Producer đình đám xóa sạch ảnh với Sơn Tùng M-TP

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi onionn. - nam producer đình đám từng đứng sau loạt bản hit trăm triệu view của Vpop bất ngờ có động thái lạ trên trang cá nhân. Theo đó, trên trang Instagram cá nhân, onionn. xóa toàn bộ những hình ảnh từng đăng tải và chỉ để lại đúng 15 video audio với khung hình đen trắng.

Đáng chú ý, nhiều người nhanh chóng nhận ra những tấm ảnh trước đây của onionn. chụp cùng với Sơn Tùng M-TP đã hoàn toàn bị xóa. Điều này khiến cho cộng đồng mạng hoang mang với động thái mới nhất của onionn..

Trang Instagram cá nhân của onionn.

Những hình ảnh trước đó chụp cùng Sơn Tùng M-TP đã “không cánh mà bay” trên trang cá nhân của onionn.

Không chỉ thế, trên MXH TikTok, nhiều tài khoản cũng nhận ra những tấm hình giữa onionn. và MONO - em trai Sơn Tùng M-TP cũng đã “bốc hơi”. Thay vào đó, nam producer đăng tải 15 track nhạc kết hợp cùng rapper OSAD trong album O_O của OSAD. Trước đó, OSAD từng cho ra mắt single mở màn cho album O_O mang tên Nhớ Người Yêu. Dự án album lần này đánh dấu màn “bắt tay” đầu tiên cùng producer onionn. nên những sản phẩm sắp ra mắt tới đây đang được rất nhiều người ngóng chờ.

Chính vì vậy, động thái mới nhất của onionn. cho thấy có thể anh đang trong quá trình “làm mới” hình ảnh cá nhân, chuẩn bị cho loạt dự án âm nhạc sắp tới. Việc ẩn hoặc xóa bài đăng cũ trên Instagram thực tế không quá hiếm trong giới nghệ sĩ, đặc biệt là khi họ muốn tạo hiệu ứng truyền thông cho dự án sắp ra mắt.

Bằng chứng là trên trang Facebook cá nhân, những hình ảnh chia sẻ của onionn. dành cho Sơn Tùng M-TP, MONO vẫn được giữ nguyên, không hề có dấu hiệu “xóa sạch” như trên Instagram. Điều này phần nào khiến nhiều khán giả tin rằng, không có “drama” nào xảy ra giữa nam producer và hai anh em nhà Sơn Tùng - MONO mà đơn giản chỉ là một bước đi mang tính chiến lược trước khi onionn. chính thức công bố dự án mới.

Các kênh tin trên nền tảng TikTok xôn xao về động thái của onionn.

Mặt khác, onionn. cũng từng khiến fan "đứng ngồi không yên" khi bất ngờ ẩn sạch toàn bộ bài đăng trên Instagram. Sau đó để hiện lại đúng vài khoảnh khắc đặc biệt như khoảnh khắc bắt tay cùng Sơn Tùng M-TP, một bức ảnh ôm MONO và một bài đăng về Thể Thiên - những nghệ sĩ mà anh từng hợp tác. Chính vì vậy, nếu nhìn lại hành trình hoạt động của onionn., có thể thấy đây không phải lần đầu tiên nam producer có động thái "ẩn/xóa" những người cũ.

Với phong cách làm việc kín tiếng và xu hướng "dọn sạch mạng xã hội" trước mỗi dự án mới, hành động lần này của onionn. có lẽ cũng nằm trong "chiến thuật" quen thuộc.

Những bài đăng của onionn. dành cho Sơn Tùng…

… hay MONO vẫn được giữ nguyên trang cá nhân

Sau khi rời M-TP Entertainment, onionn. bắt tay cùng MONO trong album 22 và tạo nên bản hit “chấn động” Waiting For You - ca khúc từng “phủ sóng” khắp mạng xã hội suốt một thời gian dài. Có thể nói, từ Chạy Ngay Đi, Hãy Trao Cho Anh cho đến Waiting For You, dấu vết âm nhạc của onionn. đều gắn liền với những cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của anh em nhà Sơn Tùng - MONO.

Sau đó, onionn. tiếp tục hành trình riêng, thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc mới. Dự án gần nhất anh góp phần sáng tác và sản xuất là album Trần Thế của Thể Thiên, cho thấy rõ sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc và cách anh không ngừng làm mới mình.

Dù đã hơn 3 năm kể từ khi chấm dứt hợp tác với Sơn Tùng M-TP, nhưng đến nay, onionn. và Sơn Tùng vẫn luôn là “cặp bài trùng” được nhắc lại nhiều nhất của Vpop. Cứ đôi ba tháng, mạng xã hội lại rộn ràng với những video cũ, những khoảnh khắc “huyền thoại” trên sân khấu và “manifest” cho cả hai sớm quay lại kết hợp trong dự án mới.

Sơn Tùng M-TP và onionn. từng là cặp bài trùng tạo nên nhiều siêu hit của Vpop

Màn công bố hợp tác cùng onionn. của OSAD trước đó cũng gây xôn xao khi anh chàng đăng một tấm hình khoe mình đang cầm trên tay các file nhạc, còn onionn. thì khoe ảnh siêu âm thông báo sắp lên chức bố. OSAD tiết lộ anh đã nhắn tin đề nghị onionn. hợp tác làm album cùng mình. Tất cả các ca khúc thuộc album O_O đều do OSAD sáng tác và onionn. sản xuất âm nhạc.

OSAD nói về quyết định kết hợp cùng onionn. sau quãng thời gian dài tự mình làm nhạc: “Tôi nhận ra nếu mình cứ tự làm việc thì tôi đang tự giới hạn bản thân. Tôi tìm đến anh onionn. vì thấy anh ấy làm nhạc rất sáng tạo, hợp gu với tôi. Nhưng chúng tôi đã mất một khoảng thời gian để tìm hiểu về cách làm việc, suy nghĩ của nhau. Khi mới làm chung, hai anh em cãi nhau khá nhiều đấy, rồi còn tranh luận xem nên làm theo hướng nào. Về sau, chúng tôi ngày càng ăn ý và hiểu lối suy nghĩ của nhau hơn”.