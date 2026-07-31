“Ghost Font” (phông chữ ma) tạo ra thông điệp bằng chuyển động. Ảnh: Eric Lu/TTXVN

Theo trang Daily Mail, khi AI hiện diện ngày càng sâu rộng trong mọi lĩnh vực - từ thiết bị theo dõi sức khỏe đến các ứng dụng hẹn hò, việc biết ai hay hệ thống nào có thể tiếp cận những tin nhắn riêng tư đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, loại phông chữ mới được kỳ vọng có thể trở thành một phương thức đầy hứa hẹn để con người trao đổi thông tin mà các hệ thống AI khó nhận diện và giải mã.

Có tên gọi "Ghost Font" (phông chữ ma), công nghệ này tạo ra thông điệp bằng cách sử dụng chuyển động.

Ông Eric Lu, người phát triển Ghost Font, cho biết: "Bằng cách kết hợp chuyển động, video, nhiễu và các nội dung đánh lạc hướng, đây là một cách độc đáo để chia sẻ thông điệp với những người thực".

Theo ông Lu, về mặt kỹ thuật, Ghost Font không phải là một phông chữ theo nghĩa truyền thống, chẳng hạn như một tệp phông chữ TTF.

"Ghost Font là một thử nghiệm về cách truyền tải thông tin bằng chữ viết dưới dạng đồ họa, theo một cách mà AI không thể dễ dàng hiểu được. Mặc dù không dễ đọc như văn bản thông thường, các ký tự vẫn có thể được mắt người nhận ra ngay lập tức. Trong khi đó, ngay cả những mô hình AI hàng đầu cũng gặp khó khăn khi giải mã chúng", ông nói.

Để kiểm chứng khả năng này, ông Lu đã cung cấp cho các mô hình AI hàng đầu những video sử dụng Ghost Font. Kết quả cho thấy ngay cả những hệ thống AI mới nhất cũng gặp khó khăn trong việc giải mã các thông điệp được tạo ra bằng chuyển động.

Ông Lu cho biết ý tưởng phát triển Ghost Font bắt nguồn từ ZXX – một kiểu chữ do nhà thiết kế Sang Mun tạo ra vào năm 2013. ZXX gồm 4 phông chữ được thiết kế để con người có thể đọc được, nhưng phần mềm nhận dạng ký tự quang học (OCR) lại khó nhận diện.

Trong một bài viết trên blog, ông Lu giải thích: "Vào thời điểm đó, phông chữ này được xem là 'không thể bị giám sát'. Nhưng đến nay, các tác nhân AI hiện đại có thể dễ dàng đọc văn bản được hiển thị bằng ZXX".

Để đối phó với khả năng nhận diện ngày càng tinh vi của các bot AI, ông Lu đã đưa yếu tố chuyển động vào Ghost Font.

Người dùng có thể tự thử nghiệm công nghệ này bằng cách truy cập blog của ông Lu và tạo một thông điệp theo ý muốn.

Theo ông, chỉ cần nhập vài từ, các chữ cái sẽ xuất hiện nhờ chuyển động của những chấm nhỏ mà mắt người có thể nhận ra. Khi video được tạm dừng, các chấm đứng yên sẽ hòa lẫn vào nhau. Khi đó, chỉ nhìn vào một khung hình riêng lẻ sẽ không thể xác định được thông điệp ẩn trong hình ảnh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chụp ảnh màn hình sẽ không làm lộ nội dung thông điệp.

Để tăng thêm một lớp bảo vệ, Ghost Font còn cài một thông điệp đánh lạc hướng nhằm khiến phần lớn bot AI bị phân tâm.

Ông Lu giải thích: "Thông điệp đánh lạc hướng là thủ thuật cuối cùng nhằm đối phó với những tác nhân AI quyết tâm tìm kiếm nội dung ẩn. Khi tìm kiếm một thông điệp bí mật, AI có thể phát hiện thông điệp đánh lạc hướng trước và cho rằng đó mới là nội dung thực sự được ẩn trong video".

Theo ông Lu, nhờ cách này, Ghost Font có thể che giấu thông điệp ngay cả trước những mô hình AI có khả năng suy luận mạnh như Fable và GPT Sol 5.6 Ultra.

Không chỉ là một thử nghiệm thú vị, ông Lu cho rằng Ghost Font còn có thể được ứng dụng trong thực tế, trong đó có các hệ thống CAPTCHA – công cụ thường được sử dụng để phân biệt người dùng thật với các chương trình tự động.

Ông nói: "Sẽ rất thú vị nếu đưa Ghost Font vào các hệ thống CAPTCHA, bởi hiện nay AI có thể dễ dàng vượt qua phần lớn những hệ thống này. Việc sử dụng chuyển động trong video có thể khiến các bot tự động gặp nhiều khó khăn hơn khi giải mã, trong khi con người vẫn có thể tương đối dễ dàng đọc được nội dung".

Tuy nhiên, khi các bot AI tiếp tục được nâng cấp, có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng có thể giải mã được phương thức này.

Ông Lu nhận định: "AI chắc chắn đang ngày càng trở nên rất giỏi. Mặc dù Ghost Font khó đọc đối với AI, nhưng nó cũng khá khó đọc đối với con người! Khoảng cách giữa khả năng của AI và con người trong lĩnh vực này đang tiếp tục thu hẹp. Sẽ rất thú vị khi chứng kiến tương lai của khả năng nhận thức bằng AI cũng như các mô hình đa phương thức".

Một số người dùng mạng xã hội đã thử nghiệm Ghost Font trong tuần này, song đưa ra những đánh giá trái chiều.

Một người dùng trên mạng xã hội X đặt câu hỏi: "Đây có phải là CAPTCHA tối thượng không?"

Một người khác bình luận: "Tôi không thấy ý nghĩa của những nỗ lực như vậy, ngay cả trong ngắn hạn, trước khi AI bắt kịp".

Trong khi đó, một người dùng hài hước viết: "Nhược điểm duy nhất là nó khiến tất cả những ai nhìn vào cũng phát điên!".