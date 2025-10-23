PNJ báo lãi quý 3 tăng vọt 130% so với cùng kỳ bất chấp doanh thu bán vàng 24K giảm mạnh

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã công bố báo cáo kinh doanh quý 3, ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.136 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 496 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 14% và 130% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp cải thiện từ 17,5% lên 19,8%, phản ánh hiệu quả kiểm soát giá vốn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PNJ đạt 25.353 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng tốt 17% lên 1.610 tỷ đồng, qua đó hoàn thành 82,2% kế hoạch LNST cả năm 2025. Biên lợi nhuận gộp trung bình trong 9 tháng cải thiện từ mức 16,7% lên mức 20,8%, phần lớn nhờ vào sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu.

Về hoạt động kinh doanh cụ thể của từng kênh, doanh thu trang sức bán lẻ 9 tháng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ, trong tình hình sức mua giảm do giá vàng tăng mạnh. Tỷ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ đạt 65,6%, tăng so với mức 54,5% của 9 tháng năm 2024. Kết quả này đến từ nhiều yếu tố như số lượng cửa hàng tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm trước, cộng thêm các chương trình marketing hiệu quả tiếp tục thu hút thành công nhiều khách hàng mới. Chiến lược sản phẩm và danh mục hàng hóa cũng được điều chỉnh linh hoạt theo xu hướng và nhu cầu thị trường đang thay đổi và PNJ liên tục cải tiến trải nghiệm khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Doanh thu trang sức bán sỉ trong 9 tháng năm 2025 tăng 5,3%; tỷ trọng mảng bán sỉ đạt 11,5% trong cơ cấu tổng doanh thu PNJ. Trong điều kiện thị trường chung bị suy giảm, PNJ vẫn duy trì được sự tin tưởng cao từ khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Doanh thu vàng 24K trong 9 tháng năm 2025 giảm 44,4% so với cùng kỳ. Trước tình trạng nguồn nguyên liệu gặp khó khăn và nguồn cung sản phẩm 24K bị hạn chế kéo dài từ nửa cuối năm 2024 đến những tháng đầu năm 2025, PNJ đã chủ động ưu tiên phân bổ nguồn lực cho mảng trang sức bán lẻ – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty. Việc giới hạn số lượng sản phẩm vàng 24K khiến doanh thu từ mảng này sụt giảm đáng kể. Riêng trong quý 3 năm 2025, tình hình mảng vàng 24K đã được cải thiện hơn so với hai quý đầu năm 2025

Tính đến cuối tháng 9/2025, PNJ sở hữu 429 cửa hàng trên toàn quốc, gồm 422 cửa hàng PNJ, 3 cửa hàng Style by PNJ, 3 CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.



