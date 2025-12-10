Phường rộng nhất Hà Nội ‘xoay như chong chóng’ với vi phạm xây dựng: Cũ chưa dỡ, mới đã mọc

Phường Hồng Hà là phường rộng nhất Hà Nội với vị trí liền kề trung tâm và gần các trục giao thông huyết mạch. Tuy nhiên, địa bàn trải rộng, tốc độ đô thị hóa cao cùng nhiều loại đất phức tạp khiến công tác quản lý trật tự xây dựng gặp nhiều khó khăn.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND phường Hồng Hà ngày 21/11, Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Thắng cho biết, trong năm 2025 phường đã xử lý 93 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, đặc biệt tại các khu vực giáp bãi sông Hồng...

Phường Hồng Hà ra quân xử lý nhà tôn, mái tôn ở khu vực ngách 238/11 đường Âu Cơ

Một số công trình vi phạm bị cưỡng chế quanh khu vực đường Âu Cơ

Đại diện UBND phường Hồng Hà cho biết, phường sẽ tổ công tác chuyên trách, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thường xuyên kiểm tra, giám sát. Tổ chức các đợt kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, khi vi phạm thường dễ xảy ra.

Tuy nhiên, các công trình vi phạm trên địa bàn phường Hồng Hà vẫn nở rộ, diễn biến phức tạp. Như công trình tại số 108 Bạch Đằng có đơn xin cải tạo nhưng hiện đã thực hiện xây dựng nâng tầng trái phép.

Một số cư dân tổ dân phố số 7 Chương Dương cho biết, công trình xây dựng gây ồn ào, không đúng với đơn xin cải tạo ban đầu. "Chúng tôi được ông Tín (chủ hộ) xin ý kiến sửa chữa cải tạo, không thay đổi kết cấu công trình. Thế nhưng hiện chủ hộ xây lên tầng 5, ngang nhiên đổ bê tông sàn tầng 5 mà không thấy xử lý", một người dân chia sẻ.

Công trình xây dựng tại địa chỉ 526 Bạch Đằng, phường Hồng Hà xây dựng lấn chiếm toàn bộ vỉa hè đường Bạch Đằng.

Các công trình này đều đã được phóng viên báo Tiền Phong phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo UBND phường Hồng Hà nhưng nhiều tuần chưa có phản hồi

Công trình xây dựng tại số 10 ngách 344/6 Âu Cơ, phường Hồng Hà được UBND quận Tây Hồ cấp phép xây dựng số 107/GPXD ngày 20/6/2023 với quy mô 4 tầng, 1 tum. Hiện công trình xây quá diện tích được cấp phép nhưng không bị xử lý. Hiện công nhân tiếp tục thi công, hoàn thiện công trình.

Một công trình khác trên đường Âu Cơ vi phạm quy hoạch phân khu R3 thuộc đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Toàn cảnh trục đường Âu Cơ, nơi phát sinh nhiều vi phạm trật tự xây dựng trong thời gian qua.