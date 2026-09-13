Quá hot: Giá tăng nhưng người Việt vẫn chi ra 300 tỷ để cọc iPhone mới

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max bắt đầu nhận đặt hàng từ 19h ngày 12/9, cùng thời điểm với Apple Store trực tuyến tại Việt Nam. Khác với mua trực tiếp trên website Apple, khách đặt qua đại lý ủy quyền phải trả trước một khoản cọc, phổ biến ở mức 1 triệu đồng, để giữ suất nhận máy trong những đợt hàng đầu tiên.

Mỗi đơn đặt trước iPhone mới sẽ được yêu cầu cọc trước 1 triệu đồng

Hệ thống TopZone của Thế Giới Di Động đang dẫn đầu về lượng đặt hàng. Tính đến 10h ngày 13/9, tức chưa đầy 15 giờ sau khi mở bán, TopZone ghi nhận 190.000 lượt đặt trước, trong đó hơn 170.000 khách đã hoàn tất đóng cọc. Đại diện hệ thống này cho biết lượng khách quan tâm và đặt trước năm nay đã tăng gấp đôi so với mùa iPhone 2025.

Viettel Store xếp thứ hai với hơn 57.000 đơn đặt hàng tính trong cùng khung giờ trên. Đại diện hệ thống này nhận định sức hút của bộ đôi máy mới vẫn đang duy trì tích cực sau hơn nửa ngày mở đặt trước, với 2 phiên bản màu đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh nhận được sự quan tâm đáng kể theo tỷ lệ đơn hàng, còn iPhone 18 Pro Max tiếp tục là mẫu được chú ý nhiều nhất, phản ánh xu hướng người dùng ưu tiên chọn bản cao cấp nhất trong dòng máy mới.

Người Việt xếp hàng nhận iPhone 17 năm ngoái - Ảnh: Thế Anh

CellphoneS ghi nhận gần 40.000 lượt đặt cọc trong cùng thời gian, tăng đáng kể so với con số hơn 10.000 đơn chỉ trong 15 phút đầu mở bán mà hệ thống này công bố trước đó. Đại diện CellphoneS cho biết việc đỏ Burgundy và xanh Băng Thanh được chọn nhiều nhất là điều "không ngoài dự đoán".

Di Động Việt có gần 23.000 khách trả tiền giữ chỗ. Theo thống kê nội bộ của hệ thống này, iPhone 18 Pro Max chiếm tới 84% tổng lượng đặt, trong đó riêng bản 256 GB chiếm 75% và màu đỏ chiếm 66%, cho thấy khách xu hướng iPhone bản Pro Max màu mới luôn có sức hút lớn với người dùng Việt.

Hoàng Hà Mobile, dù quy mô nhỏ hơn các hệ thống trên, cũng đạt 9.000 đơn chỉ sau 10 phút mở bán và dự kiến chạm mốc khoảng 18.000 đơn sau 24 giờ đầu tiên.

Giá niêm yết iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo sắp mở bán - Ảnh: Hoàng Hà Mobile

Cộng riêng 5 hệ thống trên, thị trường đã ghi nhận ít nhất khoảng 300.000 lượt đặt cọc, tương đương hơn 300 tỷ đồng tiền cọc nếu tính theo mức phổ biến 1 triệu đồng mỗi đơn. Đây vẫn chưa phải con số đầy đủ của toàn thị trường, vì Việt Nam còn khoảng 10 hệ thống bán lẻ ủy quyền khác chưa công bố số liệu, trong khi Apple Store trực tuyến cũng không chia sẻ doanh số bán qua kênh này.

Năm ngoái Apple bán cùng lúc 4 phiên bản gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air, còn đợt mở bán ngày 12/9 năm nay chỉ có 2 mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, chưa tính iPhone Duo sẽ mở bán riêng vào tháng sau. Tuy nhiên, dù mức giá tăng tới vài triệu đồng cho dòng iPhone mới, dường như điều này không ảnh hưởng tới quyết định mua sắm của người Việt.

Vẫn như thường lệ, đợt mở bán sắp tới sẽ ưu tiên cho các khách hàng đã cọc trước và trả hàng theo thứ tự đặt cọc và có thể chia thành nhiều đợt trả hàng khác nhau tuỳ vào nguồn hàng. Với những cấu hình đang "hot" như iPhone 18 Pro Max 256 GB màu đỏ Burgundy, khách đặt cọc từ sáng 13/9 được một số đại lý cảnh báo có thể phải chờ đến tháng 11 thậm chí cuối năm mới nhận được máy.

iPhone 18 Pro khởi điểm từ 38,99 triệu đồng cho bản 256 GB, cao hơn 4 triệu đồng so với mức giá niêm yết khi iPhone 17 Pro ra mắt năm ngoái. Các phiên bản 512 GB, 1 TB và 2 TB lần lượt có giá 45,49 triệu, 58,49 triệu và 77,99 triệu đồng. iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,99 triệu đồng cho bản 256 GB, còn 512 GB, 1 TB và 2 TB lần lượt là 48,49 triệu, 61,49 triệu và 80,99 triệu đồng. Vào tháng 10 tới đây, iPhone Duo - mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple - cũng sẽ chính thức mở bán với mức giá 64,99 triệu đồng, đắt gấp rưỡi so với giá bán niêm yết của Galaxy Z Fold8.