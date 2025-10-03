Phước Đông New City: Trả trước 579 triệu, nhận ngay nhà phố sổ hồng

Trước bối cảnh thách thức ấy, Phước Đông New City chính là giải pháp an cư giá rẻ cho người lao động. Chỉ với số tiền bằng giá một chiếc xe hơi, người mua đã có thể sở hữu nhà phố sổ hồng, pháp lý minh bạch tại đây.

An cư "thành phố xanh" - Giá rẻ nhà tốt, lựa chọn sáng giá cho người trẻ

Tổng hợp từ cơ sở dữ liệu của Numbeo, SHS cho biết hệ số giá nhà so với thu nhập của Việt Nam đang ở mức "nghẹt thở" nhất thế giới. Đến giữa năm 2025, chỉ số này đã chạm ngưỡng 27,3, tức giá 1 căn hộ trung bình cao gấp 27 lần thu nhập bình quân của 1 hộ gia đình.

Nếu theo nguyên tắc an toàn tài chính là dành tối đa 1/3 thu nhập cho nhu cầu nhà ở, ước tính hộ gia đình tại Việt Nam phải dành dụm đến 80 năm mới mua nổi căn nhà bình thường.

"80 năm 1 đời người lao động cặm cụi, từ tuổi xanh cho đến khi mái đầu bạc trắng, cũng chưa chắc chạm được vào cánh cửa nhà mình", nhà phân tích đánh giá.

Người trẻ gặp khó khi tính đến bài toán an cư (Ảnh minh họa: Freepik).

Điều đó cũng đồng nghĩa cơ hội sở hữu nhà đang ngày càng thu hẹp đối với những người làm công ăn lương. Trong 10 năm qua, tiền lương của người dân chỉ nhích lên từng bước nhỏ, trong khi giá nhà lại phi nước đại.

Nếu nghịch cảnh đó tiếp diễn, người lao động không sở hữu nhà ngay lúc này thì càng khó có được trong tương lai. Những dự án giá rẻ, nhà tốt, pháp lý minh bạch chính là cơ hội an cư duy nhất của người trẻ và gia đình có thu nhập trung bình. Thế nhưng, dự án có đủ các yếu tố đó lại trở thành "của hiếm", khiến người mua ở thực chỉ có thể tiếc nuối vì bỏ qua cơ hội hiếm hoi.

Theo SHS, thị trường TP.HCM đang thiếu nguồn cung nhà ở vừa túi tiền, đẩy nhu cầu của người mua ở thực ra các tỉnh vệ tinh.

Chẳng hạn như Tây Ninh, nơi vẫn còn dự án nhà ở giá rẻ hơn rất nhiều so với TP.HCM, đang khiến người mua tranh nhau tìm kiếm. Tiêu biểu là dự án Phước Đông New City (Khu dân cư Thuận Lợi) tọa lạc tại Khu công nghiệp Phước Đông (tỉnh Tây Ninh), nổi bật về chính sách giá rẻ hiếm có trong phân khúc nhà phố.

Anh Bùi Thanh Phong (37 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cho biết, sau hơn 10 năm tích cóp, vợ chồng anh vẫn chưa thể mua nổi một căn nhà đúng nghĩa.

"Đất ở vùng ngoại ô TP.HCM không có giá dưới 2 tỷ đồng, nhà dưới 3 tỷ đồng càng "tuyệt chủng". Nhiều dự án gắn mác giá rẻ nhưng lại vướng pháp lý, không có sổ hồng, nên chúng tôi không dám xuống tiền", anh Phong chia sẻ.

Bước ngoặt đến khi anh biết tới dự án nhà ở giá rẻ Phước Đông New City tại Tây Ninh. Ở giai đoạn 2 của dự án, chủ đầu tư bán nhà phố đã xây hoàn thiện với nội thất cơ bản với giá chỉ từ 1,9 tỷ đồng/căn.

Phước Đông New City - dự án nhà giá rẻ cho gia đình trẻ (Ảnh: Minh Phú Land).

"Ở giai đoạn 1, chủ đầu tư bàn giao nhà thô với giá bán là 1,7 tỷ đồng/căn. Nếu hoàn thiện nội thất thì phải chi thêm 300-400 triệu đồng nữa nên tôi khá cân nhắc. Sang giai đoạn 2, chủ đầu tư thông báo mức giá bán mới là từ 1,9 tỷ đồng/căn, nhưng người mua được bàn giao nhà hoàn thiện và có nội thất cơ bản. Thấy vậy, tôi liền chốt ngay vì quá hời.

Chỉ cần thêm khoảng 200 triệu đồng đã có nhà hoàn thiện, có sẵn nội thất mà không phải chi thêm quá nhiều tiền tự làm, chưa kể mất thời gian và công sức. Chủ đầu tư còn tặng thêm cho chúng tôi tủ bếp kịch trần, máy lạnh…", anh Phong nói.

