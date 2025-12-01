Phó Chủ tịch Bách Việt Group kể chuyện đầu tư ngược “Lấy miền ngược nuôi miền xuôi” và triết lý “Con chim Mila trên đường cao tốc”

Sau 15 năm phát triển, nhìn chặng đường đã qua, đâu là thành quả lớn nhất của Bách Việt, thưa ông?

Mới đây, Bách Việt vừa tổ chức một chuỗi workshop cùng nhìn lại hành trình 15 năm. Bên cạnh các kết quả kinh doanh, thì điều quan trọng nhất chúng tôi có được chính là nền tảng tinh thần, văn hóa doanh nghiệp.

Bách Việt Group được thành lập từ ý tưởng ban đầu của hai người bạn đồng môn muốn "làm cái gì đó hay ho, ý nghĩa". Trong quá trình phát triển, được làm việc với những doanh nghiệp nước ngoài trường tồn đến mấy trăm năm thì chúng tôi mới nhận ra rằng mọi thứ đều có thể thay đổi: lãnh đạo cũng có thể chuyển đi hoặc nghỉ hưu, ngành nghề có thể điều chỉnh, sản phẩm dịch vụ cũng có thể khác đi, nhưng có một thứ cần được giữ gìn đó là văn hóa doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp chính là ngọn hải đăng chỉ đường, là triết lý kinh doanh và những giá trị mà doanh nghiệp trân trọng, gìn giữ. Nó giống như mặt trời, cứ nhìn mặt trời thì sẽ xác định được cho mình hướng đi. Trong 15 năm qua, Bách Việt tự hào đã xây dựng được một nền tảng văn hóa với phong cách chủ động - tương trợ - trách nhiệm trong công việc, cùng tinh thần "bền chí - vững tâm".

Trong lĩnh vực chính là bất động sản, điều gì khiến ông tâm huyết nhất sau hơn một thập kỷ phát triển?

Bách Việt là một Tập đoàn đa ngành với 4 trụ cột: Bất động sản, Giáo dục, Thương mại dịch vụ và Nông nghiệp. Trong đó bất động sản là xuất phát điểm và chúng tôi xác định ít nhất 5 năm tới vẫn là trụ cột của công ty. Trong 15 năm vừa qua, Bách Việt đã ghi dấu ấn thành công với chiến lược "lấy miền ngược nuôi miền xuôi". Đây là hướng đi ngược vào thị trường ngách tại các tỉnh.

Hiện tại, các dự án đã hoàn thiện của Bách Việt chủ yếu ở những tỉnh công nghiệp giáp với Hà Nội. Đó là những thị trường giàu tiềm năng mà hàng chục năm trước Bách Việt đã đi trước đón đầu, sản phẩm bất động sản mang đến cho khách hàng đều ở vị thế dẫn đầu một vùng.

Như dự án Bách Việt Lake Garden ở Bắc Giang. Thời điểm đầu những năm 2010, thị trường các tỉnh chủ yếu là các dự án phân lô bán nền, chỉ có một số chủ đầu tư ở Hà Nội như Park City, Gamuda hay Ciputra là làm đô thị đồng bộ. Bách Việt đã học hỏi cách làm của các chủ đầu tư nước ngoài, về Bắc Giang triển khai các đô thị bài bản, sẵn sàng đầu tư cảnh quan, tiện ích để xây dựng một sản phẩm thật sự bền vững với tầm nhìn dài hạn, để nhiều thế kỷ sau cũng không lạc hậu về quy hoạch, hạ tầng, cảnh quan. Đó là điều chúng tôi mong muốn khi tiến đến các thị trường "miền ngược".

Suốt nhiều năm sau đó, KĐT Bách Việt Lake Garden không chỉ là niềm tự hào của riêng Bách Việt, mà trở thành đô thị hình mẫu của cả tỉnh. Mỗi khi có cơ quan trung ương hay các tỉnh bạn về thăm, lãnh đạo tỉnh thường dẫn đến thăm KĐT Bách Việt như một hình mẫu đô thị. Dù hiện nay, Bắc Giang đã đón rất nhiều doanh nghiệp lớn về triển khai những dự án đô thị mới nhưng chúng tôi vẫn tự hào về giá trị Bách Việt Lake Garden mang lại.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông có cảm thấy hối tiếc điều gì? Nếu có cơ hội quay lại thì ông nghĩ mình sẽ làm gì để tốt hơn?

Không chỉ trong công việc mà cả đời sống, tôi thường rất cẩn trọng – kiểu "tinh thần con rùa". Với công việc ở Bách Việt Group, chúng tôi thường tính rất kỹ nhưng khi đã quyết thì lại làm rất nhanh. Với tinh thần đó, 15 năm trôi qua thật sự là không có gì hối tiếc. Bởi vì khi đã tính kỹ, đã nỗ lực rồi, thì nếu thất bại, mình cũng chấp nhận, không hối tiếc. Bạn chỉ hối tiếc khi thấy bản thân không nỗ lực gì cả, sau đấy phải tự hỏi "sao mình không cố lên?" thì mới tiếc. Nhưng ở đây, chúng tôi đã luôn cố gắng, đã tính toán kỹ, nên vui vẻ chấp nhận mọi thứ đến với mình.

Tuy nhiên, có nhiều việc vẫn cần phải rút kinh nghiệm. Nếu mình tự cho rằng mình hay, mình giỏi rồi thì sẽ không tiến bộ được. Có những chiến lược phù hợp với hoàn cảnh lúc đó, nhưng giai đoạn tới, bối cảnh và vận hội đã khác, thì mình cũng phải thay đổi, và định hướng một chiến lược mới. Chúng tôi đã từng chủ động điều chỉnh, thay đổi nhiều kế hoạch cho phù hợp với thực tế.

Hướng về chặng đường phía trước, Bách Việt Group không thể mang chiến lược "con rùa" nữa, vì bối cảnh mới không còn phù hợp. Ngày xưa mình mới bước đi trên đường làng, đường đất thì chọn làm "con rùa" cho an toàn, đỡ trơn trượt. Nhưng bây giờ, bước ra cửa đã là đường cao tốc, nếu vẫn đi với tốc độ rùa bò thì sẽ không còn phù hợp. Mình phải là một chiếc xe có tốc độ hợp lý để hòa mình cùng dòng chảy thời đại.

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc được ví như một cao tốc rộng mở cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển. Mọi thứ đang thay đổi rất nhanh từ sáp nhập tỉnh thành, đến cơ chế phát triển doanh nghiệp tư nhân của Chính phủ. Trên cao tốc này, ông có thể chia sẻ hướng đi của Bách Việt Group?

Thực ra cao tốc là cao tốc của cả nước, của thời đại, chứ không chỉ của riêng mình. Trong bối cảnh cả dân tộc đang bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình thì Bách Việt cũng nằm trong dòng chảy đó, không thể đứng ngoài. Đặc biệt, mình thuộc tầng lớp doanh nhân – những nhân tố gánh trách nhiệm trụ cột về phát triển kinh tế.

Việt Nam có hàng trăm triệu dân nhưng chỉ có chưa đến một triệu doanh nghiệp, trong đó đa phần là doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ. Vì thế, doanh nhân phải là những người cầm cờ đi đầu để phát triển kinh tế, góp phần giúp đất nước tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đối với Bách Việt, mục tiêu cốt lõi vẫn là giữ giá trị nền tảng tinh thần, đồng thời linh hoạt thích ứng với thực tế, trong bối cảnh của kỷ nguyên BANI. Chúng tôi xác định tăng trưởng, tăng tốc so với chính mình, chứ không phải so với đối thủ hay người khác. So với chính mình ngày xưa, mình phải nhanh hơn, mạnh hơn. Và như vậy, chiến lược "con rùa" sẽ phải thay thế bằng một chiến lược của thời đại mới. Và chúng tôi chọn biểu tượng tinh thần là con chim Mila - có thể bay nhanh hay bay chậm, tiến hoặc lùi, chạy cũng được mà đi bộ cũng tốt, tùy theo hoàn cảnh thực tế. Nó tượng trưng cho sự linh hoạt trong chiến lược phát triển của BV Group.

