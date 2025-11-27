PYN Elite Fund "hô" VN-Index lên 3.200 điểm

Trong bức thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, người đứng đầu PYN Elite Fund, cho biết khi lựa chọn phân bổ đầu tư theo quốc gia cách đây khoảng mười năm, ông đã đặt mục tiêu dài hạn cho VN-Index ở mức 2.500 điểm.

Đến nay, PYN Elite Fund đã đi đến quyết định nâng mục tiêu VN-Index lên 3.200 điểm vào năm 2028. Hiện tại, VN-Index đang giao dịch quanh mức 1.650 điểm.

Mục tiêu chỉ số mới 3.200 điểm được PYN Elite xây dựng trên giả định tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân khoảng 18–20% trong những năm tới. Riêng năm 2025, quỹ dự báo tăng trưởng lợi nhuận có thể vượt 20%.

Ông Petri Deryng lý giải thêm, Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt dẫn dắt nền kinh tế hướng tới một mức độ thịnh vượng cao hơn, trong đó các dự án đầu tư công quy mô lớn sẽ mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng mạnh mẽ mới, đồng thời kích hoạt làn sóng đầu tư từ khu vực tư nhân.

Cùng lúc, quá trình hiện đại hóa thị trường tài chính đang diễn ra nhanh chóng và tăng trưởng tín dụng ngân hàng được hỗ trợ tích cực. Tóm lại, theo PYN Elite, những chính sách này đang tạo ra môi trường thuận lợi hơn nữa cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng như đà gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết.

Trong 15 năm qua, định giá P/B của VN-Index đã có ba lần vượt mốc 3 lần. Xét về dài hạn, hệ số P/E bình quân xoay quanh mức 16 lần và trong ba giai đoạn, P/E từng vươn lên trên 20 lần. Theo Pyn Elite, triển vọng lợi nhuận 6 tháng và 12 tháng vẫn rất tích cực. Thị trường có thể tiếp tục xu hướng tăng giá bất cứ lúc nào.﻿

Đây không phải lần đầu tiên Pyn Elite Fund có những dự báo lạc quan vượt xa giá trị hiện tại của thị trường. Quỹ đã từng dự báo chỉ số VN-Index lên mốc 2.500 điểm vào thời điểm cuối năm 2024, mức giá này tương ứng dự phóng P/E vào khoảng 16,5 lần.﻿

Theo báo cáo mới công bố, trong tháng 10, quỹ ngoại Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất đầu tư âm 4,85% trong khi VN-Index giảm 1,3%. Đây đã là tháng thứ 2 liên tiếp quỹ đạt hiệu suất âm, sau 4 tháng dương liền trước đó. Từ đầu năm, hiệu suất của quỹ ngoại này đạt 21%.

Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất tại thị trường với quy mô danh mục quản lý lên đến 940 triệu EUR (khoảng 28.600 tỷ đồng ~ 1,1 tỷ USD) tính đến cuối tháng 10.

Top 10 danh mục của quỹ gồm 4 mã ngân hàng (STB, MBB, VIB, OCB), 1 công ty chứng khoán (VIX), 2 doanh nghiệp hàng không (HVN, ACV), 1 doanh nghiệp bán lẻ (MWG), 1 công ty công nghệ (FPT) và 1 công ty bất động sản (HDG). ﻿Đáng chú ý, cổ phiếu FPT bất ngờ trở lại top 6 danh mục của quỹ với tỷ trọng 6%, sau khi "vắng mặt" top 10 tại báo cáo tháng 9.