Phó TGĐ Khối Đầu tư KIM Việt Nam: Xu hướng Uptrend của thị trường chứng khoán đang hình thành khá rõ

Trong bối cảnh đất nước Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nền kinh tế liên tục tăng trưởng mạnh mẽ qua các quý, các kênh đầu tư cũng trở nên hấp dẫn, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Nhiều triệu tài khoản chứng khoán được mở mới, trong đó nhà đầu tư ngày càng được trẻ hóa hơn, trong khi trước đây chiếm phần đông là những nhà đầu tư trung tuổi.

Còn theo Báo cáo của Knight Frank cho thấy Việt Nam có hơn 5.400 cá nhân sở hữu tài sản trên 10 triệu USD. Và dự báo số lượng này được dự báo sẽ còn tăng tiếp, đặc biệt là ở nhóm người trẻ. Tuy nhiên, những cách đầu tư trước đây có còn phù hợp trong bối cảnh đất nước đổi mới và xu hướng đầu tư trong kỷ nguyên mới dành cho giới trẻ là như thế nào?

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street) trên VTV8, các chuyên gia đánh giá, khi nền kinh tế phát triển, thu nhập người dân tăng cao thì việc đầu tư hay quản lý tài sản tài chính ngày càng được chú trọng, đặc biệt là đối với giới trẻ.

Có thể thấy các nhà đầu tư đang được trẻ hóa trên các kênh đầu tư đặc biệt là thị trường chứng khoán trong những năm gần đây, theo ông là vì sao?

Ông Trương Vĩnh An, CFA, Phó Tổng Giám đốc Khối Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam:﻿ Tôi nhận thấy xu hướng đầu tư đã thay đổi rất nhiều trong vòng 10 - 20 năm qua, nếu ngày xưa xu hướng đầu tư truyền thống là một người đi làm lĩnh lương hàng tháng sẽ trích ra một phần tiền lương để gửi tiết kiệm, rồi sau nhiều năm tích lũy lên một số tiền lớn, người ta dùng số tiền đó để mua nhà.

Nhưng bây giờ xu hướng đó đã thay đổi, họ không chỉ tiết kiệm mà sẽ tham gia vào những kênh đầu tư khác hiện đại hơn. Ví dụ như tham gia vào thị trường chứng khoán.

Theo tôi, có những nguyên nhân như sau, thứ nhất là lãi suất tiết kiệm trong khoảng mười mấy năm qua đã giảm rất nhiều, mặt bằng lãi suất trước đây khoảng 8% - 10% và thậm chí một số năm đặc biệt trên 10%. Còn hiện tại, mặt bằng lãi suất giảm, chỉ còn khoảng 4% - 5%/năm, hiệu quả gửi tiết kiệm giảm đi rất nhiều.

Lý do thứ hai là các kênh đầu tư truyền thống như vàng hay bất động sản, đều có những bất cập nhất định, ví dụ như mua vàng phải tích trữ về mặt vật lý, đôi khi mua cũng rất khó và cất trữ không an toàn; bất động sản có những vấn đề về pháp lý phức tạp…

Chính vì vậy, kênh chứng khoán nổi lên như một xu hướng mới và có nhiều tiện lợi để nhà đầu tư có thể lựa chọn, đặc biệt là những người trẻ, họ chỉ cần một thao tác trên smartphone là có thể ngay lập tức mua hoặc bán tất cả số lượng cổ phiếu mong muốn và tiền có thể ngay lập tức về tài khoản, khi bán thì tính thanh khoản rất cao.

Thêm nữa, không đòi hỏi một số vốn lớn, ví dụ như chúng ta mua bất động sản cần một số vốn tương đối lớn, nhưng với chứng khoán chỉ cần một số tiền rất nhỏ 5 - 10 triệu, thậm chí là 1 - 2 triệu là có thể đầu tư, và chứng khoán có thể đảm bảo tỉ lệ sinh lời trong dài hạn.

Đặc biệt, đối với kênh chứng khoán các nhà đầu tư còn có thể ủy quyền cho các đơn vị đầu tư chuyên nghiệp như các quỹ đầu tư. Xu hướng này không phải chỉ ở Việt Nam mà còn là một xu hướng đang rất phổ biến trên toàn thế giới. Ví dụ như quỹ KIM đến từ Hàn Quốc, chúng tôi nhận thấy ở Hàn Quốc xu hướng này ở người trẻ đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt sau thời kỳ Covid. Và họ không chỉ đầu tư ở thị trường chứng khoán Hàn Quốc mà còn ở thị trường chứng khoán quốc tế như Mỹ hay Việt Nam, cũng như đầu tư vào một số tài sản số khác nữa.

Ở Việt Nam, theo thống kê của chúng tôi có khoảng 74% các nhà đầu tư ở quỹ KDEF đang trong độ tuổi khá trẻ, trong khoảng từ hai mươi mấy đến ba mươi mấy tuổi. Còn theo một khảo sát khá thú vị của nền tảng Investing Pro đối với các nhà đầu tư lần đầu tiên tham gia đầu tư chứng khoán, kết quả cho thấy khoảng 30% số lượng nhà đầu tư lựa chọn đầu tư thông qua hình thức gián tiếp, tức là ủy thác cho công ty quản lý quỹ.

Vậy trong thời gian qua, ông nhận thấy thói quen đầu tư của giới trẻ có những đặc điểm gì và đang có sự dịch chuyển như thế nào?

Ông Trương Vĩnh An:﻿ Tôi còn nhớ lúc mới ra trường cách đây 20 năm, để giao dịch chứng khoán nhà đầu tư phải đến sàn giao dịch, viết vào trong phiếu giao dịch bằng giấy và đưa cho nhân viên môi giới nhập lệnh vào trong hệ thống, quá trình đó rất phức tạp và mất công sức của nhà đầu tư.

Bây giờ, nhà đầu tư chỉ cần smartphone là có thể thực hiện ngay lập tức giao dịch, tiện lợi hơn, tiết kiệm công sức và thời gian. Trong khi đó, những kênh truyền thống như vàng và bất động sản, gần như không có cải tiến về mặt công nghệ nên đó là lý do người trẻ có xu hướng đầu tư vào chứng khoán. Đặc tính của nhà đầu tư trẻ bây giờ về ưu điểm họ là những người trẻ nên nhanh nhạy trong việc nắm bắt công nghệ và thông tin, họ có thể chấp nhận rủi ro cao để lấy lợi nhuận cao nhưng đồng thời họ có những nhược điểm nhất định như thiếu kiến thức, chưa đủ kinh nghiệm và kiến thức, việc đầu tư chứng khoán không phải là việc đơn giản.

Chúng ta phải biết phân tích doanh nghiệp, tài chính, về sản phẩm, về thị trường, về quản trị của doanh nghiệp và không chỉ như vậy chúng ta cần phải biết phân tích đến các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở trên thế giới nên việc đó rất phức tạp.

Và thứ hai, họ thường hiếu sự kiên nhẫn và khó kiểm soát được tâm lý, dễ bị tác động, yếu tố tâm lý không ổn định đó sẽ làm quyết định đầu tư không chính xác, khó đạt được hiệu quả đầu tư trong dài hạn. Tôi thấy những khuyết điểm đó không chỉ ở người trẻ mà gần như những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường thường sẽ bị như vậy.

Chúng ta có thể thấy nền kinh tế và các kênh đầu tư đã diễn ra sôi động trong 2 quý đầu năm 2025. Còn về những quý cuối năm, nền kinh tế vĩ mô được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, thậm chí còn tích cực hơn vào những năm tiếp theo, theo ﻿ ông thì sao?

Ông Trương Vĩnh An: ﻿Kinh tế Việt Nam 2025 đang tăng trưởng mạnh mẽ với mục tiêu 8% trong năm nay và dự báo tăng 8% - 10% cho các năm tới, nhờ đầu tư công được đẩy mạnh, tín dụng tăng cao và cải cách thể chế quyết liệt. Với quyết tâm cao độ của Chính phủ, chúng tôi tin rằng mục tiêu này là hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra, tôi muốn nhấn mạnh một điểm ở đây đó là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về việc phát triển kinh tế tư nhân, theo tôi nghị quyết này có ý nghĩa rất quan trọng, làm thay đổi cấu trúc tăng trưởng của nền kinh tế.

Nếu chúng ta nhìn lại những năm trước đây, động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế đến từ vốn đầu tư nước ngoài là chính, việc chuyển giao vốn và công nghệ từ FDI đóng vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, đến thời điểm bây giờ và nhìn tới tương lai, nghị quyết này đã chỉ cho chúng ta thấy đã có sự thay đổi về vai trò trong động lực phát triển của nền kinh tế trong thời gian sắp tới. Đó là nền tảng kinh tế tư nhân và tôi tin là động lực này còn chưa được khai phá nhiều và sẽ là một động lực rất mạnh trong tương lai.

Với nền kinh tế vĩ mô như vậy, ông dự báo thị trường chứng khoán sẽ đi theo hướng nào trong thời gian tới?

Ông Trương Vĩnh An: ﻿Thị trường chứng khoán của chúng ta từ đầu năm đến giờ đã có sự tăng trưởng rất tốt. Nếu tính từ đầu năm, VN Index đã tăng được khoảng 20%, còn nếu tính từ đáy tháng 4, tức là sau sự kiện thuế quan, VN Index đã tăng đến 40%.

Tôi nghĩ cho dù chúng ta nhìn ở góc độ nào thì xu hướng uptrend của thị trường chứng khoán cũng đang hình thành khá rõ và nếu chúng ta nhìn vào bức tranh kinh tế đã trải qua giai đoạn khó khăn trong năm 2022 – 2023, và sau đó phục hồi dần từ năm 2024, cũng như những dấu hiệu tăng tốc từ năm 2025, nền kinh tế sẽ mạnh hơn và nội lực doanh nghiệp cũng sẽ khỏe hơn nhiều so với trước đây nên tôi tin, các doanh nghiệp và nền kinh tế chúng ta sẽ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.

Theo ước tính của chúng tôi, Top 100 doanh nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán HOSE có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 15% trong năm nay và khoảng 17% cho năm sau, một tốc độ tăng trưởng khá tích cực.

Ngoài ra, sự kiện nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam đang có xác suất xảy ra rất cao vào cuối năm nay bởi FTSE đưa thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, đây là một sự kiện rất quan trọng. Chúng ta sẽ tạo được tiếng vang, tham gia một sân chơi lớn hơn và thu hút dòng tiền từ các quỹ đầu tư lớn trên thế giới.

Theo chúng tôi đánh giá, với mặt bằng định giá hiện tại khoảng 13 lần cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025, và nếu có sự kiện nâng hạng xảy ra có thể được nâng mức định giá lên 17, 18 lần là hoàn toàn khả thi, tức là upsize khoảng 30% cho mặt bằng định giá nói chung.