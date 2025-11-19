Phường Vũng Tàu đang đứng trước 'thời cơ vàng'

Những ngày này, khi từng hạng mục của Cảng hàng không quốc tế Long Thành dần hiện lên trên công trường rộng hơn 5.000ha, không chỉ Đồng Nai hay TP.HCM mà toàn vùng Đông Nam Bộ như đang đứng trước thời khắc chuyển mình chưa từng có.

Một “siêu sân bay” với vai trò cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước sắp đi vào vận hành, và điều đó đồng nghĩa bản đồ kinh tế, đô thị, logistics của miền Nam sẽ được vẽ lại theo một cách hoàn toàn mới.

Trong dòng dịch chuyển đó, phường Vũng Tàu (TP.HCM) nổi lên như địa phương hưởng lợi mạnh mẽ nhất. Không chỉ vì nằm gần sân bay nhất, mà vì thành phố biển này sở hữu một hệ sinh thái mà không địa phương nào khác có được: Cảng nước sâu quốc tế, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, dịch vụ hậu cần biển, và một trung tâm du lịch đã định vị từ lâu.

Toàn cảnh sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên. (Ảnh: Lương Ý)

Khi Long Thành đi vào khai thác, tất cả những yếu tố ấy được “bật công tắc”, chuyển thành tốc độ phát triển mới. Đây không còn là câu chuyện tiềm năng, mà là cơ hội có thật, đang diễn ra từng ngày.

Khoảng cách từ Vũng Tàu đến Long Thành chỉ còn 40 - 50 phút khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào sử dụng. Đây là ưu thế mà không một đô thị biển nào ở miền Trung hay miền Bắc có được. Trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển sang cạnh tranh về tốc độ tiếp cận và chất lượng dịch vụ, rút ngắn hành trình xuống biển còn chưa đầy một giờ là lợi thế “vàng”.

Nếu trước đây, khách quốc tế tới Vũng Tàu phải đáp xuống Tân Sơn Nhất rồi đi tiếp hơn 100 km, mất 2- 3 tiếng trong điều kiện kẹt xe thường xuyên, thì nay toàn bộ hành trình được rút ngắn hơn một nửa. Với nhóm khách cao cấp, MICE, chuyên gia nước ngoài hay nhà đầu tư FDI, thời gian di chuyển chính là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để lựa chọn điểm đến.

Khi Long Thành giai đoạn 1 đưa vào vận hành với 25 triệu lượt khách/năm và sau đó tăng lên 100 triệu khi hoàn thiện, Vũng Tàu là điểm đến có khả năng hút dòng khách này mạnh nhất, bởi sự kết nối gần như tức thì.

Không chỉ “lấy về” khách du lịch, Vũng Tàu còn có cơ hội mở rộng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quốc tế, tổ hợp giải trí - thể thao biển và các mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch hạng sang vốn cần dòng khách có sức chi tiêu lớn.

Sân bay Long Thành được thiết kế như một “siêu hub” hàng không của khu vực, nơi hội tụ dòng hàng hóa, logistics quốc tế, vận chuyển nhanh, thương mại điện tử xuyên biên giới, dịch vụ hàng không - công nghiệp - đô thị. Sự xuất hiện của một trung tâm hàng không như vậy luôn kéo theo sự dịch chuyển mạnh mẽ của các hoạt động kinh tế công nghiệp, dịch vụ, đô thị về những địa phương lân cận.

Quảng trường và Tháp Tam Thắng lung linh sắc màu về đêm. (Ảnh: Hải Triều)

Long Thành không chỉ đưa dòng khách đến Vũng Tàu nhanh hơn, mà còn: Rút ngắn thời gian đưa hàng hóa từ sân bay đến cảng biển; Tạo điều kiện để logistics hàng không - hàng hải kết nối liền mạch;

Tăng lực hút đối với nhà đầu tư nước ngoài đang tìm địa điểm gần cảng biển và sân bay quốc tế; Hình thành không gian kinh tế mới trải dài từ Long Thành - Phú Mỹ - Vũng Tàu.

Sự bổ trợ giữa hàng không, cảng biển, đường bộ, đường sắt giúp Vũng Tàu tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm logistics tầm khu vực, một “gateway” xuất - nhập khẩu chủ lực của Việt Nam.

Để hưởng trọn “cú huých Long Thành”, Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng mạnh mẽ nhất trong nhiều năm.

Đường bộ: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến ven biển, các trục kết nối Phú Mỹ - Long Hải… đang mở ra không gian đô thị, công nghiệp mới.

Đường biển: Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tiếp tục mở rộng, giữ vững vị thế đón tàu mẹ đi thẳng châu Âu - Mỹ.

Đường hàng không: Long Thành đóng vai trò “bệ phóng” cho du lịch, thương mại, đầu tư.

Đường sắt: Tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu được đẩy nhanh công tác chuẩn bị, kỳ vọng giảm tải đường bộ, tăng công suất chia sẻ hàng hóa với cảng.

Một hệ sinh thái giao thông hoàn chỉnh như vậy giúp Vũng Tàu không chỉ tăng tốc, mà còn phát triển bền vững hơn, giảm áp lực lên đường bộ, giảm chi phí vận tải và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Một góc bờ biển tại phường Vũng Tàu. (Ảnh: Thạc Hiếu)

Sân bay Long Thành không chỉ đem đến cơ hội, mà còn đặt ra yêu cầu rõ ràng: Vũng Tàu phải bứt phá nếu không muốn tụt lại khi vùng Đông Nam Bộ bước vào chu kỳ phát triển mới.

Đây là giai đoạn quyết định để Vũng Tàu tái cấu trúc du lịch theo hướng cao cấp, trải nghiệm, nghỉ dưỡng 4 - 5 sao, gắn với thời gian di chuyển siêu ngắn từ sân bay; Mở rộng không gian đô thị, công nghiệp về phía Phú Mỹ, Châu Đức, Long Sơn. Thu hút mạnh mẽ dòng vốn FDI, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, hóa dầu, dịch vụ hỗ trợ hàng hải.

Với hệ sinh thái cảng biển đặc biệt, hạ tầng đang hoàn thiện và “động lực bầu trời” Long Thành, Vũng Tàu đang đứng trước cơ hội hiếm có trong nhiều thập niên.

Chưa bao giờ Vũng Tàu có nhiều điều kiện thuận lợi như lúc này. Sân bay Long Thành không chỉ mở đường, mà còn tạo sức ép tích cực để Vũng Tàu thay đổi tư duy quy hoạch, dịch chuyển mạnh sang mô hình đô thị biển, công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao.

Từ một địa phương mạnh về du lịch truyền thống, Vũng Tàu bước vào giai đoạn “lột xác” để trở thành cực tăng trưởng mới. Khi sân bay Long Thành chính thức vận hành, cánh cửa phát triển của Vũng Tàu sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.