Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phối cảnh độc đáo của nhà hát Opera rộng gần 20ha giáp hồ Tây

06-10-2025 - 14:53 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Với quy mô 19,1 ha và tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, sau khi hoàn thành, nhà hát Opera Hà Nội (phường Tây Hồ) sẽ góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao giá trị của Hà Nội - một điểm đến văn hóa - du lịch tầm cỡ quốc tế.

Phối cảnh độc đáo của nhà hát Opera rộng gần 20ha giáp hồ Tây- Ảnh 1.

Ngày 5/10 vừa qua, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ.

Phối cảnh độc đáo của nhà hát Opera rộng gần 20ha giáp hồ Tây- Ảnh 2.

Có quy mô 19,1 ha và tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, đây là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ Tập đoàn Sun Group. Dự kiến nhà hát Opera Hà Nội sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Phối cảnh độc đáo của nhà hát Opera rộng gần 20ha giáp hồ Tây- Ảnh 3.

Dấu ấn đặc biệt nhất của nhà hát chính là kiến trúc mái vòm lấy cảm hứng từ những viên ngọc trai nhô lên từ mặt nước hồ Tây. Mái vòm có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng ngọc trai, để có thể phản chiếu màu sắc mặt nước hồ Tây theo chuyển động của thời gian trong ngày.

Phối cảnh độc đáo của nhà hát Opera rộng gần 20ha giáp hồ Tây- Ảnh 4.

Vị trí nhà hát Opera Hà Nội tại quy hoạch bán đảo Quảng An tỷ lệ 1/500

Phối cảnh độc đáo của nhà hát Opera rộng gần 20ha giáp hồ Tây- Ảnh 5.

Những công đoạn nghiên cứu, phát triển kiến trúc vòm của nhà hát

Phối cảnh độc đáo của nhà hát Opera rộng gần 20ha giáp hồ Tây- Ảnh 6.

Nhà hát có hai khán phòng lớn: Khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert.., với sức chứa 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

Phối cảnh độc đáo của nhà hát Opera rộng gần 20ha giáp hồ Tây- Ảnh 7.

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi huyền thoại kiến trúc người Ý Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20.

Phối cảnh độc đáo của nhà hát Opera rộng gần 20ha giáp hồ Tây- Ảnh 8.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trên thế giới, mỗi thành phố đều có một công trình văn hóa biểu tượng gắn liền với hình ảnh quốc gia: Sydney có Nhà hát Opera, Singapore có Nhà hát Esplanade, Paris, Milan, London, New York, Berlin, Los Angeles đều sở hữu những nhà hát nổi tiếng.

Phối cảnh độc đáo của nhà hát Opera rộng gần 20ha giáp hồ Tây- Ảnh 9.

"Chúng ta tin tưởng rằng, khi hoàn thành, Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề tại bán đảo Quảng An sẽ góp phần thay đổi diện mạo nâng cao giá trị của Hà Nội - một điểm đến văn hóa - du lịch tầm cỡ quốc tế", lãnh đạo TP chia sẻ.

Ngành nào đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP?

Theo Trần Hoàng

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lạm phát 9 tháng năm 2025 tăng 3,19%, trong khi CPI tăng 3,27%, nguyên nhân do đâu?

Lạm phát 9 tháng năm 2025 tăng 3,19%, trong khi CPI tăng 3,27%, nguyên nhân do đâu? Nổi bật

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 3 cao kỷ lục kể từ 2011, vậy tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2025 thì sao?

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 3 cao kỷ lục kể từ 2011, vậy tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2025 thì sao? Nổi bật

Việt Nam sắp có biển hồ lớn nhất thế giới tại siêu dự án 10 tỷ USD

Việt Nam sắp có biển hồ lớn nhất thế giới tại siêu dự án 10 tỷ USD

14:10 , 06/10/2025
Ngành nào đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP?

Ngành nào đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP?

13:42 , 06/10/2025
Đề xuất xây cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Đề xuất xây cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

10:47 , 06/10/2025
Tập trung tối đa nguồn lực, đưa Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức vào sử dụng trước 30/11

Tập trung tối đa nguồn lực, đưa Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức vào sử dụng trước 30/11

10:04 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên