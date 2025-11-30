Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thăm mô hình cảng biển 'xanh, thông minh' tại Hải Phòng

30-11-2025 - 14:58 PM | Kinh tế số

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan biểu dương, đánh giá cao Công ty Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên dám dấn thân đầu tư cảng biển theo mô hình cảng biển thông minh - cảng biển xanh, tiên phong trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thăm mô hình cảng biển 'xanh, thông minh' tại Hải Phòng- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khảo sát thực tế tại Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng, Đặc khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Chiều 29/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dẫn đầu Đoàn giám sát của Quốc hội "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành", đã khảo sát thực tế và làm việc với Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tiến báo cáo mô hình "cảng xanh – cảng thông minh" của HHIT với các công nghệ hiện đại như NAVIS N4, OCR, RFID, 5G… Nhờ ứng dụng các công nghệ và phần mềm hiện đại, Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng tối ưu hoá khai thác và quản lý cảng, nâng cao năng suất, giảm thiểu thời gian chờ đợi của tàu, giảm thiểu thời gian quay vòng xe trong cảng, giảm thiểu phát thải khí CO2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thăm mô hình cảng biển 'xanh, thông minh' tại Hải Phòng- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan biểu dương, đánh giá cao Công ty Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên dám dấn thân đầu tư cảng biển theo mô hình cảng biển thông minh - cảng biển xanh

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan biểu dương, đánh giá cao Công ty Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên dám dấn thân đầu tư cảng biển theo mô hình cảng biển thông minh - cảng biển xanh, tiên phong trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp tư nhân khác, nhất là trong lĩnh vực logistics.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong thực hiện các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị như: Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia…

Theo PV

Báo Chính phủ

