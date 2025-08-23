Phó Chủ tịch VBA: Người Việt hoàn toàn có thể làm chủ tương lai số, sánh vai cùng thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp mới

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Vân Hiền – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhận định, Chung kết VietChain Talents 2025 được tổ chức đúng vào dịp cả nước đang đồng loạt hướng về Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, và VietChain Talents mong muốn được đóng góp thêm một tiếng nói, một hoạt động khẳng định niềm tin vào trí tuệ Việt, với khát vọng chinh phục công nghệ, làm chủ công nghệ và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ.

"Mỗi ý tưởng blockchain được trình bày tại Chung kết VietChain Talents không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là lời khẳng định: người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ tương lai số, sánh vai cùng thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp mới. Mỗi đội thi hôm nay không chỉ tranh tài để giành chiến thắng, mà còn mang trong mình sứ mệnh khơi dậy niềm tin rằng trí tuệ Việt Nam đủ sức tạo nên những giá trị toàn cầu", bà Hiền nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Vân Hiền – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi. (Ảnh: VBA)

Còn theo ông Trần Việt Hùng, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Cố vấn cấp cao, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam vừa thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, với những quy định quan trọng, lần đầu tiên xác lập địa vị pháp lý cho tài sản số, tạo lập khuôn khổ quản lý đối với các loại hình tài sản mã hóa, đồng thời khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, việc tổ chức Cuộc thi VietChain Talents có ý nghĩa hết sức thiết thực.

"Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới", ông Hùng cho hay.

Đồng quan điểm, Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Nguyên Trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ, Cố vấn cấp cao VBA, Giám khảo Cuộc thi VietChain Talents khẳng định, VietChain Talents 2025 chính là khởi đầu cho hành trình đưa những ý tưởng startup thành hiện thực, xây dựng cộng đồng blockchain Việt Nam với những hạt nhân tài năng, cùng chung tay với Ban Cơ yếu Chính phủ, VBA, 1Matrix và các đối tác để đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng trên bản đồ công nghệ blockchain thế giới.

Cơ hội để người trẻ Việt Nam tìm ra lời giải cho các bài toán lớn của quốc gia

Được biết, 16 đội được lựa chọn vào Chung kết Cuộc thi VietChain Talents ở 4 chủ đề, lần lượt là Blockchain Layer-1; Sàn CEX/DEX; Truy vết Blockchain và Cầu nối Blockchain. Các đội sẽ có 5 phút để trình bày về dự án của mình, 2 phút để đặt câu hỏi cho đối thủ và 3 phút để trả lời câu hỏi dành cho mình. Mỗi đội cũng phải chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện và điểm yếu của các bài thi đối thủ để giành lợi thế về phía mình.

Hội đồng Giám khảo Cuộc thi VietChain Talents 2025 gồm 24 thành viên, đến từ các đơn vị đầu ngành trong nhiều lĩnh vực trọng yếu. (Ảnh: VBA)

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA, Chủ tịch Công ty 1Matrix, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhấn mạnh, 16 bài thi bước vào vòng Chung kết VietChain Talents 2025 không dừng lại ở tính học thuật, mà còn cho thấy khả năng ứng dụng rộng rãi trong tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục... Một số giải pháp đã nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp, mở ra triển vọng phát triển thành sản phẩm thực tế. Đây chính là minh chứng cho việc thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ nhanh nhạy tiếp cận công nghệ mới, mà còn biết biến công nghệ thành giá trị hữu ích cho xã hội.

Đặc biệt, Ban Giám khảo VietChain Talents 2025 có sự góp mặt của đại diện Boston Consulting Group - một trong ba công ty tư vấn chiến lược lớn nhất thế giới. Ông Teddy Hung – Giám đốc BCG Hồng Kông đánh giá cao tiềm năng của giới trẻ Việt Nam: “VietChain Talents 2025 không chỉ tạo cơ hội để các bạn trẻ Việt Nam khẳng định trí tuệ, mà còn giúp kết nối với mạng lưới quốc tế. Blockchain là công nghệ toàn cầu, và tôi tin rằng từ sân chơi này sẽ xuất hiện những tài năng đủ sức cạnh tranh và hợp tác ở tầm khu vực cũng như thế giới”.

Được tổ chức bởi Ban Cơ yếu Chính phủ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Công ty 1Matrix, Cuộc thi VietChain Talents là cuộc thi lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực blockchain, thu hút hơn 300 triệu lượt tiếp cận và hơn 1.000 lập trình viên trẻ trên cả nước tham gia ngay từ vòng sơ loại, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ và vị thế ngày càng cao của sân chơi trí tuệ, sáng tạo dành cho thế hệ lập trình viên tương lai. VietChain Talents 2025 có tổng giải thưởng lên tới 3,5 tỷ đồng, trong đó, Giải nhất chủ đề Blockchain Layer 1 có giá trị 1 tỷ đồng. Giải Nhất của 3 chủ đề còn lại: (1) Sàn giao dịch Tập trung và Phi tập trung, (2) Truy vết Blockchain, (3) Cầu nối Blockchain có trị giá 500 triệu đồng/giải. Hai doanh nghiệp đồng hành là: Tether trao tặng giải thưởng "Sáng kiến Ứng dụng Stablecoin" với tổng giải thưởng trị giá 250 triệu đồng; và CTCP Công nghệ SotaTek Việt Nam trao giải "Bệ phóng Công nghệ" với tổng giá trị 200 triệu đồng.



