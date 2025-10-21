Phú Quốc bùng nổ khách quốc tế cuối năm tạo đột phá cho thị trường nghỉ dưỡng

Mùa đông đang đến dần ở châu Âu, hàng loạt chuyến bay charter lại bắt đầu hướng về phương Nam. Mùa cao điểm du lịch cuối năm 2025 đang đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Phú Quốc, hòn đảo đẹp thứ 3 thế giới do CNTraveler bình chọn. Làn sóng khách quốc tế, đặc biệt là du khách đến từ Nga và khối CIS, cùng với việc mở thêm nhiều đường bay nội địa, thị trường du lịch nghỉ dưỡng trên đảo Ngọc đang chứng kiến đà tăng trưởng vượt bậc, mở ra cơ hội đầu tư hiếm có trong khu vực.

Phú Quốc trở lại mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế

Theo thống kê, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, lượng khách đến Phú Quốc đạt 6,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đến Phú Quốc đã vượt mốc 1,2 triệu lượt, thiết lập kỷ lục mới. Doanh thu du lịch đạt khoảng 31.000 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch năm và khẳng định sức hút đặc biệt của đảo Ngọc trong mắt du khách toàn cầu.

Bên cạnh thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, sự xuất hiện trở lại của dòng khách Nga và CIS đang mang đến nguồn năng lượng mới cho Phú Quốc. Đầu tháng 10/2025, tuyến bay charter kết nối Belarus – Phú Quốc đã chính thức khai trương, đón 281 hành khách, mở màn cho chuỗi chuyến bay với tần suất 10 ngày/chuyến.

Bãi Kem, một trong những bãi biển quyến rũ bậc nhất hành tinh được du khách quốc tế yêu thích.

Từ trung tuần tháng 10/2025, những chuyến bay charter do Anex Tour khai thác từ 14 thành phố của Nga và khối CIS bắt đầu hạ cánh đều đặn xuống đảo Ngọc, với tần suất lên tới 80 chuyến mỗi tháng. Trong đó, chuyến bay Moscow đến Phú Quốc trở lại như biểu tượng cho sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam. Dự kiến, trong mùa đông năm nay, chỉ riêng Anex Tour sẽ đưa 60.000 du khách từ khu vực này đến với Phú Quốc.

Trong nước, sự ra mắt của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways của Tập đoàn Sun Group, với tần suất 9-12 chuyến/mỗi ngày từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và sắp tới là Cam Ranh, đang tạo đà mạnh mẽ cho đảo Ngọc thu hút lượng lớn khách nội địa và khách quốc tế đang ở Việt Nam.

Cú hích từ các chuyến bay, hạ tầng lưu trú chuẩn bị "đón sóng"

Khác với các nhóm khách ngắn ngày, du khách đến từ Nga và CIS thường có xu hướng nghỉ dưỡng dài hạn, với thời gian lưu trú trung bình từ 10 – 14 đêm. Điều này đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng phòng nghỉ, dịch vụ tiện ích và trải nghiệm du lịch cao hơn. Ước tính, chỉ riêng chương trình charter của Anex đã tiêu thụ 1.200 – 1.500 phòng mỗi ngày, chủ yếu tại các khu nghỉ dưỡng 4 – 5 sao ở Nam đảo như Bãi Kem, Thị trấn Hoàng Hôn (An Thới), Dương Tơ và Bãi Trường.

"Đón sóng" khách du lịch trong nước và quốc tế đang ngày càng tăng trưởng, đặc biệt là mùa lễ hội cuối năm, hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng Sun Paradise Land của Sun Group tại nam đảo Phú Quốc đang liên tục bổ sung show trình diễn quốc tế và các sản phẩm du lịch hấp dẫn khác. Trong đó tiêu biểu là sự trở lại của show diễn Bản giao hưởng đại dương, khu phố thương mại và nghệ thuật Sunset Bazaar, cùng chuỗi lễ hội ánh sáng, lễ hội bia kéo dài đến năm mới.

