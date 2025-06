Phú Tài chuẩn bị bầu lãnh đạo mới thay thế thành viên bị bắt trên sới bạc

Ngày 14/6, Công ty cổ phần Phú Tài (HOSE: PTB) thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, HĐQT trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập và miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán của ông Đỗ Xuân Lập, đồng thời bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập.

Công ty sẽ nhận phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của cổ đông đến trước 17h ngày 26/06/2025.

Trước đó, ngày 6/5/2025, CTCP Phú Tài nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Xuân Lập – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty.

Lý do xin từ nhiệm là do sức khỏe cá nhân, tự nhận thấy bản thân không đủ điều kiện để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập công ty, văn bản nêu rõ.

Ông Đỗ Xuân Lập.

Đơn xin từ nhiệm được đưa ra sau khi vụ bê bối đánh bạc có sự tham gia của ông Lập bị phanh phui.

Ngày 20/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra về sòng bạc trá hình đặc biệt lớn tại Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH Khách sạn Ngôi Sao Việt (Khách sạn Ramana), quận 3, TPHCM.



Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong quá trình triệt phá sòng bạc trên, cơ quan điều tra đã bắt giữ nhiều người, một số người là doanh nhân, chủ doanh nghiệp có tiếng, trong đó có ông Đỗ Xuân Lập.



Ngày 22/1, Phú Tài đã lên tiếng trấn an cổ đông rằng ông Lập là Thành viên HĐQT độc lập và không tham gia trực tiếp vào hoạt động quản lý, điều hành tại Công ty, do đó sự việc không ảnh hưởng đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.



Được biết, ông Đỗ Xuân Lập sinh năm 1958 tại Bình Định. Ông từng giữ vai trò Quản đốc Công ty vật tư nông nghiệp Phú Yên (1990-1995), Phó Giám đốc Công ty TNHH Đại Thành (1996-1999), Chủ tịch HĐQT CTCP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt (2000-nay). Tính đến thời điểm 31/12/2024, ông Lập sở hữu gần 333.000 cổ phiếu PTB (tỷ lệ 0,5%).

Bên cạnh việc thông qua đơn từ nhiệm của ông Đỗ Xuân Lập, HĐQT cũng lấy ý kiến cổ đông để bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

Ứng cử viên được bầu bổ sung là ông Phan Hồng Quý, sinh năm 1982 tại Bình Định, có trình độ Cử nhân Luật.

Ông từng giữ vai trò Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang (2019-2024), sau đó làm Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc từ năm 2024 đến nay. Ông Quý cũng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Nệm gối Quy Nhơn từ năm 2022.

Về kết quả kinh doanh, sau 3 tháng đầu năm, Phú Tài ghi nhận doanh thu đạt 1.635 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 144 tỷ đồng, tăng mạnh 32% so với quý 1/2024 và thực hiện được 27% kế hoạch năm.

Năm 2025, Phú Tài kỳ vọng thuế quan xuất sang Mỹ đối với sản phẩm gỗ sẽ ở mức khoảng 20%, trong khi kỳ vọng thuế quan đối với sản phẩm đá sẽ được áp dụng tương đương giữa các nước cùng xuất khẩu vào thị trường Mỹ như như Thái Lan, Ấn Độ,…



Với quý 2/2025, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu và LNTT hợp nhất lần lượt ở mức 1.743 tỷ đồng và 140 tỷ đồng, tăng 9% và 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/6, cổ phiếu PTB có giá là 51.900 đồng/cp, giảm 20% so với đầu năm 2025.