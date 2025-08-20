"Phu nhân hào môn" Phương Oanh tung bộ ảnh đồ đôi bên con gái, netizen tấm tắc khen: Con gái giống cha giàu ba họ

Mới đây, diễn viên Phương Oanh chia sẻ loạt ảnh diện đồ đôi cùng con gái trong chuyến nghỉ dưỡng tại resort, ngay lập tức khiến cộng đồng mạng “tan chảy”. Cả hai mẹ con cùng khoác lên mình bộ trang phục trắng điểm hoa nổi bật, vừa thanh lịch, vừa dễ thương. Đặc biệt, bé gái còn được mẹ cho đeo thêm chiếc kính râm trắng, tạo nên hình ảnh vừa ngộ nghĩnh vừa thời thượng.

Trong các khung hình, Phương Oanh liên tục thể hiện tình cảm ngọt ngào với con: Khi thì dịu dàng dắt tay bé tập đi, lúc lại âu yếm bế con trên tay. Những khoảnh khắc tràn đầy hạnh phúc ấy được người hâm mộ ví như bức tranh “tình mẫu tử” đầy ấm áp, khiến ai nhìn cũng mỉm cười.

Cộng đồng mạng xuýt xoa: “Hai mẹ con xinh như hoa”. Ngay khi loạt ảnh được đăng tải, phần bình luận dưới bài viết nhanh chóng trở nên sôi động. Nhiều người khen ngợi vẻ đẹp rạng rỡ của Phương Oanh sau sinh và sự đáng yêu, bụ bẫm của bé gái.

Một số bình luận như: Hai mẹ con xinh yêu quá đi, giống hệt hai chị em; Bé giống bố quá trời, yêu ghê; Mẹ đẹp, con xinh yêu quá ạ; Góc chụp đẹp thật, không hề phản cảm, rất tinh tế; C on gái giống cha, giàu ba họ".

Nhiều khán giả còn hài hước gọi Phương Oanh là “mẹ bỉm sữa thời trang”, khi không chỉ chăm con khéo léo mà còn biết tạo dấu ấn phong cách riêng cho bé.

Sau khi kết hôn cùng doanh nhân Hòa Bình, Phương Oanh chọn cuộc sống kín đáo, ưu tiên gia đình. Qua những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ngọt ngào, Phương Oanh cho thấy niềm hạnh phúc viên mãn trong vai trò người vợ, người mẹ. Và với những gì đang có, nữ diễn viên được nhiều người hâm mộ gọi bằng cái tên trìu mến: “mẹ bỉm sữa sang chảnh nhất nhì showbiz”.

Mới đây, Phương Oanh tái xuất ấn tượng trên màn ảnh nhỏ với vai Mỹ Anh – một người phụ nữ hơn 30 tuổi, đã lập gia đình và đang loay hoay tìm kiếm hạnh phúc – trong phim truyền hình “Gió ngang khoảng trời xanh”. Trong phim, Mỹ Anh là một người nội trợ chu đáo, gác lại sự nghiệp để làm hậu phương vững chắc cho gia đình. Nữ nhân vật là mẫu phụ nữ “loay hoay tìm hạnh phúc” với năng lực và sự tinh tế trong cách xử lý đời sống hôn nhân, điều mà nhiều khán giả thấy rất gần gũi.