Mila là biểu tượng tinh thần mới của Bách Việt, được lấy cảm hứng từ chim Lạc trên trống đồng Đông Sơn. Đó là biểu tượng của trí tuệ, ý chí vươn lên, khát vọng bay xa và sức mạnh đoàn kết.

Trên hành trình mới, ông nhìn thấy đâu là cơ hội và thách thức cho Bách Việt Group?

Trong cơ hội luôn tồn tại rủi ro, thách thức. Đường cao tốc mà gặp ổ gà thì xe cũng có thể sập gầm. Cho nên khi lên đường cao tốc, Bách Việt vẫn rất cẩn trọng, luôn luôn chú ý kiểm soát rủi ro. Nếu chỉ mải nhìn thấy cơ hội, chỉ có đạp ga mà không có "chân phanh" thì mình có thể gặp tai nạn bất kỳ lúc nào.

Về cơ hội, hiện nay bất động sản đang được Chính phủ tháo gỡ rất mạnh, từ chính sách nhà ở xã hội, tín dụng đến pháp lý. Chính phủ đang tập trung tháo gỡ cho hơn 2.000 dự án vướng mắc, cùng với đó hàng loạt nghị định, thông tư và nhiều bộ luật có thể được sửa đổi để tháo nút thắt pháp lý, nên thời gian tới thị trường bất động sản có rất nhiều cơ hội bùng nổ, và cũng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức.

Về định hướng lâu dài BV Land- đơn vị trụ cột chuyên về bất động sản của Bách Việt Group, sẽ tập trung vào phân khúc chất lượng cao nhưng giá hợp lý. Cùng với đó, chúng tôi xác định bất động sản phải hướng đến nhu cầu thực: để ở hoặc cho thuê, phải tạo ra giá trị sử dụng và dòng tiền. Sản phẩm bất động sản phải tạo ra dòng tiền, tạo ra giá trị thì mới có tương lai. Còn những sản phẩm đầu cơ, tích trữ thì đến một giai đoạn sẽ bão hòa. Tôi nghĩ chính sách của Nhà nước cũng sẽ điều chỉnh để tránh lãng phí tài sản, đất đai và các nguồn lực tài chính.

Nhà chất lượng cao nhưng giá vẫn tốt,điều này có đồng nghĩa với việc mình chấp nhận lợi nhuận thấp hơn?

Chất lượng cao, giá tốt tức là mình đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức chấp nhận được, hài hòa. Ví dụ, chúng tôi đặt mục tiêu cho công ty tăng trưởng 20–25% mỗi năm, mức lợi nhuận hợp lí chứ không phải bán cao và sinh lời bằng mọi giá. Để sản phẩm chất lượng cao thì chúng tôi xây dựng các tiêu chuẩn cao hơn: thuê tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới, từ ý tưởng, cảnh quan, ánh sáng, đến nội thất. Thi công cũng chọn nhà thầu hàng đầu, lựa chọn vật liệu và thiết bị hàng đầu.

Về tiêu chuẩn, BV Land xây dựng bộ tiêu chuẩn riêng cho các dòng sản phẩm. Ví dụ ở Thái Nguyên, chúng tôi đưa vào dự án Diamond Hill các tiêu chuẩn chất lượng cao từ thiết kế tới hoàn thiện và vận hành: thiết kế kiến trúc bởi Aedas, thiết kế cảnh quan bởi EGO, điều hòa Daikin, thiết bị Bosch, Panasonic, Hafele…, vận hành cũng chọn đơn vị chuyên nghiệp hàng đầu là Savills. Đây là dự án chung cư đầu tiên ở Thái Nguyên đạt chứng chỉ xanh EDGE toàn cầu. Sản phẩm chất lượng cao như vậy nhưng mức giá vẫn hợp lý và được thị trường đón nhận rất tốt.

Trong kế hoạch tương lai, ông có thể chia sẻ thêm về các dự án của BV Land?

Giai đoạn 2022-2024 khi thị trường bất động sản đi xuống và thị trường tài chính tiền tệ gặp nhiều khó khăn, chúng tôi đã mua lại một số công ty và dự án ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang và các đô thị ven Hà Nội.

Ngoài ra, chúng tôi đang tìm kiếm các cơ hội, đàm phán với một số chủ đầu tư ở TP.HCM, Bình Dương, Long An… để phát triển các dự án tại phía Nam. Hy vọng sang năm 2026, sẽ có thêm một số dự án khác ở miền Nam.

Thời gian tới, BV Land cũng sẽ phát triển một số dự án nhà ở xã hội. Trong năm nay, BV Land sẽ khởi công một dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh. Ngoài ra, chúng tôi đang xúc tiến các thủ tục để triển khai thêm dự án ở Hà Nội và một số tỉnh thành.

Nhà ở xã hội là chủ trương rất lớn của Chính phủ, là nhà đầu tư đang trực tiếp phát triển, điều gì khiến ông trăn trở nhất?

Mỗi khi nhắc đến nhà ở xã hội chúng ta thường hình dung ra những căn hộ chất lượng thấp. BV Land muốn làm khác đi khi phát triển nhà ở xã hội nhưng chất lượng vẫn phải cao, thiết kế đẹp không kém nhà thương mại. Chúng tôi không muốn nhà ở xã hội chỉ là những cụm công trình bê tông vuông vức, sơn xanh sơn vàng, trông giống các khu nhà thu nhập thấp trước đây.

Có thể các dự án nhà ở xã hội của chúng tôi không hoàn thiện bằng vật liệu xa hoa, đắt đỏ, nhưng kiến trúc, không gian chung, cảnh quan vẫn phải được quan tâm. Giống như một chiếc áo, vải có thể không quá đắt tiền, nhưng nếu may đo cẩn thận và thêm phụ kiện hợp lí thì áo vẫn đẹp, không phải cắt may qua loa rồi khoác vào là xong. Các dự án nhà ở xã hội của BV Land thiết kế với kiến trúc được chăm chút theo tiêu chuẩn cơ bản của nhà thương mại, có đầy đủ tiện ích như bể bơi, cây xanh, không gian chung, cảnh quan hiện đại… khác xa với những hình ảnh cũ kỹ, tạm bợ như nhiều người vẫn hình dung. Quan trọng nữa là khi vận hành, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng được một cộng đồng văn minh, bền vững.

Tôi mong rằng các chủ đầu tư hãy quan tâm tới kiến trúc công trình và tiện ích cảnh quan cho nhà ở xã hội. Làm nhà ở xã hội nhưng kiến trúc vẫn phải đẹp, không phải xây cho xong, miễn là có chỗ ở. Khi được đầu tư đúng mức, nhà ở xã hội vẫn có thể đạt chất lượng gần như nhà thương mại, chỉ khác ở chỗ vật liệu tiết kiệm hơn, một số tiêu chuẩn thiết kế như chỗ đỗ xe thấp hơn và tiền đất đã được Nhà nước hỗ trợ. Nếu các chủ đầu tư đặt tâm huyết, có trách nhiệm với cộng đồng và kiến trúc đô thị, thì nhà ở xã hội cũng sẽ có kiến trúc, tiện ích, cảnh quan không khác nhiều so với nhà thương mại.

Nhìn về chiến lược tương lai, ông có kế hoạch gì cho sự phát triển Bách Việt Group?

Hiện nay, mọi thứ biến động rất nhanh, các yếu tố vĩ mô hay vi mô trong nước và quốc tế cũng rất biến động. Vì vậy, câu chuyện của Bách Việt đầu tiên vẫn phải là "dĩ bất biến, ứng vạn biến", giữ được nguyên tắc làm việc, giữ được giá trị tinh thần, và nền tảng văn hóa công ty.

Một điều quan trọng tôi cho rằng, về lâu dài, nhu cầu và thị trường bất động sản rồi cũng sẽ đi xuống dần. Khi nền kinh tế đi lên và xã hội phát triển hơn, tương tự những nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức…con người sẽ có lý tưởng sống khác, người trẻ sẽ ưu tiên thụ hưởng cuộc sống, khác với các thế hệ trước thích tích lũy nhà đất. Bên cạnh đó, các chính sách vĩ mô sẽ điều tiết để nguồn lực xã hội được đưa tới những ngành nghề bền vững, tạo ra nhiều giá trị hơn. Chính vì thế, trong tương lai 10-20 năm nữa, thị trường nhà ở sẽ dần dần bão hòa, đi ngang và đi xuống; còn các ngành công nghệ, dịch vụ, tiện ích, chăm sóc sức khỏe sẽ đi lên. Vì lúc đó mọi người đều có điều kiện kinh tế tốt hơn, nhận thức tốt hơn, công việc phát triển, người ta sẽ không nặng về việc mua nhiều nhà mà quan tâm hơn đến chất lượng cuộc sống thế nào.

Bất kỳ doanh nghiệp nào rồi cũng phải thay đổi. Nhìn vào Samsung, ngày nay họ nổi tiếng với điện thoại thông minh và công nghệ cao, nhưng trước đây họ từng bắt đầu với kinh doanh nông sản, sau đó là dệt may, xây dựng, điện tử gia dụng, ô tô, đóng tàu, tài chính…. Và rất có thể 10 năm sau có khi Samsung không còn làm điện thoại nữa mà sản xuất sản phẩm khác, những thứ mà hiện nay bản thân họ chưa nghĩ tới. Thế nên câu chuyện là doanh nghiệp luôn luôn phải có "room" để thử nghiệm và mở ra những định hướng mới, không thể đóng khung với hiện tại.

Nếu bất động sản không còn trụ cột chính thì hướng đi của Bách Việt sẽ thế nào?

Thương mại dịch vụ, do BV Life đảm nhiệm, là mảng chính được Bách Việt đặt mục tiêu thay thế dần cho bất động sản trong giai đoạn tớihướng đến phục vụ, nâng cao chất lượng sống cho con người. Hiện nay, chúng tôi có một công ty ở miền Nam chuyên phân phối xe Honda và cũng đang tìm kiếm cơ hội để phân phối các dòng xe mới như xe điện, ô tô điện hay máy công nghiệp. Nếu có cơ hội, chúng tôi có thể sẽ phát triển con đường từ phân phối tới lắp ráp, sản xuất.

Bên cạnh đó, BV Life hiện đang cung cấp máy móc thiết bị điện tại thị trường phía Bắc và kinh doanh cho thuê văn phòng, sàn thương mại để tạo ra dòng tiền ổn định. Năm 2024, chúng tôi cũng đã nhận chuyển nhượng Công ty CP Chè Mỹ Lâm (Tuyên Quang), một đơn vị top đầu Việt Nam về xuất khẩu trà đen CTC sang Mỹ và các nước phát triển. Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường xuất khẩu, ra mắt các sản phẩm tiêu dùng từ trà để tiếp cận người dùng cuối thay vì chỉ xuất khẩu nguyên liệu.

Ngoài ra, chúng tôi đang tìm kiếm những cơ hội khác để phát triển những lĩnh vực thương mại dịch vụ, M&A những công ty đang hoạt động tốt trong các lĩnh vực tiềm năng cũng là một hướng đi. Bởi trong 15 năm qua Bách Việt đã thực hiện 4 vụ M&A thành công, mua lại những công ty rất tốt.

Còn mảng giáo dục thì sao, thưa ông?

Mảng Giáo dục của Bách Việt với hệ thống trường Vietschool tại khu vực Thanh Xuân (Hà Nội) đã vận hành ổn định, ngày càng khẳng định được vị thế và uy tín thông qua chất lượng đào tạo và sự tin tưởng của phụ huynh, học sinh. Năm nay, chúng tôi sẽ khởi công cơ sở liên cấp tiếp theo tại khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm (nay là xã Thuận An, Hà Nội). Bên cạnh đó, dự án trường tại Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) đang giải phóng mặt bằng và một số dự án trường khác sẽ được triển khai trong những năm tới.

