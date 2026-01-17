Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phỏng vấn nóng đội trưởng U23 Việt Nam khi vào bán kết U23 châu Á: Động lực của chúngem là lá cờ trên ngực trái!

17-01-2026 - 07:06 AM | Sống

Khuất Văn Khang chia sẻ xúc động sau khi U23 Việt Nam giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

Ngay sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE vào rạng sáng 17/1 để giành vé vào bán kết VCK U23 châu Á, đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ đầy cảm xúc bên ngoài sân cỏ. Trong niềm vui vỡ òa, tiền vệ mang băng đội trưởng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, niềm tin tuyệt đối vào ban huấn luyện và động lực thiêng liêng thôi thúc toàn đội chiến đấu đến phút cuối.

Nói về sự xuất hiện của Đình Bắc - nhân tố tạo ra khác biệt cực lớn trong trận đấu, Khuất Văn Khang khẳng định đây là một lựa chọn hoàn toàn tích cực: "Chắc chắn sự xuất hiện của Đình Bắc là một điều rất tích cực trong trận hôm nay. Tuy nhiên, việc tung ai vào sân hoàn toàn phụ thuộc vào HLV, đó là chiến thuật của thầy. Chúng em luôn tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của HLV".

Phỏng vấn nóng đội trưởng U23 Việt Nam khi vào bán kết U23 châu Á: Động lực của chúngem là lá cờ trên ngực trái!- Ảnh 1.

Đội trưởng U23 Việt Nam không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc tới chiến thắng lịch sử trước UAE: "Chiến thắng này khiến chúng em thực sự rất vui và hạnh phúc. Cả đội đã cố gắng hết mình và bọn em muốn dành chiến thắng này tặng cho người hâm mộ luôn theo dõi, cổ vũ và tin tưởng U23 Việt Nam".

Dù giành vé vào bán kết, Khuất Văn Khang vẫn thẳng thắn nhìn nhận những điểm cần cải thiện. Theo anh, hai bàn thua của U23 Việt Nam đến từ những tình huống mà UAE đã tận dụng rất tốt: "Hai bàn thắng của UAE đều xuất phát từ phản công nhanh, tạt bóng vào và đánh đầu. Đây là điều toàn đội cần rút kinh nghiệm để chơi tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo".

Phỏng vấn nóng đội trưởng U23 Việt Nam khi vào bán kết U23 châu Á: Động lực của chúngem là lá cờ trên ngực trái!- Ảnh 2.

Khi được hỏi về động lực lớn nhất giúp U23 Việt Nam thi đấu đầy bản lĩnh tại giải năm nay, Khuất Văn Khang trả lời ngắn gọn nhưng đầy tự hào: "Động lực duy nhất của toàn đội là màu cờ trên ngực trái. Tất cả chúng em cùng hướng tới mục tiêu chung, hướng tới những điều ý nghĩa, trong đó có việc chào mừng Đại hội Đảng tại Việt Nam".

Một chiến thắng nghẹt thở, một tinh thần thép và một mục tiêu rõ ràng phía trước. U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách ở bán kết - nơi màu cờ sắc áo tiếp tục là nguồn sức mạnh lớn nhất.

Ảnh: AFC

Hotboy U23 Việt Nam Đình Bắc cứ hôn bóng là ghi bàn, quỳ lạy cũng viral khắp cõi mạng!

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện cô gái sinh năm 2001 có thu nhập hơn 60 tỷ đồng trong 5 năm nhưng không nộp thuế, tiền chuyển hết sang tài khoản của mẹ, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Phát hiện cô gái sinh năm 2001 có thu nhập hơn 60 tỷ đồng trong 5 năm nhưng không nộp thuế, tiền chuyển hết sang tài khoản của mẹ, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra Nổi bật

33 tuổi, tôi nghỉ việc và "đốt" gần 1 tỷ đồng để đi du học: Liều lĩnh hay khoản đầu tư cho nửa đời sau?

33 tuổi, tôi nghỉ việc và "đốt" gần 1 tỷ đồng để đi du học: Liều lĩnh hay khoản đầu tư cho nửa đời sau? Nổi bật

Nhiều địa phương công bố môn thi thứ ba tuyển sinh lớp 10, học sinh Hà Nội thấp thỏm chờ

Nhiều địa phương công bố môn thi thứ ba tuyển sinh lớp 10, học sinh Hà Nội thấp thỏm chờ

05:51 , 17/01/2026
Những kiểu mẹ này, dù hy sinh đến mấy, con cái cũng khó mà hiếu thuận

Những kiểu mẹ này, dù hy sinh đến mấy, con cái cũng khó mà hiếu thuận

01:53 , 17/01/2026
40 tuổi, tôi nghiệm ra điều "bọn trẻ" 20, 30 tuổi không hiểu nổi đâu

40 tuổi, tôi nghiệm ra điều "bọn trẻ" 20, 30 tuổi không hiểu nổi đâu

00:32 , 17/01/2026
Suýt mất mạng vì tự ý dùng kháng sinh khi bị viêm xoang: Câu chuyện của cô gái hơn 30 tuổi khiến nhiều người thức tỉnh

Suýt mất mạng vì tự ý dùng kháng sinh khi bị viêm xoang: Câu chuyện của cô gái hơn 30 tuổi khiến nhiều người thức tỉnh

23:33 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên