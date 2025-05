Phương Mỹ Chi khoe nốt cao tại Trung Quốc trước dàn “quái thú” quốc tế, Quán quân Giọng Hát Việt lại bị chỉ trích

Sing!Asia 2025 là một sân chơi âm nhạc quốc tế mới do nền tảng iQiYi (Trung Quốc) tổ chức. Chương trình quy tụ những tài năng nổi bật từ khắp châu Á, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài cũng như các phần trình diễn đầy màu sắc riêng, độc đáo và cuốn hút.

Mới đây, thông tin Phương Mỹ Chi chính thức "đem chuông đi đánh xứ người" tại sân chơi Sing!Asia 2025 đã khiến người hâm mộ nước nhà không khỏi tự hào. Đứng giữa nhiều “quái thú” vocal từ nhiều quốc gia, nữ ca sĩ trẻ lựa chọn bản hit đình đám Bóng Phù Hòa nhằm phô diễn nốt cao trong trẻo, “chào sân” đầy ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Phương Mỹ Chi khoe giọng qua bản hit Bóng Phù Hoa tại sân chơi Sing!Asia 2025

Trong video ngắn, Phương Mỹ Chi thả mình vào giai điệu da diết của Bóng Phù Hoa, luyến láy nhả nốt tinh tế, tạo cảm giác thánh thót,đã tai. Cách Phương Mỹ Chi nhấn nhá từng câu chữ, xử lý bài hát 1 cách tự tin tại sân chơi quốc tế cho thấy sự chững chạc, trưởng thành trong cả giọng hát lẫn phong cách của cô.

Không chỉ "đốn tim" khán giả Việt, Phương Mỹ Chi dường như cũng đang tạo nên một làn sóng yêu mến không nhỏ từ netizen xứ Trung sau màn thị phạm tại Sing!Asia 2025 mới đây. Nhiều Cnet không ngừng dành lời khen ngợi cho giọng ca truyền cảm, duyên dáng đậm chất Việt Nam của “Chị Bảy”, đồng thời “phổng mũi” tự hào vì đã mang đến 1 ca khúc hiện đại phất màu dân gian nước nhà.

Nữ ca sĩ trẻ khiến fan phổng mũi tự hào

Được biết, Phương Mỹ Chi hiện đang “cân trọn” cả 2 chương trình Sing!Asia 2025 và Em Xinh Say Hi khiến khán giả không khỏi cảm thán trước sự nhiệt huyết, quyết tâm của cô đối với âm nhạc.

Phương Mỹ Chi đang góp mặt trong cả 2 show Em Xinh Say Hi và Sing!Asia 2025

Trước sức trẻ của Phương Mỹ Chi, dân tình chuyển ngược sự chú ý sang 1 nhân vật khác, nhắc khéo Vũ Thảo My. Được biết, người đẹp từng chia sẻ việc phải đứng giữa "ngã ba đường", đắn đo khi phải lựa chọn 1 trong 2 cuộc thi. Và cuối cùng, cô quyết định "lỡ hẹn" với cơ hội quốc tế Sing!Asia 2025 để toàn tâm toàn ý cho "ngôi nhà chung" Em Xinh Say Hi.

Việc này cũng gây lên làn sóng tranh cãi vì chỉ cần nhìn vào Phương Mỹ Chi, người hâm mộ có thể thấy dù tuổi đời còn trẻ nhưng cô bé dân ca không ngại “xông pha”, thử thách bản thân - không chỉ ở thị trường nước nhà, 1 format gameshow xa lạ với bản thân, mà còn ở sân chơi quốc tế quy tụ nhiều gương mặt sừng sỏ trong âm nhạc.

Vũ Thảo My bất ngờ bị chỉ trích vì... không cố gắng như Phương Mỹ Chi

Vậy tại sao Vũ Thảo My - Quán quân Giọng Hát Việt 2013, lại phải đắn đo suy nghĩ về việc tham gia gameshow nào? Bên cạnh những bình luận chỉ trích, một số netizen lên tiếng phản biện, cho biết tuỳ theo định hướng, lịch trình và sức khoẻ của người nghệ sĩ. Việc tham gia 1 gameshow hay nhiều gameshow cũng không thể nói lên được năng lực thực sự của Vũ Thảo My lẫn Phuơng Mỹ Chi.

Cả 2 cô gái đều đang làm tốt trong lĩnh vực của mình và đang dần khẳng định vị trí trên bản đồ âm nhạc. Đặt lên bàn cân so sánh giữa 2 nữ ca sĩ là không cần thiết, đặc biệt khi truyền thông đã luôn hướng 2 hay nhiều nghệ sĩ nữ trong tình thế “đối đầu” nhau để tăng tính drama, câu view tạo tranh cãi.