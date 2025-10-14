Prime – Đại lý F1 Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Danh mục Prime phân phối trải rộng từ căn hộ cao cấp, nhà phố thương mại, biệt thự, đến dinh thự hàng hiệu, gồm: The Beverly, Solari, Origami, Glory Heights, Opus One, Masteri Centre Point, Lumière Boulevard; khu Manhattan Glory, The Rivus Elie Saab tại Vinhomes Grand Park; bộ sưu tập Masteri Grand View, Lumière Midtown, Soho, SOLA tại The Global City; và Marriott – Grand Maria Saigon tại trung tâm Quận 1.

Chặng đường này đã giúp Prime trở thành thương hiệu uy tín, được khách hàng và nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế tin tưởng.

Vào 22/09/2025, Prime tiếp tục khẳng định vị thế khi được chọn là đại lý F1 Vinhomes Green Paradise Cần Giờ – siêu đô thị biển ESG++ xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh hàng đầu thế giới, một "tác phẩm" biểu tượng để người Việt tự hào giới thiệu cùng thế giới.

Vinhomes Green Paradise – Những công trình biểu tượng hàng đầu thế giới

Các công trình biểu tượng hàng đầu thế giới tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ:

Paradise Lagoon – biển nước mặn nhân tạo hơn 800 ha, lớn bậc nhất thế giới, sử dụng nguồn nước biển tươi và cát trắng tự nhiên, tạo nên hơn 121 km bờ biển mới cho thành phố Hồ Chí Minh.

Tháp biểu tượng 108 tầng – tọa lạc tại Mũi Danh Vọng trên biển, nằm trong Top 10 tòa nhà cao nhất thế giới, quy tụ văn phòng quốc tế, khách sạn 6 sao và trung tâm mua sắm xa xỉ.

Nhà hát Blue Waves – quy mô 5.000 chỗ ngồi, là công trình văn hóa nghệ thuật hiện đại bậc nhất châu lục.

Tổ hợp vui chơi giải trí 122 ha – bao gồm Công viên Lễ hội, Công viên nước Hybrid tiên phong tại Đông Nam Á, Vườn thú Safari ven đại đô thị và khu vui chơi Winter Wonderland, dự kiến đón hơn 8 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Tổ hợp khách sạn 5 sao quốc tế – hơn 7.000 phòng, mang thương hiệu hàng đầu thế giới, đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách toàn cầu.

Trung tâm Outlet 22 ha – thiên đường mua sắm quốc tế bên bờ biển, quy tụ hàng trăm thương hiệu danh tiếng với mức giá ưu đãi và không gian mang phong cách châu Âu hiện đại.

Bệnh viện Vinmec Cleverland Connected 7,4 ha – lần đầu tiên người Việt Nam và châu Á có thể tiếp cận dịch vụ y tế tiêu chuẩn Cleveland Clinic (Mỹ), với mô hình bệnh viện thông minh và hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Hai sân golf 18 hố – được thiết kế bởi hai huyền thoại Tiger Woods và Robert Trent Jones Jr.

Vincom Center Luxury – trung tâm thương mại xa xỉ với các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Hệ thống trường liên cấp Vinschool – áp dụng tiêu chuẩn giáo dục hiện đại, định hướng phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai.

Bộ sưu tập 60 mẫu nhà với 8 phong cách kiến trúc toàn cầu – từ đồi Tuscan nước Ý, vườn Anh cổ điển, đại lộ Paris hoa lệ, đến bến cảng Santorini rực nắng. Mỗi góc phố là một câu chuyện, mỗi ngôi nhà là một tác phẩm nghệ thuật, tạo nên bức tranh đô thị sống động và đẳng cấp quốc tế.

Đô thị không phát thải – vận hành bằng nguồn năng lượng tái tạo từ điện gió ngoài khơi 20 km, đạt chuẩn xanh – sạch – bền vững.

Tất cả hợp thành biểu tượng đô thị biển toàn cầu, khẳng định vị thế và năng lực kiến tạo kỳ quan của người Việt Nam trên bản đồ thế giới. Nếu những công trình do chủ đầu tư kiến tạo mang đến dịch vụ và tiện ích đẳng cấp hàng đầu, thì thiên nhiên lại ưu ái ban tặng nơi đây một môi trường sống lý tưởng hiếm có trên thế giới.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ nằm trong Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới do UNESCO công nhận, nơi rừng – sông – biển hòa quyện, tạo nên hệ sinh thái cân bằng hoàn hảo giữa con người và tự nhiên. Vùng đất này có khí hậu ôn hòa, nhiệt độ trung bình 25–35°C quanh năm, không bão, không lũ, nắng ấm hơn 300 ngày mỗi năm, và biển lặng sóng hiền hòa – điều kiện lý tưởng cho an cư, nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng sống.

Sự kết hợp giữa đẳng cấp nhân tạo và kỳ quan tự nhiên đã nâng tầm Vinhomes Green Paradise Cần Giờ thành điểm đến nghỉ dưỡng, an cư và đầu tư hàng đầu thế giới, nơi mỗi ngày sống là một kỳ nghỉ giữa thiên đường xanh.

Điểm khác biệt trong dịch vụ của Prime Real-estate

Đúng theo chính sách bán hàng của chủ đầu tư, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc sở hữu sản phẩm phù hợp nhất và tái cấu trúc danh mục tài sản linh hoạt – hiệu quả theo từng giai đoạn thị trường.

Dù an cư, đầu tư gia tăng lợi nhuận hay giữ sản phẩm chiến lược tạo dòng tiền bền vững, chúng tôi luôn tập trung trí tuệ và kinh nghiệm để mỗi khoản đầu tư đều tối ưu giá trị và sinh lợi lâu dài.

Thông tin liên hệ chính thức Công ty TNHH PRIME

Trụ sở: Tòa nhà T4-51, Phố Manhattan, Vinhomes Grand Park, P. Long Bình, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.prime.net.vn

Hotline: 0915.86.85.87