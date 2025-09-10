PV Drilling sắp chi gần 278 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024

Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, MCK: PVD, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về ngày 1/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

Theo đó, PV Drilling dự kiến sẽ trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Thời gian thanh toán ngày 17/0/2025.

Với hơn 555,88 triệu cổ phiếu PVD đang lưu hành trên thị trường, ước tính PV Drilling sẽ phải chi khoảng hơn 277,9 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Nguồn chi trả được doanh nghiệp lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 10/2025. Nội dung nhằm thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, PV Drilling mang về doanh thu thuần gần 3.950,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 87,6 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2024; sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 392,8 tỷ đồng, tăng 39,9%.

Năm 2025, PV Drilling lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 530 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 74,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của PV Drilling tăng 4,9% so với đầu năm, lên mức gần 24.774,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 52% tổng tài sản, ở mức hơn 12.878,1 tỷ đồng; hàng tồn kho ghi nhận hơn 1.435,3 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn hơn 1.537,3 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 8.011,8 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn 3.109,8 tỷ đồng, chiếm 38,8% tổng nợ.



