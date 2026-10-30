Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phục hồi 84 mảnh giấy bị xé, bóc trần màn lừa đảo mua bán đất

| | Bất động sản

Phục hồi 84 mảnh giấy bị xé, bóc trần màn lừa đảo mua bán đất

Tưởng xé nát hợp đồng đặt cọc là có thể che giấu hành vi lừa đảo, Nguyễn Hảo Tân không ngờ 84 mảnh giấy được phục hồi, phơi bày màn kịch chiếm đoạt 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hảo Tân (SN 1991) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, tháng 5/2024, biết anh T. có nhu cầu mua đất xây nhà, Tân đưa ra thông tin gian dối về việc có thể chuyển nhượng một thửa đất tại Khu đô thị Bách Việt Lake Garden thuộc phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh.

Để tạo lòng tin, Tân đưa anh T. cùng người thân đến xem đất, giới thiệu giá chuyển nhượng 2,85 tỷ đồng. Tin tưởng Tân, ngày 22/5/2024, anh T. ký hợp đồng đặt cọc và chuyển khoản 400 triệu đồng cho đối tượng.

Phục hồi 84 mảnh giấy bị xé, bóc trần màn lừa đảo mua bán đất- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Hảo Tân.

Sau khi nhận tiền, Tân không thực hiện cam kết mà liên tục đưa ra lý do trì hoãn. Đáng chú ý, trong lúc gặp gỡ giải quyết vụ việc, Tân mượn bản gốc hợp đồng đặt cọc với lý do chụp ảnh nhưng không trả lại. Khi bị yêu cầu trả giấy tờ, đối tượng bỏ chạy, xé tài liệu thành nhiều mảnh rồi vứt xuống đường nhằm che giấu sự việc. Anh T. cùng người thân đã giữ Tân lại, thu nhặt các mảnh giấy và trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn khi Tân không thừa nhận hành vi phạm tội, phủ nhận việc xé giấy tờ và khai đã chuyển tiền cho một người tự giới thiệu là chủ đất nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh.

Một tình tiết quan trọng giúp làm sáng tỏ vụ án là việc cơ quan chức năng phục hồi thành công 84 mảnh giấy bị xé. Qua giám định, các tài liệu được khôi phục gồm hợp đồng đặt cọc và bản cam kết có chữ viết, chữ ký được xác định do chính Tân thực hiện.

Bằng việc kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Hảo Tân.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người cha gây dựng tập đoàn đa ngành từ nhà thầu cơ điện, con trai có 2 bằng thạc sĩ Mỹ, con gái sinh năm 1991 từng được Forbes Vietnam vinh danh, hiện cả 2 là Phó Chủ tịch tập đoàn

Người cha gây dựng tập đoàn đa ngành từ nhà thầu cơ điện, con trai có 2 bằng thạc sĩ Mỹ, con gái sinh năm 1991 từng được Forbes Vietnam vinh danh, hiện cả 2 là Phó Chủ tịch tập đoàn Nổi bật

Khi môi giới BĐS cất vội bộ vest để chạy xe ôm, sàn giao dịch thành quán cà phê để gồng chi phí...Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mạnh tay chi trăm tỷ mỗi tháng "nuôi sale thay sàn"

Khi môi giới BĐS cất vội bộ vest để chạy xe ôm, sàn giao dịch thành quán cà phê để gồng chi phí...Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mạnh tay chi trăm tỷ mỗi tháng "nuôi sale thay sàn" Nổi bật

Xây dựng mã định danh điện tử bất động sản nhằm hạn chế gian lận, đầu cơ, trục lợi

Xây dựng mã định danh điện tử bất động sản nhằm hạn chế gian lận, đầu cơ, trục lợi

15:48 , 30/10/2026
Chiêu 'bật đèn xanh' để nhà thầu nâng khống giá trị hợp đồng cây xanh của 3 nguyên Chủ tịch huyện ở Quảng Trị

Chiêu 'bật đèn xanh' để nhà thầu nâng khống giá trị hợp đồng cây xanh của 3 nguyên Chủ tịch huyện ở Quảng Trị

15:40 , 30/10/2026
Huy động 10.000 người thi công loạt hạng mục dự án metro Bến Thành-Cần Giờ

Huy động 10.000 người thi công loạt hạng mục dự án metro Bến Thành-Cần Giờ

15:34 , 30/10/2026
Chuyên gia bàn cách bảo vệ người mua căn hộ condotel

Chuyên gia bàn cách bảo vệ người mua căn hộ condotel

15:28 , 30/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên