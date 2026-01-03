Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

PNJ bị xử phạt hành chính do lập hóa đơn không đúng thời điểm

03-01-2026 - 16:44 PM | Thị trường chứng khoán

Do đã có hành vi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với 1.157 hóa đơn, chưa đúng theo quy định của pháp luật, PNJ bị xử phạt hành chính 65,6 triệu đồng.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được Quyết định số 5496/QĐ-XPHC ngày 31/12/2025 của Cục Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Theo đó, PNJ đã có hành vi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với 1.157 hóa đơn, chưa đúng theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần quy định tại khoản 1b Điều 10 Luật xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012.

Với các hành vi nêu trên, PNJ bị Cục thuế TP.HCM xử phạt hành chính số tiền 65,6 triệu đồng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/1/2025 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian dự kiến thanh toán 28/1/2026.

Cũng trong ngày 12/1/2026, PNJ cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến dự kiến trong tháng 1 năm 2026.

PNJ sẽ trình cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PNJ mang về doanh thu thuần hơn 25.353 tỷ đồng, giảm 13,3% so với 9 tháng đầu năm 2024. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 1.610,4 tỷ đồng, tăng 16,5%.

Năm 2025, PNJ lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 1.959,7 tỷ đồng, giảm 7,3% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2024.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 82,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PNJ giảm 157 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 17.050,7 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận gần 2.147,2 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 12.448,8 tỷ đồng, chiếm 73% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 5.058,7 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 2.332,6 tỷ đồng, chiếm 46,1% tổng nợ.


