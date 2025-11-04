“Phở Anh Hai” ở đâu mà khiến mạng xã hội rần rần?

Những ngày đầu tháng 11-2025, cụm từ "Phở Anh Hai" bất ngờ trở thành xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều người tò mò truy tìm địa chỉ quán, thậm chí gõ "Phở Anh Hai, số 10 Đan Phượng Hà Nội" lên Google Maps để xem quán ở đâu, mong được thưởng thức món phở đang "hot" nhất internet, nhưng rồi nhanh chóng phát hiện đây chỉ là sản phẩm của một trò chơi điện tử.

Lượng tìm kiếm “Phở Anh Hai” tăng vọt trên Google trong những ngày gần đây

Tựa game gây chú ý này mang tên Brother Hai's Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai), được phát triển bởi một nhà làm game độc lập tại Việt Nam và phát hành miễn phí trên nền tảng itch.io.

Trong game, người chơi hóa thân thành Anh Hai, chủ quán phở tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Những công việc tưởng chừng đơn giản như nấu phở hay phục vụ khách lại dẫn đến chuỗi tình huống hài hước, bí ẩn và đậm màu sắc văn hóa Việt.

Khám phá không gian quán “Phở Anh Hai - Số 10 Đan Phượng, Hà Nội”

Từ tiếng xe máy, tiếng dao thớt... cho tới bảng hiệu cũ kỹ, game mô phỏng sống động không khí của một quán ăn bình dân. Bối cảnh thân thuộc ấy khiến nhiều người nhầm tưởng đây là quán thật ở xã Đan Phượng, tạo nên làn sóng tìm kiếm ngoài đời thật.

Fanpage một hãng gọi xe đăng thông báo đã ghi nhận lượt tìm kiếm liên quan “Phở anh Hai” và “10 Đan Phượng” tăng mạnh trong những ngày vừa qua.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt streamer đăng tải clip trải nghiệm, góp phần khiến "Phở Anh Hai" càng viral.

Streamer Hat Snow Player, sở hữu kênh YouTube hơn 1,84 triệu người đăng ký, nhận xét: "Game hay, pha lẫn nhiều cốt truyện đỉnh cao. Với tôi, đây là Game of the Year (tạm dịch: trò chơi điện tử của năm)".

Trong khi đó, Kubz Scouts, một YouTuber có hơn 6,3 triệu người theo dõi, hào hứng chia sẻ trải nghiệm của mình: "Tôi không biết nên mong đợi gì, nhưng trò chơi vượt xa kỳ vọng. Cách kể chuyện ngẫu nhiên mà cuốn hút, tôi chỉ muốn chơi tiếp".

Theo thống kê của Google Trends, lượng tìm kiếm "Phở Anh Hai" tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 11 này. Cụm từ "số 10 Đan Phượng" cũng nằm trong top xu hướng truy cập tại Việt Nam.

Sự lan truyền nhanh chóng của game cũng kéo theo đồn đoán Phở Anh Hai là đồ án tốt nghiệp của một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Người được cho là tác giả tựa game hài hước nói rằng "nếu đem con game làm đồ án tốt nghiệp thì sợ sẽ không được bảo vệ mất"

Trước những bàn tán này, người được cho là nhà phát triển game "Phở Anh Hai" có tài khoản marisa0704 đã lên tiếng trên YouTube và nền tảng X, khẳng định trò chơi không phải đồ án vì bản thân vẫn "chưa đủ điều kiện tốt nghiệp".