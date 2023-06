Phó Thủ tướng: Giải quyết vướng mắc cho dự án 5 tỷ USD của Novaland

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đã báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước tăng 7,76% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 4.988 tỷ đồng, đạt 49,85% dự toán năm. Hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh sôi động trở lại. Lượng khách đến Bình Thuận đạt khoảng 4,46 triệu lượt, tăng 86,36% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 11.348 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Bình Thuận đã tổ chức thành công Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” tại quảng trường NovaWorld Phan Thiết.

Ngoài ra, ông Dũng cũng có một số kiến nghị xoay quanh việc triển khai các công trình trọng điểm trên lĩnh vực giao thông, năng lượng, như dự án cảng hàng không Phan Thiết, dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ…