Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Phở Anh Hai” ở đâu mà khiến mạng xã hội rần rần?

04-11-2025 - 09:36 AM | Thị trường

Tựa game “Phở Anh Hai” khiến cộng đồng mạng xôn xao vì ai cũng tưởng đây là quán phở có thật, trong khi nó chỉ tồn tại trong thế giới ảo.

Những ngày đầu tháng 11-2025, cụm từ "Phở Anh Hai" bất ngờ trở thành xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều người tò mò truy tìm địa chỉ quán, thậm chí gõ "Phở Anh Hai, số 10 Đan Phượng Hà Nội" lên Google Maps để xem quán ở đâu, mong được thưởng thức món phở đang "hot" nhất internet, nhưng rồi nhanh chóng phát hiện đây chỉ là sản phẩm của một trò chơi điện tử.

“Phở Anh Hai” ở đâu mà khiến mạng xã hội rần rần?- Ảnh 1.

Lượng tìm kiếm “Phở Anh Hai” tăng vọt trên Google trong những ngày gần đây

Tựa game gây chú ý này mang tên Brother Hai's Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai), được phát triển bởi một nhà làm game độc lập tại Việt Nam và phát hành miễn phí trên nền tảng itch.io.

Trong game, người chơi hóa thân thành Anh Hai, chủ quán phở tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Những công việc tưởng chừng đơn giản như nấu phở hay phục vụ khách lại dẫn đến chuỗi tình huống hài hước, bí ẩn và đậm màu sắc văn hóa Việt.

“Phở Anh Hai” ở đâu mà khiến mạng xã hội rần rần?- Ảnh 2.
“Phở Anh Hai” ở đâu mà khiến mạng xã hội rần rần?- Ảnh 3.
“Phở Anh Hai” ở đâu mà khiến mạng xã hội rần rần?- Ảnh 4.

Khám phá không gian quán “Phở Anh Hai - Số 10 Đan Phượng, Hà Nội”

Từ tiếng xe máy, tiếng dao thớt... cho tới bảng hiệu cũ kỹ, game mô phỏng sống động không khí của một quán ăn bình dân. Bối cảnh thân thuộc ấy khiến nhiều người nhầm tưởng đây là quán thật ở xã Đan Phượng, tạo nên làn sóng tìm kiếm ngoài đời thật.

“Phở Anh Hai” ở đâu mà khiến mạng xã hội rần rần?- Ảnh 5.

Fanpage một hãng gọi xe đăng thông báo đã ghi nhận lượt tìm kiếm liên quan “Phở anh Hai” và “10 Đan Phượng” tăng mạnh trong những ngày vừa qua.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt streamer đăng tải clip trải nghiệm, góp phần khiến "Phở Anh Hai" càng viral.

Streamer Hat Snow Player, sở hữu kênh YouTube hơn 1,84 triệu người đăng ký, nhận xét: "Game hay, pha lẫn nhiều cốt truyện đỉnh cao. Với tôi, đây là Game of the Year (tạm dịch: trò chơi điện tử của năm)".

Trong khi đó, Kubz Scouts, một YouTuber có hơn 6,3 triệu người theo dõi, hào hứng chia sẻ trải nghiệm của mình: "Tôi không biết nên mong đợi gì, nhưng trò chơi vượt xa kỳ vọng. Cách kể chuyện ngẫu nhiên mà cuốn hút, tôi chỉ muốn chơi tiếp".

Theo thống kê của Google Trends, lượng tìm kiếm "Phở Anh Hai" tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 11 này. Cụm từ "số 10 Đan Phượng" cũng nằm trong top xu hướng truy cập tại Việt Nam.

Sự lan truyền nhanh chóng của game cũng kéo theo đồn đoán Phở Anh Hai là đồ án tốt nghiệp của một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Phở Anh Hai” ở đâu mà khiến mạng xã hội rần rần?- Ảnh 6.

Người được cho là tác giả tựa game hài hước nói rằng "nếu đem con game làm đồ án tốt nghiệp thì sợ sẽ không được bảo vệ mất"

Trước những bàn tán này, người được cho là nhà phát triển game "Phở Anh Hai" có tài khoản marisa0704 đã lên tiếng trên YouTube và nền tảng X, khẳng định trò chơi không phải đồ án vì bản thân vẫn "chưa đủ điều kiện tốt nghiệp".

Theo Thu Hương

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một mặt hàng ‘ngon bổ rẻ’ của Việt Nam đang đắt hàng từ Á đến Âu: Vừa thu về hơn 200 triệu USD, Thái Lan, Hàn Quốc đua nhau săn lùng

Một mặt hàng ‘ngon bổ rẻ’ của Việt Nam đang đắt hàng từ Á đến Âu: Vừa thu về hơn 200 triệu USD, Thái Lan, Hàn Quốc đua nhau săn lùng Nổi bật

Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận, điện thoại Trung Quốc đã vượt xa Apple, Samsung ở một điểm

Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận, điện thoại Trung Quốc đã vượt xa Apple, Samsung ở một điểm Nổi bật

5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất năm 2025

5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất năm 2025

08:34 , 04/11/2025
Xác lập kỷ lục Việt Nam cho chậu bonsai bằng lăng xoay tự động độc nhất vô nhị

Xác lập kỷ lục Việt Nam cho chậu bonsai bằng lăng xoay tự động độc nhất vô nhị

08:04 , 04/11/2025
Hãng xe rục rịch về Việt Nam ra mắt SUV nhỏ gọn thế hệ mới: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, 1 lần sạc đi hơn 560km

Hãng xe rục rịch về Việt Nam ra mắt SUV nhỏ gọn thế hệ mới: Giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng, 1 lần sạc đi hơn 560km

07:36 , 04/11/2025
Loài cá được ví là “nhân sâm dưới nước”: Nuôi ở nơi đặc biệt, cả Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ đều muốn mua

Loài cá được ví là “nhân sâm dưới nước”: Nuôi ở nơi đặc biệt, cả Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ đều muốn mua

07:12 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên