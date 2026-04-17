Phó Chủ tịch Hội đồng Ngũ cốc Mỹ sang Việt Nam chào hàng một loại "vàng lỏng"

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cùng lãnh đạo USGBC thăm một trạm xăng tại Hà Nội trong khuôn khổ chuyến xúc tiến thương mại ở Việt Nam. Nguồn: USGBC.

Chuyến công tác của Hội đồng Ngũ cốc và Sản phẩm sinh học Hoa Kỳ (USGBC) diễn ra trong khuôn khổ phái đoàn thương mại do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dẫn đầu.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đại diện USGBC đã làm việc với các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu chủ chốt nhằm thảo luận về khả năng cung ứng nguyên liệu. Đánh giá về sự hợp tác này, ông Jay Reiners, Phó Chủ tịch USGBC phát biểu: "Sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng với USDA trong việc mở rộng thị trường quốc tế cho nông dân trồng ngô, lúa mạch đen và lúa mạch Hoa Kỳ đã được củng cố thêm thông qua chuyến công tác mang tính xây dựng này tới Việt Nam."

Ông Reiners cho biết thêm: "Chúng tôi trân trọng sự ghi nhận của Thứ trưởng Lindberg về tiềm năng của Việt Nam như một thị trường tăng trưởng then chốt cho ngũ cốc thô và các sản phẩm đồng hành của Hoa Kỳ, cũng như vai trò của quốc gia này như một cửa ngõ chiến lược để mở rộng quy mô khu vực rộng lớn hơn cho các sản phẩm của nông dân chúng tôi."

Trọng tâm của chuyến xúc tiến lần này xoay quanh mặt hàng ethanol trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị triển khai chính sách E10 cho xăng RON 95 từ tháng 6 năm nay. Khi quy định này có hiệu lực, toàn bộ lượng xăng lưu thông trên thị trường sẽ được phối trộn với ethanol sinh học, thay vì chỉ áp dụng cho dòng xăng E5 RON 92 như giai đoạn từ năm 2018 đến nay.

Theo tính toán của các chuyên gia, mức tiêu thụ xăng tại Việt Nam dự kiến sẽ vượt 3 tỷ gallon mỗi năm vào năm 2027, từ đó tạo ra nhu cầu sử dụng khoảng 240 triệu gallon ethanol nhiên liệu hàng năm.

Để chuẩn bị cho lộ trình mới, phái đoàn Mỹ đã làm việc trực tiếp với hai nhà phân phối xăng dầu lớn nhất là Petrolimex và PVOIL về chiến lược thu mua và triển khai thực tế.

Trước đó, một biên bản ghi nhớ bốn bên đã được ký kết vào năm 2025 nhằm hỗ trợ Petrolimex chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và phương án phối trộn nồng độ cao. Bên cạnh làm việc với các doanh nghiệp, đoàn cũng tiến hành khảo sát thực địa tại Cảng container quốc tế Hải Phòng (HICT) để đánh giá năng lực logistics và hạ tầng tiếp nhận các lô hàng nông sản nhập khẩu.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, dữ liệu thương mại cho thấy Việt Nam đang giữ vị thế đối tác hàng đầu của nông sản Mỹ. Trong niên vụ 2024/2025, Việt Nam nhập khẩu hơn 1,1 triệu tấn bã rượu khô (DDGS), trở thành thị trường tiêu thụ lớn thứ ba thế giới của mặt hàng này. Đối với mặt hàng ngô, Việt Nam cũng duy trì vị trí trong nhóm 10 khách hàng lớn nhất của Hoa Kỳ.

Kết thúc chuyến công tác, ông Chris Markey, Phó Giám đốc Khu vực Đông Nam Á & Châu Đại Dương của USGBC nhận định: "Quan hệ đối tác thương mại nông nghiệp quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ càng bền chặt hơn trong những năm tới với sự tăng trưởng liên tục của ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam và việc triển khai xăng E10. Hội đồng sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và ngành công nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng sản xuất protein, sản xuất sữa và sử dụng ethanol."