Prep và Khung Trời Việt Academy hợp tác ứng dụng AI trong đào tạo ngoại ngữ

Lễ ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giáo dục giữa Công ty Cổ phần Công nghệ Prep và Khung Trời Việt Academy đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của đại diện ban lãnh đạo 2 công ty. Sự kiện được tổ chức nhằm đánh dấu cột mốc đầu tiên trong mối quan hệ hợp tác, đồng hành phát triển trong hành trình ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng đào tạo và khảo thí ngoại ngữ, cải thiện chất lượng học tập của học viên.

Được thành lập từ năm 2021 bởi thầy Tú Phạm, Prep là Nền tảng học và luyện thi thông minh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) độc quyền, được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu về giáo dục và công nghệ. Các sản phẩm của Prep gồm có: Khoá học IELTS, TOEIC, HSK; PrepTalk - Tiếng Anh giao tiếp & thương mại; AE Teens - Khoá Tiếng Anh học thuật cho học sinh THCS; Phòng luyện thi ảo Prep AI; Nền tảng khảo thí Exam Platform.

Đến nay, Prep đã khẳng định uy tín và vị thế của mình với nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước như: Hạng nhất vòng bán kết GESA Đông Nam Á 2024; "Next Gen Tech 30" tại GraniteAsia 2024; "Most Innovative AI in Education" tại EdTech Asia 2023; Top 50 EdTech in SEA Holon IQ 2023 và 2024.

Khung Trời Việt Academy là một tổ chức giáo dục thức thời nắm bắt xu thế ứng dụng AI vào đào tạo ngoại ngữ. Với tầm nhìn trở thành đơn vị Trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc và toàn diện để đạt được các chứng chỉ quốc tế, Khung Trời Việt Academy đã và đang mang tới phương pháp giảng dạy hiện đại: Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, sử dụng công nghệ AI để theo dõi tiến độ học tập.

Hiện nay, Khung Trời Việt Academy đang cung cấp các chương trình đào tạo ngoại ngữ đa dạng gồm:

- Cambridge Starters, Movers, Flyers: Dành cho trẻ em, tập trung vào phát triển kỹ năng ngôn ngữ cơ bản.

- IELTS: Chương trình luyện thi toàn diện, giúp học viên làm quen với định dạng bài thi và nâng cao điểm số.

- TOEIC: Chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC, với các bài tập thực hành và chiến lược làm bài hiệu quả.

Với sự hợp tác này, Prep sẽ cung cấp Phòng luyện thi ảo Prep AI và Nền tảng khảo thí Exam Platform để giúp Khung Trời Việt Academy chuyển đổi số giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo và mang lại trải nghiệm học tập luyện thi tốt hơn cho học viên của trung tâm.

Bà Nguyễn Hiền Mi - Giám đốc kinh doanh thị trường Việt Nam - mảng Doanh nghiệp, của Công ty Cổ phần Công nghệ Prep đã có đôi lời phát biểu về quyết tâm của Prep trong việc đồng hành cùng Khung Trời Việt Academy chuyển đổi số giáo dục: "Prep được thành lập với một sứ mệnh trở thành một gia sư AI tận tâm cho từng học sinh, đồng thời trở thành một cánh tay nối dài cho các doanh nghiệp, các trung tâm ngoại ngữ như Khung Trời Việt Academy, để cùng nhau mang lại cho học viên một chương trình giáo dục chất lượng nhất, giúp các bạn đạt được mục tiêu đề ra hiệu quả nhất."

Với Phòng luyện thi ảo Prep AI, học viên của Khung Trời Việt Academy sẽ được chủ động luyện thi IELTS trên máy không giới hạn và được chấm chữa chính xác tới 90% bằng AI, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS trên máy tính. Đội ngũ giáo viên của trung tâm cũng không phải tốn quá nhiều thời gian chấm thi để tập trung nhiều hơn vào công việc giảng dạy chuyên sâu.

Và Nền tảng khảo thí Exam Platform sẽ giúp Khung Trời Việt Academy tổ chức thi thử IELTS dễ dàng, kiểm tra và đánh giá năng lực học viên hiệu quả với công cụ quản lý thông minh, tính năng chống gian lận và AI chấm chữa tự động.

Từ đó, trung tâm sẽ tối ưu được chi phí, nhân lực và thời gian mà vẫn đạt được hiệu quả tốt trong giáo dục.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu mối quan hệ hợp tác chính thức giữa hai đơn vị mà còn là nền tảng để Prep và Khung Trời Việt tiếp tục phát triển, mở rộng ứng dụng công nghệ trong giáo dục, hướng tới hướng tới Đề án quốc gia "Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học" của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Hãy cùng dõi theo và đón chờ những bước phát triển ngoạn mục của Prep và Khung Trời Việt trong thời gian tới!