sĩ được các đồng chí công an hướng dẫn vào trong. Đến tầm 3-4 giờ chiều cùng ngày, người mẫu Kim Cương - vợ Ưng Hoàng Phúc, ca sĩ Lâm Chấn Huy cũng có mặt. Đến khoảng hơn 19h tối cùng ngày, Ưng Hoàng Phúc mới rời khỏi trụ sở. Anh và vợ lên xe riêng di chuyển khá vội vàng, không có bất kì thông báo hay lên tiếng với truyền thông. Như vậy, tổng thời gian nam ca sĩ có mặt bên trụ sở công an làm việc lên đến gần 11 tiếng đồng hồ liên tục.

Hiện tại, sự việc vẫn đang trong quá trình xác minh và điều tra. Dư luận tiếp tục theo sát, chờ đợi kết quả cuối cùng từ phía cơ quan chức năng.

Ưng Hoàng Phúc và vợ rời đi vào khoảng 19 giờ, sau 11 tiếng làm việc với cơ quan chức năng

Trước đó, Ưng Hoàng Phúc đến trước, đến tầm chiều thì vợ cũng xuất hiện

Vào ngày 18/9, MV Anh em trước sau như một được nhóm Ngũ Hổ Tướng ra mắt. Tuy nhiên, chỉ sau ít giờ, khán giả đã phát hiện trong MV xuất hiện logo của một trang web cá cược. Hình ảnh này ngay lập tức gây tranh cãi dữ dội, kéo theo nghi vấn nhóm nhạc quảng cáo trá hình cho dịch vụ bị cấm.

Trước làn sóng phản ứng, MV đã nhanh chóng bị gỡ bỏ, thay bằng một phiên bản chỉnh sửa cắt bỏ toàn bộ chi tiết liên quan đến logo gây tranh cãi. Ưng Hoàng Phúc cũng lên tiếng phủ nhận việc quảng bá cho trang web cá độ, đồng thời cho biết bản MV gốc trên kênh cá nhân của anh không hề chứa hình ảnh vi phạm.

Ngoài Ưng Hoàng Phúc, các thành viên khác của Ngũ Hổ Tướng như Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng cũng lần lượt nhận được giấy mời làm việc từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM. Sau Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương đã gửi lời xin lỗi khán giả, thừa nhận sơ suất trong khâu kiểm duyệt nội dung, đồng thời cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Trong bài đăng thông báo thư triệu tập của Ưng Hoàng Phúc, trang Thông tin Chính phủ có đính kèm nội dung: "Hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015".

