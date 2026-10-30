Huy động 10.000 người thi công loạt hạng mục dự án metro Bến Thành-Cần Giờ
Theo Lương Ý/VTC News |
30-10-2026 - 15:34 PM |
Bất động sản
Metro Bến Thành - Cần Giờ bước vào giai đoạn thi công đồng loạt, dự kiến huy động 10.000 công nhân, kỹ sư trên các công trường, hướng tới chạy thử cuối năm 2028.
- 30-10-2026
- 30-10-2026
- 30-10-2026
Theo Lương Ý/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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