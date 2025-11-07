Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phượng Hoàng có thể trở thành siêu bão ngay từ đêm mai, dự báo đạt cường độ cực đại khi đổ bộ vào đất liền

07-11-2025 - 15:46 PM | Tài chính quốc tế

Bão nhiệt đới dữ dội Fung-wong có sức gió mạnh nhất duy trì là 95 km/h trước bình minh vào thứ Sáu, 7/11.

Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) dự đoán vào ngày 7/11 rằng bão Fung-wong (Phượng Hoàng) có thể mạnh lên thành siêu bão từ tối ngày 8/11 đến sáng ngày 9/11 và có thể đạt cường độ gần hoặc đạt đỉnh khi đổ bộ vào đất liền vào ngày 10/11.

Theo dữ liệu của PAGASA hôm nay, lúc 2 giờ sáng, Fengshen đã mạnh lên thành bão mạnh ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR). Lúc 4 giờ sáng, tâm bão cách đảo Mindanao 1.500 km về phía đông bắc, di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 10 km/giờ. Lúc 5 giờ sáng, sức gió duy trì tối đa đo được là 95 km/giờ, giật lên tới 115 km/giờ.

Phượng Hoàng có thể trở thành siêu bão ngay từ đêm mai, dự báo đạt cường độ cực đại khi đổ bộ vào đất liền- Ảnh 1.

Bão Phượng Hoàng đang tiến lại gần Philippines

PAGASA cho biết bão Fung-wong đang mạnh lên nhanh chóng và có thể mạnh lên thành siêu bão vào tối ngày 8/11 hoặc sáng ngày 9/11. Mặc dù dự báo vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng khả năng bão đổ bộ vào miền bắc hoặc miền trung Luzon vào ngày 10 đang ngày càng tăng, khi đó bão có thể đạt cường độ cực đại hoặc gần đạt đỉnh.

Ở Philippines, siêu bão được định nghĩa là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất vượt quá 185 km/giờ hoặc 100 hải lý.

Sáng nay (7/11), PAGASA đã ban hành cảnh báo mưa lớn tại nhiều khu vực ở Luzon và Đông Visayas, và cảnh báo về triều cường có thể được ban hành sớm nhất là vào ngày 8. Nguy cơ lũ lụt ở các khu vực ven biển rất cao, đặc biệt là ở bờ biển phía đông của miền bắc và miền trung Luzon, nơi lở đất có thể bắt đầu xảy ra vào ngày 9.

Ngày 10, ngày dự kiến bão đổ bộ, và ngày 11, "những cơn bão nguy hiểm đến tính mạng có thể xảy ra ở một số vùng phía bắc và trung tâm Luzon."

Theo cơ quan thời tiết, đến thứ Hai (10/11), ngày dự kiến bão đổ bộ, và đến thứ Ba, ngày 11/11, "tình trạng bão có khả năng đe dọa tính mạng có thể xảy ra ở Bắc Luzon và một số khu vực ở Trung Luzon".

Khi đổ bộ Philippines, bão sẽ được gọi bằng tên địa phương là Uwan. Bão Phượng Hoàng tương lai sẽ là cơn bão nhiệt đới thứ 21 của Philippines trong năm 2025, và là cơn bão thứ hai trong tháng 11. Cơn bão này có thể đi vào PAR khoảng 48 giờ sau khi bão Tino (tên quốc tế: Kalmaegi) - cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất tại Philippines trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại.

Nguồn: Rappler

Kalmaegi chưa qua, "quái vật" Phượng Hoàng đã đến với tốc độ kinh hoàng, tăng cấp thần tốc, có thể thành siêu bão

Theo Thanh Huyền

