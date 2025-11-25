Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Vành đai 3 TPHCM

Đoàn công tác đã khảo sát khu vực nút giao Mỹ Yên – đoạn kết nối giữa cao tốc TPHCM – Trung Lương và cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Tại đây, báo cáo với Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh) cho biết đường Vành đai 3 TPHCM đi qua địa bàn tỉnh dài 6,8 km, gồm hai dự án thành phần: xây lắp và bồi thường – giải phóng mặt bằng.

Hiện ba gói thầu chính đã đạt trên 87% khối lượng, dự kiến thông xe tạm vào ngày 19/12 và thông xe toàn tuyến vào tháng 3/2026.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Tường Minh

Để kịp tiến độ, UBND tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tăng tốc thi công, bổ sung máy móc – nhân lực, bù sản lượng bị chậm và chuẩn bị phương án ứng phó thời tiết bất lợi. Việc đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm hoàn thành các mốc quan trọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra dự án Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh và yêu cầu thi công liên tục “3 ca, 4 kíp” để giữ vững các mốc tiến độ đã đề ra. Ảnh: Tường Minh

Dịp này, Phó Thủ tướng cũng trao quà động viên lực lượng thi công đang làm việc trên công trường. Ảnh: Tường Minh

Ghi nhận tại hiện trường, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương nỗ lực của địa phương và các đơn vị thi công. Ông đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung nhân lực, duy trì thi công xuyên suốt “3 ca, 4 kíp”, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng từng hạng mục để tránh phát sinh điểm nghẽn, bảo đảm an toàn và tiến độ chung của dự án.