Ông có từng đặt mục tiêu Bách Việt phải là doanh nghiệp đa ngành đứng trong top 10 thị trường không?

Tôi luôn đặt mục tiêu công ty phải đứng ở tuyến đầu về chất lượng, thương hiệu và uy tín. Ví dụ khi nhắc đến thương hiệu của BV Land là người ta nhớ đến một nhà đầu tư bất động sản uy tín, có định vị rõ rệt và có chất lượng đứng tại tuyến đầu.

Còn về giá trị công ty hay lợi nhuận, mình không đặt mục tiêu đứng thứ bao nhiêu thị trường mà đặt yêu cầu phải tăng trưởng, luôn phát triển so với chính mình. Tôi cho rằng so với mình là tốt nhất, so với người khác thì khó bởi thương trường luôn biến động, mỗi doanh nghiệp có bối cảnh phát triển, mục tiêu và hệ quy chiếu khác nhau.

15 năm nhìn lại, trách nhiệm xã hội có ý nghĩa gì trong hành trình phát triển của Bách Việt? Điều gì đã giúp Bách Việt giữ vững tinh thần "lợi ích hài hòa, phát triển bền vững" trên mọi chặng đường?

Mười lăm năm không chỉ là hành trình kiến tạo nên những sản phẩm hay dịch vụ, mà còn là hành trình gieo hạt yêu thương nơi mỗi bước chân người Bách Việt đi qua. Năm 2018, chúng tôi thành lập Quỹ Trăng Xanh để triển khai sâu hơn, trọng tâm hơn và hiệu quả hơn các hoạt động xã hội.

Từ những ngôi trường để trẻ em vùng khó được học tập tốt hơn, đến những suất học bổng tiếp sức cho ước mơ của các bạn nhỏ, những cây cầu hay đoạn đường mới giúp bà con đi lại thêm an toàn, những món quà được trao đi đúng lúc… Tất cả tạo nên hành trình nhân ái mà chúng tôi luôn tự nhắc mình phải có ý thức vun đắp. Với chúng tôi, phát triển bền vững bắt đầu ngay từ trách nhiệm với con người và xã hội hôm nay.

Hoạt động của Trăng Xanh không chỉ tác động tới bên ngoài mà còn đánh thức cả bên trong, tạo nên văn hóa sẻ chia trong đại gia đình Bách Việt. Dần dần, Trăng Xanh trở thành nhịp cầu gắn kết hàng trăm CBNV, nơi mỗi người đều là một ngọn nến cùng nhau lan tỏa yêu thương, vun đắp một xã hội nhân văn.

Ông có thể chia sẻ về niềm vui, hay nỗi khổ trong suốt quãng thời gian làm doanh nhân của mình?

Nếu chỉ đo bằng mục tiêu vật chất, thì sẽ thấy rất vất vả khi ngày đêm chạy theo đồng tiền với bao sóng gió, áp lực. Nhưng nếu có những mục tiêu khác, những giá trị, những ý nghĩa sâu xa trong công việc, thì sẽ thấy hạnh phúc, không còn cảm giác vất vả nữa. Mình thấy sướng vì được làm điều mình thích, và đạt được những điều mình đặt ra.

Nếu bạn chỉ đặt mục tiêu kiếm tiền, khi đến một lúc đạt được rồi thì lại rơi vào khoảng trống: "Bây giờ làm gì tiếp?". Hay khi bạn mất hết thì lại hoang mang, lạc lối. Vì thế, tôi nghĩ tiền bạc không nên là mục tiêu cao nhất mà chỉ là phương tiện, còn lý tưởng, ý nghĩa và giá trị mới là thứ dẫn đường.

Nếu mình tìm được con đường, có "ngọn hải đăng" để soi sáng, thì sẽ thấy không có gì là khổ cả. Doanh nhân khổ nhất là khi không còn việc để làm, còn được làm nhiều việc ý nghĩa thì càng vui, càng sướng.

Xin cảm ơn ông!

Bài: Nam Anh - Ngọc Đẹp

Ảnh: Ngọc Đẹp

Thiết kế: Hải An