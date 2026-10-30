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Huy động 10.000 người thi công loạt hạng mục dự án metro Bến Thành-Cần Giờ

| | Bất động sản

Metro Bến Thành - Cần Giờ bước vào giai đoạn thi công đồng loạt, dự kiến huy động 10.000 công nhân, kỹ sư trên các công trường, hướng tới chạy thử cuối năm 2028.

Ngày 30/10, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed cùng liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC mở rộng phạm vi thi công, triển khai đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ . Dự án đặt mục tiêu hoàn thành, chạy thử vào quý IV/2028 và vận hành thương mại trong năm 2029.

Dự án được động thổ từ tháng 12/2025. Đến nay, nhiều hạng mục đã được triển khai như khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng đường công vụ và thi công cọc khoan nhồi tại cầu chính Cần Giờ, Depot Cần Giờ cùng các cầu đặc biệt Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà và một số vị trí cầu điển hình tại Km5, Km11, Km26.

Bên cạnh đó, ba bãi đúc dầm phục vụ thi công phần cầu cạn cũng đã được triển khai. Bãi đúc số 1 đã đúc thử thành công phiến dầm đầu tiên.

Theo kế hoạch mới, dự án bước vào giai đoạn mở rộng phạm vi thi công và tăng tốc triển khai trên toàn tuyến. Trong các giai đoạn cao điểm, các nhà thầu dự kiến huy động khoảng 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật làm việc đồng thời tại công trường.

Các mũi thi công mới sẽ được tổ chức tại ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm TBM, các cầu đặc biệt Rạch Đĩa, Ông Đội, cầu dẫn cầu Cần Giờ và những vị trí cầu điển hình đã được bàn giao mặt bằng.

Để rút ngắn thời gian thi công, giảm khối lượng công việc trực tiếp tại hiện trường và kiểm soát chất lượng, tiến độ, dự án sẽ tăng cường áp dụng các giải pháp thi công công nghiệp hóa, lắp dựng cấu kiện đúc sẵn.

Cụ thể, khoảng 1.300 dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp sẽ được sản xuất tại 3 bãi đúc dầm trên tuyến trong khoảng 15 tháng. Mỗi bãi dự kiến đạt năng lực sản xuất bình quân 1-2 nhịp dầm/ngày.

Chủ đầu tư đã đặt mua khuôn đúc dầm dài 32 m cùng các thiết bị vận chuyển, lao lắp có tải trọng 900 tấn để phục vụ hạng mục này.

Với vai trò là điểm đầu tuyến, ga ngầm Bến Thành là một trong những hạng mục được tập trung nguồn lực thi công trong thời gian tới. Công trình có chiều dài 565,85 m, hố móng sâu khoảng 34 m và kết nối với ga Bến Thành của tuyến metro số 1.

Trong khi đó, hầm TBM tại khu vực cảng Sài Gòn dài 2.019,45 m, tiếp nối với đoạn hầm đào hở Cut and Cover dài 321,7 m và hầm hở chữ U dài 266 m. Hạng mục này dự kiến được đẩy mạnh thi công bằng máy đào hầm có đường kính 13 m.

Các công trình quan trọng khác gồm khu vực Depot Cần Giờ, cầu chính Cần Giờ và hệ thống cầu đặc biệt trên tuyến. Đáng chú ý, cầu chính Cần Giờ vượt sông Soài Rạp được thiết kế theo dạng cầu dây văng dầm giàn thép, gồm hai trụ tháp hình chữ A. Cầu có nhịp chính dài 360 m, cùng khoảng 4,4 km cầu dẫn ở hai đầu.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án sẽ được các địa phương hoàn tất bàn giao cho nhà đầu tư trong quý IV/2026. Công tác thi công dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028 để tiến hành chạy thử, trước khi đưa tuyến vào khai thác thương mại trong năm 2029.

Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, đại diện đơn vị chủ đầu tư, cho biết Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái sẽ tập trung nguồn lực để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Theo bà Vân Anh, với sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố cùng sự đồng hành, ủng hộ của chính quyền và người dân địa phương, dự án được kỳ vọng sớm hoàn thành, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm TP.HCM với đô thị du lịch biển Cần Giờ, tạo thêm động lực phát triển cho thành phố.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h. Theo thông tin từ chủ đầu tư, khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ dự kiến còn khoảng 13 phút, với tần suất khai thác 5 phút/chuyến. Tuyến được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm TP.HCM với Cần Giờ, đồng thời tạo thêm điều kiện phát triển đô thị, du lịch và kinh tế khu vực phía Nam thành phố.

Theo Lương Ý/VTC News

VTC News

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