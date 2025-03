Phỏng vấn 150 người cao tuổi, chuyên gia tâm lý 90 tuổi khẳng định 5 sự thật bất ngờ về "tuổi thọ": Càng già càng hạnh phúc hơn!

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng, người ở tuổi 80 sẽ hạnh phúc hơn những người ở độ tuổi 70, và những người ở độ tuổi 70 thường hạnh phúc hơn những người ở độ tuổi 60. Có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật! Tất nhiên, điều này có thể khác đối với những người không có sự đảm bảo tài chính cơ bản.

Tiến sĩ Katharine Esty là một nhà tâm lý học xã hội, nhà trị liệu tâm lý thực hành trong 30 năm. Bà là tác giả của bốn cuốn sách, bao gồm cuốn sách bán chạy nhất " Eightysomethings: A Practical Guide to Letting Go, Aging Well, and Finding Unexpected Happiness." Bà là một chuyên gia được công nhận về lão hóa tốt và động lực gia đình, Katharine coi sứ mệnh của mình là truyền bá những tin tốt về quá trình lão hóa ngày nay. Quan điểm của bà được nhiều phương tiện truyền thông và podcast tìm kiếm, bao gồm Psychology Today, CNN, The Wall Street Journal và Top of Mind. Katharine có 4 đứa con và 10 đứa cháu, và hiện đang sống trong một cộng đồng hưu trí ở phía tây Boston.

Dựa trên các cuộc phỏng vấn của tôi với 150 người ở độ tuổi 70, 80 và 90, và từ nhiều cuộc trò chuyện với mọi người tại cộng đồng và thị trấn nghỉ hưu của bà, sau đây là năm điều bất ngờ thực sự khiến chúng ta ngạc nhiên về quá trình già đi:

1.Y học hiện đại đã thay đổi tuổi già

Nhờ nhiều loại thuốc được phát triển, người cao tuổi ngày nay có thể tiếp cận tốt hơn với các lựa chọn kiểm soát cơn đau. Do đó, những người cao tuổi, có thể tiếp tục hoạt động nhiều hơn. Tuổi thọ trung bình cao hơn và người già tận hưởng chất lượng cuộc sống tốt hơn đáng kể so với cha mẹ và ông bà của họ. Ví dụ, cha mẹ của Katharine Esty mất ở tuổi 65 và 72, còn hiện tại bà đang sống khỏe ở tuổi 90.

Nhiều tình trạng sức khỏe có thể được điều trị và kiểm soát thành công, những người lớn tuổi có đầu gối, hông và vai "mới". Sự tiến bộ cho phép người già cải thiện khả năng nghe nhìn bằng máy trợ thính và các thủ thuật để loại bỏ đục thủy tinh thể. "Cần rất nhiều bác sĩ để người già có thể tiếp tục sống khỏe. Trong bốn tháng qua, tôi đã bị Covid lần thứ hai và đã bị ngã 2 lần. Tôi đã được chăm sóc bởi các bác sĩ chăm sóc chính, bác sĩ chỉnh hình, bác sĩ da liễu, bác sĩ nhãn khoa và bác sĩ nha khoa.... Nhưng tuần này, tôi đã tham gia ba lớp thể dục và đi bộ hơn 1,5 dặm vào hai ngày khác", Katharine Esty chia sẻ về cuộc sống ở tuổi 90 của mình.

2.Người già vẫn tiếp tục học hỏi và phát triển.

Ở độ tuổi khoảng 40 hoặc 45, mọi người bắt đầu suy yếu và mọi thứ đều đi xuống kể từ đó. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta hiểu rõ hơn về lão hóa não và tính linh hoạt của não , tức là khả năng phát triển và sắp xếp lại mạng lưới thần kinh của não. Nói cách khác, não của chúng ta có thể tiếp tục phát triển và chữa lành theo thời gian.

Người lớn tuổi có thể tiếp tục học, mằ dù có thể mất nhiều thời gian hơn người trẻ tuổi để làm điều tương tự. Họ có thể duy trì sự nhạy bén bằng cách kích thích não bộ của mình. Tham gia vào các hoạt động mới đặc biệt có lợi cho mục đích này. Đối với Katharine Esty, các hoạt động học hỏi ở tuổi 90 bao gồm học tiếng Pháp giao tiếp và tham gia lớp học Zumba.

3. Người cao tuổi trở nên biết ơn và hài lòng hơn

Một câu chúc mừng phổ biến tại cộng đồng hưu trí của bà Katharine Esty là: "Chúc mừng mọi thứ vẫn còn hoạt động!". Nhiều người lớn tuổi có xu hướng chọn duy trì thái độ tích cực. Đây là nghịch lý của tuổi già. Mặc dù, người cao tuổi mất đi những người thân yêu và khả năng của bản thân suy giảm, nhưng đáng ngạc nhiên là sức khỏe tinh thần và cảm giác hạnh phúc của họ thường được cải thiện. Chúng ta cảm thấy biết ơn và hài lòng với những gì mình có.

"Chúng tôi nhận ra rằng mình may mắn khi còn sống — chưa đến 2% người Mỹ sống đến 90 tuổi. Do đó, chúng tôi không muốn lãng phí một giây nào để phàn nàn", bà Katharine Esty chia sẻ.

4.Sống ở hiện tại

Những người cao tuổi ở những năm 70 và 80 hiếm khi lập kế hoạch kéo dài hơn 18 tháng trong tương lai. Sự bất định của cuộc sống khiến họ tránh lập kế hoạch dài hạn, mặc dù họ có thể sống thêm nhiều năm nữa. Họ cũng không dành nhiều thời gian để suy nghĩ về quá khứ.

Điều thú vị là, đến 75 hoặc 80 tuổi, nhiều người có rất ít điều hối tiếc. Họ đã làm hòa với tất cả những gì đã xảy ra với mình và những lựa chọn mà mình đã đưa ra. Những người già ở thế hệ trước hiếm khi ước mình đã kết hôn với người khác hoặc thay đổi nghề nghiệp.

Ngày nay, các cuộc trò chuyện của chúng ta xoay quanh thể thao và chương trình truyền hình nhiều hơn là công việc hoặc cuộc phiêu lưu trong quá khứ. Người cao tuổi tận hưởng những thú vui giản dị của cuộc sống như uống cà phê với bạn bè, đi dạo quanh khu nhà và ngắm bầu trời đầy sao. Họ biết và hiểu ý nghĩa của việc sống ở hiện tại.

5.Điều thực sự mang lại niềm vui là các mối quan hệ

Theo bà Katharine Esty, khi còn trẻ, mọi người đều muốn có một ngôi nhà đẹp và đủ tiền cho cuộc sống. Ai cũng làm việc chăm chỉ, phấn đấu để đạt được mục tiêu và chăm sóc gia đình. Trong nhiều năm, chúng ta quá bận rộn và vội vã để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.

Ngày nay, hầu hết người cao tuổi đã từ bỏ những công việc đòi hỏi nhiều thời gian và nhiều trách nhiệm nhất có thể. Cuối cùng, họ có được món quà là thời gian, và dành thời gian cho gia đình là điểm nhấn trong cuộc sống của họ. Gia đình có thể bao gồm cả cha mẹ, con cái hay những người bạn đời... Thật ngạc nhiên, bạn bè cũng trở nên quan trọng hơn khi chúng ta già đi. "Các bạn ạ, có nhiều điều đáng mong đợi khi các bạn già đi và nghiên cứu cho thấy các bạn cũng sẽ hạnh phúc hơn", bà Katharine Esty nhấn mạnh.

Theo CNBC