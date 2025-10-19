Phó Thủ tướng giao 5 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành tài chính, ngân hàng

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc bày tỏ niềm vui khi tham dự Sóng Festival: "Tôi cảm nhận thấy nhịp đập của một Việt Nam vươn mình mỗi ngày để đạt mục tiêu hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Đây không chỉ là một lễ hội sôi động dành cho giới trẻ mà còn là diễn đàn cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhân dân thấy được thành tựu quan trọng của ngành ngân hàng, ngành tài chính trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia".

Những con số biết nói với hàng trăm ngàn lượt trải nghiệm công nghệ không dùng tiền mặt tại Sóng Festival, hàng chục triệu lượt tiếp cận trên nền tảng mạng xã hội cho thấy lợi ích thiết thực của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. "Đây chính là xu thế tiêu dùng thời đại, là niềm tin của xã hội đối với thanh toán thẻ, thanh toán số", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Sự kiện diễn ra đúng thời điểm tổng kết 5 năm (2021-2025) để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt càng thêm ý nghĩa. Thành công của Ngày thẻ Việt Nam đã góp phần thực hiện chủ trương chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Chính phủ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó phấn đấu đạt mục tiêu ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch không dùng tiền mặt, tăng trưởng 20-25%/năm.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định: "Thanh toán không tiền mặt là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược là dòng chảy chính trong việc thanh toán mà Việt Nam đã bắt nhịp rất nhanh".

Chính phủ hoan nghênh và khuyến khích chương trình Ngày Thẻ Việt Nam do Báo Tiền Phong và Napas tổ chức. Đây là một hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Thủ tướng tin tưởng: "Với sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp và sự tiên phong của thế hệ trẻ, chúng ta sớm hiện thực hóa mục tiêu một nền kinh tế số, một nền kinh tế xanh hiện đại, an toàn, thịnh vượng, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Kết thúc bài phát biểu, Phó Thủ tướng chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một, đề nghị ngành ngân hàng, tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, hạ tầng số và nhanh chóng tăng cường, phổ cập các điểm thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc tới các lĩnh vực kinh doanh buôn bán;

Hai, tăng cường các biện pháp an ninh và bảo mật, bảo đảm tối đa lợi ích và quyền lợi của khách hàng sử dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt.

Ba, mở rộng, tăng cường kết nối và hội nhập quốc tế;

Bốn, đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân sự số;

Năm, tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa, tập huấn kiến thức và kỹ năng thanh toán hiện đại.

Thay mặt ngành ngân hàng và tài chính, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu đầy đủ 5 chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc để triển khai tới toàn thể ngành ngân hàng. Trong đó, đặc biệt lưu tâm đến việc triển khai rộng rãi phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tới mọi mặt của cuộc sống cũng như quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ông cho biết thêm, ngành Ngân hàng Việt Nam đã và đang đạt được những kết quả nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, cùng với sự nỗ lực không ngừng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ, chúng ta đã xây dựng được một hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn và hiệu quả.

Các công nghệ tiên tiến như QR Code, thanh toán di động, sinh trắc học đã được ứng dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình và tạo ra những giá trị mới cho khách hàng. Trong những năm gần đây, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số.

Ngày Thẻ Việt Nam đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công chung đó, thông qua truyền thông, trải nghiệm thực tế và ưu đãi hấp dẫn, khơi dậy hứng thú và thói quen thanh toán hiện đại của người dân.

Phó Thống đốc khẳng định: "Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ quan trọng, ngành ngân hàng Việt Nam sẽ phối hợp với ngành tài chính tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua thách thức và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một nền kinh tế số phát triển bền vững và thịnh vượng".



