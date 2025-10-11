Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Muốn níu giữ tuổi xuân, phụ nữ nên bổ sung thực phẩm có tính kiềm, giúp trung hòa axit trong cơ thể, cấp nước và khoáng chất từ sâu bên trong.

Theo Đông y, “thu chủ táo, táo thương phế, phế chủ bì mao” - nghĩa là mùa thu hanh khô sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phổi, từ đó làm da khô ráp, tóc xơ rối . Cộng thêm chế độ ăn giàu thịt đỏ, tinh bột tinh chế, cà phê và nước ngọt, tất cả đều khiến cơ thể bị nhiễm toan (axit hóa) , tế bào lão hóa nhanh hơn, da mất độ đàn hồi và sáng mịn.

5 loại thực phẩm “kiềm hóa” giúp chống lão hóa hiệu quả nhất mùa thu

- Hoa lily khô: Hoa lily khô chứa nhiều vitamin và chất nhầy tự nhiên, giúp làm dịu khô hạn, giảm ho, dưỡng phổi, rất thích hợp trong tiết thu hanh khô.

- Khoai từ: Khoai từ giàu chất nhầy tự nhiên, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và kích thích tiêu hóa. Đông y cho rằng “tỳ khỏe thì da mới đầy đặn”, ăn khoai từ đều đặn sẽ giúp da căng bóng, cơ thể dẻo dai.

Phụ nữ "lão hóa chậm" thường ăn 5 món- Ảnh 1.

- Bông cải xanh: Giàu vitamin C và hợp chất lưu huỳnh tự nhiên, bông cải xanh giúp tăng sức đề kháng và làm chậm quá trình oxy hóa tế bào.

- Cà chua: Cà chua chứa đến 94% nước và dồi dào lycopene, hoạt chất giúp bảo vệ da khỏi tia UV và ngăn nám sạm.

Phụ nữ "lão hóa chậm" thường ăn 5 món- Ảnh 2.

- Rong biển: Rong biển chứa nhiều axit alginic giúp thải độc kim loại nặng, đồng thời giữ da đàn hồi và sáng khỏe.

Phụ nữ thông minh không tìm cách “chống lại thời gian”, mà biết sống thuận theo cơ thể. Khi người khác đang loay hoay với đủ loại kem dưỡng, thì bạn chỉ bằng việc ăn uống đúng cách – đã lặng lẽ khiến làn da trở nên rạng rỡ hơn từng ngày.

Nguồn và ảnh: QQ

8 thói quen là "thủ phạm" hàng đầu đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể, nhiều người không ngờ tới!

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