Những sản phẩm du lịch đẳng cấp liên tục được đầu tư tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Hạ tầng du lịch hoàn thiện, khu vực Bãi Kem, Thị trấn Hoàng Hôn trở thành điểm nóng cho khách lưu trú khi trong tháng 10, tỷ lệ lấp đầy các khách sạn trong khu vực đạt trên 90% và dự kiến kín phòng cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, bên cạnh 5 khu nghỉ dưỡng cao cấp đã vận hành, Sun Group hợp tác cùng Accor&Ennismore đưa vào vận hành khu nghỉ dưỡng Rixos Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng tiên phong của thương hiệu này ở Đông Nam Á đến đảo Hòn Thơm với 2.000 phòng.

Sự xuất hiện của Rixos, thương hiệu hạng nổi tiếng về mô hình all-inclusive (kỳ nghỉ trọn gói), được kỳ vọng sẽ đưa trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Phú Quốc lên một tầm cao mới. Đây không chỉ là sự bổ sung quan trọng cho hạ tầng lưu trú mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn của đảo Ngọc đối với các thương hiệu quốc tế hàng đầu, củng cố thêm vị thế Phú Quốc trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng khu vực.

Nhiều khách sạn 4–5 sao tại các khu vực khác của Phú Quốc cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường khách quốc tế. Ông Andy Nguyen, Giám đốc Sunset Beach Resort & Spa, cho biết trong nhiều tháng qua, tỷ lệ khách quốc tế tại khu nghỉ dưỡng luôn duy trì ở mức khoảng 90%, giúp doanh thu tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Sự bùng nổ công suất phòng nghỉ trong mùa cao điểm phản ánh sức hấp dẫn của thị trường du lịch Phú Quốc. Từ góc nhìn đầu tư, đây là tín hiệu tốt cho các chủ đầu tư và thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế, chứng minh khả năng sinh lời rõ nét của phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Với đà phục hồi này, nhiều chuyên gia nhận định Phú Quốc đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới tương tự giai đoạn "bùng nổ" của Bali (Indonesia) hay Phuket (Thái Lan) cách đây một thập kỷ.

Ông Phan Đăng Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam cho biết, với khí hậu nhiệt đới dễ chịu và đường bay thuận thiện, Phú Quốc đáp ứng đúng nhu cầu của khách Nga khi họ bước vào mùa đông lạnh giá. Hơn nữa, người Nga cũng đánh giá cao sự an toàn, thân thiện tại Phú Quốc, giúp họ cảm thấy hòa nhập và thoải mái khi đến đây, với nhiều lựa chọn trải nghiệm cả về nghỉ dưỡng, thiên nhiên cho đến vui chơi giải trí.

"Trong những năm tới, Phú Quốc hoàn toàn có khả năng đón lượng khách Nga lớn hơn với nhiều chuyến bay hơn, nếu như chất lượng dịch vụ tiếp tục được duy trì và quan trọng hơn, cần sự bổ sung số lượng phòng lưu trú đạt chuẩn từ 3- 5 sao", ông Phan Đăng Anh cho biết.

Thị trấn Hoàng Hôn - Một trong những "điểm nóng" du lịch của Phú Quốc trong những năm qua nhờ hạ tầng du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Đặc biệt cùng với đòn bẩy Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2027) sẽ được tổ chức ở Phú Quốc, tỉnh An Giang hướng đến vào năm 2030, Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái, chất lượng cao. Tổng lượt khách du lịch đến "đảo ngọc" đặt mục tiêu đạt 15 triệu lượt năm 2030, bình quân hàng năm tăng 16,47%.

Hiện nay hệ thống lưu trú xếp hạng hiện đại bậc nhất khu vực với hơn 700 cơ sở và trên 24.000 phòng, trong đó có 29 khách sạn đạt chuẩn 4-5 sao, cung cấp 13.475 phòng tiêu chuẩn quốc tế. Bài toán cho thấy, với kế hoạch mục tiêu khoảng 15 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó hơn 70% là khách lưu trú qua đêm, Phú Quốc sẽ cần bổ sung thêm 10.000–12.000 phòng tiêu chuẩn cao trong giai đoạn tới để đáp ứng đà tăng trưởng và đảm bảo công suất ổn định quanh năm.