Phối cảnh độc đáo của nhà hát Opera rộng gần 20ha giáp hồ Tây

Dấu ấn đặc biệt nhất của nhà hát chính là kiến trúc mái vòm lấy cảm hứng từ những viên ngọc trai nhô lên từ mặt nước hồ Tây. Mái vòm có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng ngọc trai, để có thể phản chiếu màu sắc mặt nước hồ Tây theo chuyển động của thời gian trong ngày.