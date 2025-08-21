PVEP mở rộng hợp tác quốc tế, ký kết Biên bản ghi nhớ với đối tác Ai Cập và Angola

Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần gia tăng trữ lượng, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế của ngành Dầu khí Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ tháp tùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu thăm chính thức Cộng hòa Ả Rập Ai Cập và Cộng hòa Angola đầu tháng 8/2025, đoàn công tác của PVEP do Phó Tổng Giám đốc Hoàng Xuân Dương dẫn đầu đã có các hoạt động làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác quan trọng với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ai Cập (EGPC) và Công ty Dầu khí Quốc gia Angola (Sonangol).

Ngày 4/8/2025, tại thủ đô Cairo, PVEP và EGPC lần đầu tiên chính thức gặp gỡ, trao đổi ở cấp lãnh đạo cao nhất. Hai bên đã giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, lĩnh vực hoạt động và thế mạnh của mình, qua đó xây dựng nền tảng ban đầu cho việc phát triển quan hệ hợp tác. Ngay sau buổi làm việc, PVEP và EGPC đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Theo MOU, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đánh giá các cơ hội đầu tư và phát triển trong ngành dầu khí tại Ai Cập, Việt Nam và các quốc gia khác; cùng tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng chung; thực hiện các nghiên cứu kỹ thuật, đánh giá dữ liệu; trao đổi chuyên gia, tổ chức đào tạo chuyên sâu; và xem xét hợp tác trong lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Thỏa thuận nhấn mạnh định hướng hợp tác toàn diện trong các hoạt động dầu khí thượng nguồn, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm vận hành, hướng tới tối ưu hiệu quả dự án và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Tiếp đó, sáng ngày 7/8/2025 tại thủ đô Luanda, đoàn PVEP cùng đoàn công tác của PVN do Thành viên Hội đồng Thành viên Phạm Tuấn Anh dẫn đầu đã có buổi làm việc với đoàn Sonangol do Phó Chủ tịch Katia Epalanga dẫn đầu, cùng sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao Sonangol. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về tiềm năng hợp tác, nhất trí coi MOU là nền tảng quan trọng để cùng nghiên cứu, đánh giá và triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí tại Angola, Việt Nam và các thị trường tiềm năng khác. Phó Tổng Giám đốc PVEP Hoàng Xuân Dương khẳng định Angola là trọng điểm trong chiến lược mở rộng hoạt động quốc tế của PVEP, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm vận hành và phát triển dự án. Phó Chủ tịch Sonangol Katia Epalanga đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của PVEP và tin tưởng việc hợp tác sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên.

Đoàn công tác PVN/PVEP làm việc với đoàn Sonangol.

Cũng trong ngày 7/8/2025, tại Phủ Tổng thống Angola, PVEP và Sonangol E&P đã ký kết và trao MOU trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cộng hòa Angola João Lourenço. Theo MOU, hai bên sẽ phối hợp đánh giá các cơ hội thăm dò và khai thác tại Lô 4/05, Lô 5/06 và các khu vực tiềm năng khác; cùng phân tích dữ liệu dầu khí; nghiên cứu khả năng đấu thầu chung và phát triển các mỏ mới tại Angola và Việt Nam, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược song phương.