Phó Thủ tướng chỉ đạo “nóng” về sân bay quốc tế Ninh Bình, đường Vành đai 5, cao tốc CT01, Metro nối Hà Nội - Ninh Bình

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ, UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Sân bay quốc tế Ninh Bình

Về bổ sung Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc - Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (Văn bản số 6513 ngày 14/7/2025 của Văn phòng Chính phủ), chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng về việc lập Đề án hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình trong quá trình nghiên cứu.

Đồng thời, bổ sung điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Khu Kinh tế Ninh Cơ

Về cảng biển nước sâu tại Khu Kinh tế Ninh Cơ, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, hướng dẫn UBND tỉnh Ninh Bình nghiên cứu, đánh giá tác động liên quan.

Trong đó có vấn đề môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Ninh Cơ cần bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Cao tốc CT.01, CT.11 và Vành đai 5

Đối với kiến nghị mở rộng tuyến cao tốc CT.01 (đoạn Cầu Giẽ đến nút Cao Bồ), Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và UBND tỉnh Ninh Bình khẩn trương mở rộng tuyến cao tốc theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật.

Cùng với đó, UBND tỉnh Ninh Bình triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 5 (CT.39) đoạn từ nút giao Thái Hà đến nút giao Phú Thứ theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đối với việc xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Phủ Lý - Nam Định (CT.11), UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (Văn bản số 5560 ngày 05/8/2025 của Văn phòng Chính phủ).

Trong quá trình chuẩn bị các dự án này, đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình nghiên cứu, kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP (loại hợp đồng BOT, BT…); báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các dự án đường sắt

Về kiến nghị cho phép kéo dài tuyến đường sắt Metro nội vùng từ thủ đô Hà Nội về tỉnh Ninh Bình và bổ sung dự án đường sắt tốc độ cao nối từ đường sắt Bắc - Nam với hệ thống đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Lào Cai chạy dọc theo tuyến đường bộ ven biển: Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình làm việc với Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất về nội dung nêu trên trước khi trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