Anh Phong tiết lộ mình chỉ cần thanh toán trước 579 triệu đồng (30%) là nhận nhà. Phần còn lại, anh được ngân hàng hỗ trợ vay đến 70–80% trong 30 năm, ân hạn gốc 24 tháng.

"Nhờ đó, chúng tôi vừa có thể an cư, vừa không chịu áp lực tài chính quá lớn. Khi quỹ đất và dự án giá rẻ ở TP.HCM ngày càng khan hiếm, Phước Đông New City là lựa chọn sáng giá với những gia đình trẻ muốn an cư dài lâu như chúng tôi", anh nhấn mạnh.

Nhà phố sổ hồng, yên tâm đầu tư bền vững

Điều khiến anh yên tâm nhất là mỗi căn nhà đều đã có sổ hồng riêng, chủ đầu tư còn hỗ trợ anh công chứng và nhận nhà ngay trong ngày.

"Tôi tìm hiểu thì thấy dự án này có pháp lý rất rõ ràng. Cầm sổ hồng trong tay, vợ chồng tôi thật sự an tâm, có thể "cất tủ, ngủ ngon" mà không phải lo lắng gì", anh chia sẻ.

Anh bật mí các căn hoàn thiện nội thất tại đây còn được chủ đầu tư cam kết thuê lại với giá 7-9 triệu đồng/tháng trong 12 tháng. Điều này giúp anh tối ưu hóa dòng tiền nhờ nắm chắc trong tay 84-108 triệu đồng/năm.

Trước mắt, anh dự định cho thuê căn nhà này một thời gian. Sau khi ổn định dòng tiền, gia đình mới rời TP.HCM đến khu đô thị Phước Đông sinh sống.

"Dự án nằm trong khu công nghiệp quy mô lớn nên tôi chẳng những không lo thiếu nguồn khách thuê nhà, mà còn yên tâm tính đến chuyện sau này chuyển đến đây sinh sống, làm việc. Bởi nơi này đang có nhu cầu tuyển dụng lao động rất cao", anh Phong chia sẻ.

Thực tế ghi nhận trong năm 2025, Tây Ninh ghi nhận có 133 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế (trong đó có Khu công nghiệp Phước Đông) vẫn đang "khát" hơn 26.000 lao động mọi lĩnh vực, trình độ chuyên môn.

Ngoài mức giá rẻ hiếm có, Phước Đông New City còn thu hút sự quan tâm của người mua khi chủ đầu tư vừa tăng cường các chính sách bán hàng hấp dẫn như "Booking 0 đồng", "Flash sale", voucher khách hàng thân thiết, ưu đãi cho cư dân Tây Ninh, mua sỉ… với tổng mức chiết khấu lên đến 15%.

Dự án thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lẫn người mua ở thực (Ảnh: V.N).

Hướng đến mô hình đô thị vệ tinh kiểu mẫu, Phước Đông New City được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích cộng đồng toàn diện từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu vui chơi – giải trí… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu "sống – học – làm việc – hưởng thụ" của cư dân ngay trong nội khu, không cần di chuyển xa. Đặc biệt, các dãy nhà phố được thiết kế linh hoạt, tối ưu công năng để vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê.

Dự án có khả năng kết nối đầy đủ tiện ích cộng đồng (Ảnh: Minh Phú Land).

Khu dân cư Thuận Lợi - Phước Đông New City nằm tại nút giao chiến lược của các tuyến cao tốc trọng điểm như TP.HCM – Mộc Bài, Gò Dầu – Xa Mát và cao tốc Bắc – Nam phía Tây. Dự án sở hữu vị trí mặt tiền ĐT782, gần ĐT784, dễ dàng di chuyển đến Trảng Bàng, Đức Hòa, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cũng như kết nối nhanh về TP.HCM qua QL22 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài chuẩn bị đưa vào khai thác.

Với dư địa phát triển mạnh mẽ trong tương lai, Phước Đông New City hứa hẹn mang lại giá trị gia tăng vượt trội, vừa là nơi an cư bền vững cho các gia đình, vừa là kênh đầu tư an toàn, xứng đáng trở thành tài sản truyền đời cho nhiều thế hệ.

Thông tin liên hệ Phước Đông New City: Công ty CP Đầu tư Địa ốc Minh Phú (MinhPhuLand)

Địa chỉ: Số 5 Đường Số 1, KDC CityLand, Phường Hạnh Thông, TP.HCM

Văn phòng đại diện: Khu đô thị Phước Đông New City, Xã Hưng Thuận, Tỉnh Tây Ninh

Website: https://phuocdongnewcity.vn/