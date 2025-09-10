PTN Logistics – Giải pháp logistics trọn gói giúp doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế

Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA hay RCEP mở ra cánh cửa lớn, nhưng để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp cần một đối tác logistics uy tín. PTN Logistics với kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực, mang đến những giải pháp logistics toàn diện từ dịch vụ hải quan đến vận tải quốc tế, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế.

Thách thức của doanh nghiệp XNK Việt Nam

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), chi phí logistics của Việt Nam chiếm khoảng 16–17% GDP, cao hơn mức trung bình toàn cầu (10–12%). Đây là gánh nặng lớn, đặc biệt với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tục hải quan phức tạp: quy định liên tục thay đổi, yêu cầu hồ sơ chứng từ khắt khe khiến doanh nghiệp dễ gặp rủi ro chậm thông quan.



Chi phí vận tải quốc tế tăng cao: biến động giá cước, thiếu container, lịch tàu không ổn định gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng.



Áp lực cạnh tranh toàn cầu: hàng hóa Việt phải đối mặt với yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn, xuất xứ và tốc độ giao hàng.



Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn một đối tác logistics chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu là chìa khóa để doanh nghiệp tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian và nâng cao lợi thế cạnh tranh.

PTN Logistics – Đơn giản hóa sự phức tạp trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, PTN Logistics hiện là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp logistics toàn diện cho doanh nghiệp Việt Nam. Từ dịch vụ hải quan, vận tải quốc tế cho đến tối ưu thuế quan, PTN không chỉ vận chuyển hàng hóa mà còn đóng vai trò là người bạn đồng hành chiến lược, giúp doanh nghiệp tự tin mở rộng thị trường xuất nhập khẩu.

Nhân viên PTN Logistics kiểm tra, giám sát quá trình đóng hàng vào container

"Chúng tôi định hướng trở thành cầu nối logistics tin cậy, giúp doanh nghiệp Việt đơn giản hóa mọi thủ tục, tiếp cận thị trường quốc tế một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn"

Giải pháp logistics toàn diện từ PTN

Dịch vụ hải quan chuyên nghiệp

PTN hỗ trợ doanh nghiệp trọn gói từ khâu tra cứu HS code, chuẩn bị chứng từ đến thực hiện thủ tục thông quan. Với đội ngũ am hiểu quy định pháp lý và hệ thống hải quan điện tử, doanh nghiệp được đảm bảo khai báo chính xác, thông quan nhanh chóng, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

Vận tải quốc tế linh hoạt

PTN Logistics cung cấp đa dạng giải pháp vận tải:

Đường biển: dịch vụ FCL/LCL, kết nối tới các cảng lớn tại Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc…



Đường hàng không: đáp ứng nhu cầu hàng gấp, hàng giá trị cao với dịch vụ Door-to-Door.



Đường bộ & chuyển phát nhanh quốc tế: kết nối xuyên biên giới trong khu vực, hỗ trợ thương mại điện tử.

Tối ưu chi phí & thời gian

Không chỉ vận chuyển, PTN còn giúp doanh nghiệp tận dụng ưu đãi từ các FTA để giảm thuế nhập khẩu, đồng thời ứng dụng hệ thống tracking minh bạch, cập nhật trạng thái lô hàng theo thời gian thực, giúp khách hàng kiểm soát chuỗi cung ứng hiệu quả.

Vì sao chọn PTN Logistics trong xuất nhập khẩu?

Dịch vụ đa dạng: từ vận tải biển, hàng không, chuyển phát nhanh đến thủ tục hải quan, kho bãi.



Mạng lưới rộng khắp: văn phòng tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai và hơn 100 đại lý toàn cầu.



Kinh nghiệm & uy tín: xử lý hơn 3.000 đơn hàng mỗi tháng với giải pháp linh hoạt, tối ưu chi phí.



Cam kết bảo mật: thông tin khách hàng và đơn hàng được bảo vệ theo quy trình kiểm soát chặt chẽ.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp dệt may, gỗ và nông sản đã hợp tác cùng PTN để xuất khẩu sang các thị trường khó tính như EU và Mỹ, tận dụng hiệu quả ưu đãi từ EVFTA và CPTPP.

PTN Logistics – Cầu nối bền vững cho doanh nghiệp Việt trên thị trường toàn cầu

Trong hành trình hội nhập, logistics không chỉ là "chiếc cầu nối" mà còn là yếu tố chiến lược để doanh nghiệp Việt Nam nâng tầm vị thế hàng hóa trên trường quốc tế. Với những giải pháp toàn diện – thực tiễn – tối ưu, PTN Logistics khẳng định vai trò đối tác tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ rào cản, tiết kiệm chi phí và mở rộng cánh cửa giao thương toàn cầu.

Công ty TNHH PTN Logistics

Website: https://ptnlogistics.com/

Email: nam.nguyen@ptnlogistics.com

Hotline: 0935 333 999 (Mr. Nam)