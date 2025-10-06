Phó Chủ tịch TPHCM chỉ đạo liên quan đề xuất làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về việc nghiên cứu đầu tư đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần - Chi nhánh TPHCM tại văn bản ngày 24/9/2025 về đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan xem xét đề nghị trên; đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND TP trước ngày 10/10.

Đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ hình thành tuyến hành lang ven biển mới. Ảnh minh họa: PV

Trước đó, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP - Chi nhánh TPHCM có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo Vingroup, sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TPHCM nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng.

Do đó, việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Tập đoàn Vingroup đề nghị UBND TPHCM cho phép công ty nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức VT (xây dựng - chuyển giao). Chủ trương này là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để khởi động quá trình nghiên cứu tính khả thi và đúng định hướng phát triển của thành phố.