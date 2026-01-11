Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên được đề xuất mở rộng từ 40 mét lên 90m

11-01-2026 - 10:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các sở ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các bước rà soát, khảo sát để lập dự án mở rộng quốc lộ (QL) 1 từ Ba Đình đến hết địa phận Hà Nội (giáp Ninh Bình) lên 90 mét theo hình thức PPP.

Trong văn bản thông báo về việc trên, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc nghiên cứu đề xuất chủ trương dự án mở rộng QL1 theo phương thức đối tác công tư (PPP), Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Với nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu: đưa ra giải pháp thiết kế đồng bộ tuyến đường từ ngã ba Điện Biên Phủ - Lê Duẩn (phường Ba Đình) đến hết địa phận thành phố Hà Nội (giáp địa phận tỉnh Ninh Bình).

QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên được đề xuất mở rộng từ 40 mét lên 90m- Ảnh 1.

Đường QL1 (Lê Duẩn) đoạn qua nút giao Kim Liên - Xã Đàn.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tuyến đường theo lộ trình này có chiều dài khoảng 38,8 km, quy mô mặt cắt ngang tuyến đường được nhà đầu tư đề xuất mở rộng lên đến 90 mét tùy theo tính toán, dự báo lưu lượng giao thông và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các công trình trên tuyến.

Cùng với nội dung trên, Sở Xây dựng cũng yêu cầu nhà đầu tư nghiên cứu giải pháp thực hiện chỉnh trang, tái thiết đô thị và tạo nguồn lực để đầu tư xây dựng tuyến đường. “Trong đó cần khảo sát đánh giá một cách toàn diện các ưu nhược điểm, đánh giá tính khả thi trong việc đề xuất giải pháp thực hiện; có báo cáo về sở xây dựng trước ngày 15/1” - văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội nêu rõ.

Với công tác phối hợp khi tiến hành khảo sát, Sở Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với Quy hoạch - Kiến trúc để xác định phương án tuyến, vị trí tuyến đường theo quy mô đầu tư dự án tổng thể;

Phối hợp với các nhà đầu tư các dự án đang triển khai trên QL1 để rà soát, khớp nối đồng bộ với phương án đề xuất của nhà đầu tư; tiếp nhận hồ sơ các dự án đầu tư để kế thừa, nghiên cứu đồng bộ, tránh chéo, lãng phí; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn, cung cấp các thông tin cần thiết làm cơ sở hoàn thiện nội dung hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Tạm dừng các dự án cải tạo, nâng cấp QL1 đã có chủ trương

Sở Xây dựng đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, hướng dẫn nhà đầu tư xác định phương án, vị trí tuyến đường QL1 được mở rộng theo tỷ lệ 1/500.

Đối với nhóm các dự án đang thi công đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1, Sở Xây dựng yêu cầu: Trên cơ sở phương án tuyến, vị trí tuyến QL1 được đề xuất, các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng cụ thể lộ trình thực hiện dự án tổng thể, tổ chức rà soát, triển khai thi công hoàn thiện theo các điểm dừng kỹ thuật của hồ sơ đề xuất dự án; tạm dừng thực hiện dự án theo điểm dừng kỹ thuật để làm cơ sở bàn giao hồ sơ cho nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu tổng thể;

QL1 từ Ba Đình đến Phú Xuyên được đề xuất mở rộng từ 40 mét lên 90m- Ảnh 2.

QL1 trên nền đường Giải Phóng đang có chiều rộng 8 làn xe cơ giới, mỗi bên 4 làn xe (rộng khoảng 30 mét), theo đề xuất dự án sẽ được mở rộng khoảng 90 mét.

Với các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1 đã phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện nhưng chưa triển khai thi công, chủ đầu tư tạm dừng thực hiện dự án, bàn giao hồ sơ cho nhà đầu tư đề xuất dự án.

Thông tin với PV Tiền Phong ngày 9/1, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở đã nhận được chỉ đạo của UBND thành phố cho ý kiến về việc nghiên cứu đề xuất chủ trương dự án mở rộng QL1 theo phương thức đối tác công tư (PPP), hiện Sở Xây dựng đang đề nghị các đơn vị có liên quan đánh giá, thực hiện khảo sát, cho ý kiến về đề xuất dự án.

Tuyến QL1A đoạn từ nút giao Điện Biên Phủ - Lê Duẩn (phường Ba Đình) đến hết địa phận thành phố Hà Nội (giáp địa phận tỉnh Ninh Bình) có chiều dài khoảng 38 km, hiện lòng đường đi qua nội thành (từ Ba Đình đến ga Văn Điển, dài khoảng 10 km) có chiều rộng mặt cắt ngang rộng từ 30 đến 40 mét - tương đương 8 làn xe cơ giới. Với đoạn từ ga Văn Điển đi hết địa phận Hà Nội (giáp Ninh Bình) dài khoảng 18 km, hiện mặt đường đang nhỏ hẹp, mở rộng theo quy hoạch xôi đỗ, mặt cắt ngang rộng trung bình rộng 10 đến 15 mét - tương đương 2 đến 4 làn xe.

Theo Trọng Đảng

Tiền Phong

