PVS dự kiến tăng vốn điều lệ vượt 5.100 tỷ đồng

Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (MCK: PVS, sàn HNX) đã công bố Nghị quyết về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Theo đó, PVS dự kiến phát hành gần 33,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới. Cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 334,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng của PVS năm 2024 đã được kiểm toán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được phê duyệt của các cấp thẩm quyền và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu của PVS sẽ tăng từ gần 478 triệu cổ phiếu lên hơn 511,4 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ sẽ tăng từ gần 4.779.7 tỷ đồng lên hơn 5.114,2 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, PVS ghi nhận doanh thu thuần hơn 9.629,5 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 323 tỷ đồng, giảm 3,2%.

Trong kỳ, PVS còn thu về gần 234 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do lãi từ các khoản tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quý III/2025 cao hơn so với quý III/2024.

Về chi phí tài chính ghi nhận giảm 82% so với cùng kỳ, xuống còn gần 29,8 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng từ 22,4 tỷ đồng lên 25,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 43,8%, ở mức 320,6 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, PVS báo lãi ròng đạt hơn 334 tỷ đồng, tăng 73,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PVS mang về doanh thu thuần gần 23.002,6 tỷ đồng, tăng 63,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 949 tỷ đồng, tăng 34,3%.

Năm 2025, PVS lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 780 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 121,7% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PVS tăng 15% so với đầu năm, lên mức hơn 39.192,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 31,8% tổng tài sản, ở mức gần 12.469,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 8.256,8 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 23.794,2 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, khoản chi phí phải trả ngắn hạn hơn 7.150,2 tỷ đồng, chiếm 30,1% tổng nợ; vay và nợ thuê tài chính gần 1.647 tỷ đồng.



