"Quả cầu lửa" xé toạc bầu trời Nhật Bản lúc nửa đêm khiến cả thành phố sáng như ban ngày, clip lan truyền khắp MXH

Khoảng sau 23h đêm ngày 19/8 (giờ địa phương), trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ từ người dân ở Kagoshima, Miyazaki… cho biết họ trông thấy “một khối sáng như quả cầu rơi xuống từ trên cao”. Hệ thống camera do NHK đặt tại sân bay Kagoshima và sân bay Matsuyama cũng ghi lại khoảnh khắc lúc 23h08, khi một quả cầu sáng lóe lên rồi lao nhanh xuống bầu trời đêm.

Ông Maeda Toshihisa, Giám đốc Sendai Space Museum (tỉnh Kagoshima), cho biết: “Đây chắc chắn là một ‘hỏa cầu’, hiện tượng xảy ra khi những hạt bụi vũ trụ hoặc mảnh thiên thạch nhỏ xâm nhập vào khí quyển Trái Đất và bốc cháy dữ dội. Trong thời điểm lóe sáng, khu vực xung quanh có thể đã sáng rực như ban ngày. Không loại trừ khả năng mảnh thiên thạch còn sót lại có thể rơi xuống biển.”

Video lan truyền ghi lại hiện tượng lạ

Không chỉ được camera ghi lại, hiện tượng còn xuất hiện trong video từ camera hành trình ô tô tại thành phố Miyazaki. Trong đoạn clip, một khối cầu xanh trắng phát sáng mạnh mẽ lao thẳng từ trên cao xuống, khiến cả khu vực xung quanh sáng bừng.

Người ghi hình, ông Yoshihiko Hamahata, cho biết ông cùng vợ trên đường về nhà thì bắt gặp cảnh tượng hiếm có: “Một luồng sáng trắng từ trên cao đổ xuống, làm cả khu phố sáng rõ đến mức có thể nhìn thấy hình dáng từng ngôi nhà. Trong giây lát, tôi có cảm giác như ban ngày. Thật sự rất bất ngờ và kinh ngạc.”

Quả cầu lửa xé toạc bầu trời Nhật Bản lúc nửa đêm khiến cả thành phố sáng như ban ngày

Theo NHK, cùng thời điểm đó, nhiều camera đặt tại Matsuyama (tỉnh Ehime), Susaki (tỉnh Kochi), Takamatsu và thành phố Kochi cũng đồng loạt ghi lại cảnh tượng tương tự. Ở một số nơi, ánh sáng phát ra từ “hỏa cầu” đủ mạnh để hiện rõ đường nét núi đồi và các công trình trong khung hình.

Hiện tượng “quả cầu lửa” này được đánh giá là một trong những khoảnh khắc thiên văn ngoạn mục hiếm hoi, khiến nhiều người dân Nhật Bản vừa kinh ngạc vừa thích thú.

Nguồn: NHK