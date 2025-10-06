Phối cảnh độc đáo của nhà hát Opera rộng gần 20ha giáp hồ Tây
Với quy mô 19,1 ha và tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, sau khi hoàn thành, nhà hát Opera Hà Nội (phường Tây Hồ) sẽ góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao giá trị của Hà Nội - một điểm đến văn hóa - du lịch tầm cỡ quốc tế.
06-10-2025
Ngày 5/10 vừa qua, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ.
Có quy mô 19,1 ha và tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, đây là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ Tập đoàn Sun Group. Dự kiến nhà hát Opera Hà Nội sẽ hoàn thành trong năm 2027.
Dấu ấn đặc biệt nhất của nhà hát chính là kiến trúc mái vòm lấy cảm hứng từ những viên ngọc trai nhô lên từ mặt nước hồ Tây. Mái vòm có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng ngọc trai, để có thể phản chiếu màu sắc mặt nước hồ Tây theo chuyển động của thời gian trong ngày.
Vị trí nhà hát Opera Hà Nội tại quy hoạch bán đảo Quảng An tỷ lệ 1/500
Những công đoạn nghiên cứu, phát triển kiến trúc vòm của nhà hát
Nhà hát có hai khán phòng lớn: Khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert.., với sức chứa 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.
Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi huyền thoại kiến trúc người Ý Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trên thế giới, mỗi thành phố đều có một công trình văn hóa biểu tượng gắn liền với hình ảnh quốc gia: Sydney có Nhà hát Opera, Singapore có Nhà hát Esplanade, Paris, Milan, London, New York, Berlin, Los Angeles đều sở hữu những nhà hát nổi tiếng.
"Chúng ta tin tưởng rằng, khi hoàn thành, Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề tại bán đảo Quảng An sẽ góp phần thay đổi diện mạo nâng cao giá trị của Hà Nội - một điểm đến văn hóa - du lịch tầm cỡ quốc tế", lãnh đạo TP chia sẻ.
