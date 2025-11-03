Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVS dự kiến tăng vốn điều lệ vượt 5.100 tỷ đồng

03-11-2025 - 11:46 AM | Thị trường chứng khoán

PVS muốn phát hành gần 33,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông nhằm mục đích tăng vốn điều lệ lên mức hơn 5.114,2 tỷ đồng.

Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (MCK: PVS, sàn HNX) đã công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Theo đó, PVS dự kiến phát hành gần 33,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới. Cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 334,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng của PVS năm 2024 đã được kiểm toán.

PVS dự kiến tăng vốn điều lệ vượt 5.100 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được phê duyệt của các cấp thẩm quyền và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu của PVS sẽ tăng từ gần 478 triệu cổ phiếu lên hơn 511,4 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ sẽ tăng từ gần 4.779.7 tỷ đồng lên hơn 5.114,2 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, PVS ghi nhận doanh thu thuần hơn 9.629,5 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 323 tỷ đồng, giảm 3,2%.

Trong kỳ, PVS còn thu về gần 234 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do lãi từ các khoản tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quý III/2025 cao hơn so với quý III/2024.

Về chi phí tài chính ghi nhận giảm 82% so với cùng kỳ, xuống còn gần 29,8 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng từ 22,4 tỷ đồng lên 25,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 43,8%, ở mức 320,6 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, PVS báo lãi ròng đạt hơn 334 tỷ đồng, tăng 73,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PVS mang về doanh thu thuần gần 23.002,6 tỷ đồng, tăng 63,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 949 tỷ đồng, tăng 34,3%.

Năm 2025, PVS lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 780 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 121,7% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PVS tăng 15% so với đầu năm, lên mức hơn 39.192,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 31,8% tổng tài sản, ở mức gần 12.469,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 8.256,8 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 23.794,2 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, khoản chi phí phải trả ngắn hạn hơn 7.150,2 tỷ đồng, chiếm 30,1% tổng nợ; vay và nợ thuê tài chính gần 1.647 tỷ đồng.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bách Hóa Xanh đẩy mạnh "Bắc tiến", tuyển quân rầm rộ tại Hưng Yên

Bách Hóa Xanh đẩy mạnh "Bắc tiến", tuyển quân rầm rộ tại Hưng Yên Nổi bật

Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 11/2025

Hai kịch bản cho thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 11/2025 Nổi bật

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/11/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/11/2025

10:19 , 03/11/2025
FPT 'bắt tay' hai công ty tư vấn Indonesia phát triển nền tảng số quốc gia

FPT 'bắt tay' hai công ty tư vấn Indonesia phát triển nền tảng số quốc gia

10:19 , 03/11/2025
VPBankS lập kỷ lục IPO lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam: Huy động gần 500 triệu USD

VPBankS lập kỷ lục IPO lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam: Huy động gần 500 triệu USD

09:42 , 03/11/2025
Vietcap đánh dấu hành trình 18 năm với cuộc thi "3 tuần thử thách đường đua đầu tư"

Vietcap đánh dấu hành trình 18 năm với cuộc thi "3 tuần thử thách đường đua đầu tư"

08:00 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên