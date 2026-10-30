Huy động 10.000 người thi công loạt hạng mục dự án metro Bến Thành-Cần Giờ

Dự án được động thổ từ tháng 12/2025. Đến nay, nhiều hạng mục đã được triển khai như khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng đường công vụ và thi công cọc khoan nhồi tại cầu chính Cần Giờ, Depot Cần Giờ cùng các cầu đặc biệt Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà và một số vị trí cầu điển hình tại Km5, Km11, Km26.