POW ứng dụng giải pháp nhà thông minh trong thi công biệt thự và nhà phố

Từ tiện nghi sống đến nền tảng kỹ thuật bền vững

Nhắc đến "Smart Home", nhiều người sẽ nghĩ ngay đến rèm tự động, hệ thống chiếu sáng bật tắt theo chuyển động hay camera giám sát 24/7. Với POW, đó chỉ là một phần của bức tranh. Tại POW, chúng tôi tin rằng một ngôi nhà thông minh thực sự không chỉ đơn thuần là tập hợp các thiết bị. Nó phải được xây dựng trên một nền tảng kỹ thuật bền vững, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ và khả năng vận hành ổn định trong nhiều năm

POW triển khai giải pháp ngay từ khâu thiết kế, thi công đến lắp đặt, đảm bảo mọi hệ thống từ điện, chiếu sáng, an ninh đến điều khiển thiết bị đều được bố trí âm tường gọn gàng, kết nối đồng bộ và dễ nâng cấp. "Chúng tôi không bán thiết bị, chúng tôi bán giải pháp," đại diện POW nhấn mạnh. "Mỗi công trình là một bài toán công nghệ phức hợp, đòi hỏi đội ngũ có chuyên môn để vận hành trơn tru và an toàn lâu dài."

Thiết kế nhà thông minh cho nhiều phân khúc

Nếu trước đây, nhà thông minh gần như là "đặc quyền" của biệt thự hạng sang, thì POW đã thay đổi điều đó với các gói giải pháp linh hoạt, tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo công năng. Nhờ đội ngũ thi công giàu kinh nghiệm, nhiều gia đình trẻ sở hữu nhà phố tầm trung nay dễ dàng tiếp cận công nghệ này, tận hưởng tiện nghi hiện đại, tiết kiệm năng lượng và nâng cao độ an toàn.

Kỹ sư POW thiết kế nhà thông minh

Niềm tin từ những công trình thực tế

Tại dự án K6-13 Villa, Tây Hồ, Hà Nội, chủ đầu tư bà Liên ban đầu khá lo ngại về việc tích hợp nhiều hệ thống công nghệ. Tuy nhiên, với sự tư vấn kỹ lưỡng và lộ trình thi công rõ ràng từ POW đã giúp bà hoàn toàn yên tâm.

"Họ làm việc rất bài bản từ đi dây điện đến lắp đặt thiết bị đều cẩn thận. Sau khi hoàn thiện, mọi hệ thống đều hoạt động trơn tru. Tôi hoàn toàn tin tưởng và hài lòng với chất lượng mà POW mang lại," bà Liên chia sẻ.

Công trình thực tế từ POW

Hay ở dự án cải tạo nhà tại ngõ 300 Nguyễn Xiển Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, POW biến hạn chế diện tích thành lợi thế bằng thiết kế tinh gọn kết hợp công nghệ thông minh, giúp tối ưu hóa không gian mà vẫn đảm bảo tiện nghi. Đây là minh chứng rõ rệt cho triết lý "Workmanship" chú trọng từng chi tiết, đảm bảo công trình vừa đẹp, vừa vững chắc.

Kiến tạo không gian sống lý tưởng

Không chỉ là đơn vị thi công, POW đóng vai trò người đồng hành, giúp khách hàng định hình và hiện thực hóa không gian sống mơ ước. Sự tận tâm trong dịch vụ, quy trình làm việc khoa học và cam kết "Xây chất lượng – Dựng niềm tin" đã giúp POW từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, đồng thời mang đến những giá trị sống bền vững.

Với định hướng tiếp tục phổ cập thi công nhà thông minh cho nhiều phân khúc, POW kỳ vọng góp phần định hình xu hướng sống hiện đại tại Việt Nam nơi mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là trải nghiệm sống trọn vẹn.

Liên hệ ngay với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Xây dựng POW để biến ngôi nhà mơ ước của bạn thành hiện thực với giải pháp nhà thông minh an toàn, hiện đại và bền vững.