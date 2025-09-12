Phú Minh Group tung ưu đãi "vàng"cho doanh nghiệp nhân tháng đại lễ

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tháng 9 - tháng đại lễ với các sự kiện quan trọng: Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9), Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9), Ngày Quốc tế Hòa bình (21/9), Ngày Du lịch Thế giới (27/9).... Phú Minh Group chính thức công bố chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng và cộng đồng môi giới đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Động thái này được đánh giá là "mạnh tay" hiếm có trên thị trường văn phòng cho thuê dịp cuối năm 2025.

Khách hàng ký hợp đồng thuê từ 3 sàn trở lên tại tòa nhà 82 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) và hoàn tất thanh toán trước ngày 30/09/2025 sẽ được tặng ngay 1 cây vàng SJC.

Tòa nhà nằm tại "vị trí kim cương" khi sở hữu mặt tiền rộng khoảng 40m, gần nhiều trụ sở cơ quan lớn như Đại sứ quán, tòa nhà Viettel, FPT, kết nối dễ dàng đến trung tâm thành phố và các trục đường lớn. Tổng diện tích mỗi sàn là 310m², trong đó diện tích sử dụng thực tế khoảng 255m². Thiết kế hiện đại, linh hoạt, phù hợp với nhiều mô hình như: văn phòng doanh nghiệp, showroom, trung tâm đào tạo, cafe cao cấp…

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ "chúng tôi muốn dành tặng món quà có giá trị thực tế cho khách thuê nhân dịp đặc biệt của dân tộc. Phú Minh Group đã dùng cách này thể hiện sự đồng hành và tri ân những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi làm đối tác mặt bằng chiến lược"

Không chỉ hướng đến khách thuê, Phú Minh Group còn triển khai chính sách thưởng nóng hấp dẫn cho đội ngũ môi giới - một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái bất động sản cho thuê. Cụ thể: Tặng 3 chỉ vàng SJC cho môi giới khi giới thiệu thành công khách thuê từ 1 sàn trở lên tại Tòa nhà 82 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Tặng ngay 5 chỉ vàng SJC với những giao dịch được ký hợp đồng và chuyển cọc trước ngày 20/09/2025. Đây được xem là mức thưởng cao vượt chuẩn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang siết chặt chi phí. Chính sách này nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng môi giới chuyên nghiệp tại Hà Nội.

Điểm nổi bật của hệ thống văn phòng Phú Minh Group: Mặt bằng rộng rãi, vuông vắn, ánh sáng tự nhiên tối đa, hệ thống điều hòa âm trần hiện đại, hệ thống PCCC đạt chuẩn an ninh 24/7, phù hợp nhiều mô hình khai thác: văn phòng đại diện, trụ sở công ty, phòng giao dịch, trung tâm đào tạo…và chi phí hợp lý, nhiều diện tích lựa chọn linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được hỗ trợ từ đội ngũ kỹ thuật, vận hành, bảo vệ của tòa nhà ngay trong thời gian hoạt động, đảm bảo không gian làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.

Cơ hội đầu tư - hợp tác có thời hạn

Chương trình ưu đãi chỉ diễn ra từ nay đến ngày 30/09/2025, trong đó phần thưởng đặc biệt cho môi giới chỉ áp dụng với giao dịch trước ngày 20/09/2025. Theo đánh giá từ giới đầu tư, mức ưu đãi "tặng vàng thật" trong lĩnh vực văn phòng cho thuê như hiện nay khá hiếm, đặc biệt khi vàng đang ở mức cao kỷ lục và nhu cầu thuê văn phòng tăng trở lại sau giai đoạn trầm lắng.

Giai đoạn này là thời điểm thích hợp để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup, tổ chức đào tạo, công ty công nghệ… tìm kiếm mặt bằng ổn định lâu dài trong bối cảnh giá thuê vẫn còn chưa tăng mạnh như dự báo quý IV.

Thông tin liên hệ nhận ưu đãi

Đia chỉ: Tòa nhà Phú Minh Group - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: https://phuminhgroup.com.vn/

Hotline: 0973 693 869